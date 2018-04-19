Поймай меня, если сможешь

Обнинский блогер Олег Воронцов бегает от полиции и военкомата.

Отдать долг Родине - дело чести для каждого уважающего себя мужчины. Однако многие представители сильного пола, как показывает практика, такие взгляды, увы, не разделяют. Для того чтобы избежать срочной службы, отдельные индивиды уходят в подполье, а некоторые пускаются наутек, лишь увидев на горизонте человека в форме. Именно таким способом пытается избежать армии куратор интернет-сообщества «Типичный Обнинск» Олег ВОРОНЦОВ, который на днях устроил самую настоящую клоунаду, пустившись в бега от правоохранителей.

Как вы относитесь к призывникам, пытающимся откосить от армии? Преступники и негодяи! Отслужить Родине - священный долг гражданина. Дураки. Армия - необходимая школа жизни, не служил - не мужик. Армия должна быть наёмной. Но пока это не так, изволь защищать страну сам! Правильно делают. Я пацифист и считаю, что армии вообще не нужны, никакие.

Весенний призыв стартовал в начале апреля. А это значит, что все молодые люди, чей возраст еще не переступил границы «призывного», снова оказались в поле зрения военного комиссариата.

В Обнинске, например, отдать долг Родине собираются 85 человек. Большая часть призывников предпочитают не бодаться с действующим законодательством и смиренно являются в военкомат по повестке. Но есть и те, кто упорно продолжают уклоняться от гражданского долга. В этом году, как рассказал главный военком города Марат АКЧУРИН, таковых 11 человек.

В команде уклонистов плотно прописался и обнинский блогер Олег Воронцов, который в прямом смысле бегает от людей в форме. Так, например, на днях полицейские застали молодого человека в одном из общественных заведений города и попытались вручить ему повестку. Однако парень моментально ударился в бега, чем, впрочем, лишний раз подтвердил свою абсолютную физическую готовность к прохождению службы.

- На днях от полиции города к нам поступил материал по данному гражданину. После проведения мероприятий по установке его местонахождения вручить повестку не представилось возможным, так как парень скрылся с места. Проще говоря - убежал, - рассказал Марат Фяритович.

Стоит отметить, что «зачетный» забег был запечатлен на видеокамеру. А это значит, что уклониться от статьи, под которую теперь попадают действия Олега Воронцова, ему вряд ли удастся.

- Мной уже подготовлен материал для передачи на имя руководителя следственного комитета Романа БАБАЯНЦА, где будет рассматриваться вопрос о привлечении Воронцова к ответственности по статье 328 Уголовного кодекса, - прокомментировал Акчурин.

Странно, что эта ситуация никак не отражена на страницах популярного интернет-сообщества «Типичный Обнинск». Не находите?

Дарья ГУМЕРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

СТ. 328 УК РФ:

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ - ДО 2-Х ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В ОМВД России по городу Обнинску поступило письменное поручение от военного комиссара об оказании содействия по вручению повестки о явке в военный комиссариат одному из жителей города. Однако данный гражданин отказался от ее вручения, скрывшись от сотрудников полиции без каких-либо пояснений.

Данный факт был письменно задокументирован. Соответствующие собранные документы направлены в военный комиссариат для уведомления и принятия дальнейших мер реагирования, в частности для передачи материалов в отношении данного гражданина в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ - уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

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