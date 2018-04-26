Что думают об экологии современные студенты?

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ прошла XV научная конференция, посвященная техногенным системам и экологическому риску.



Каждый год на обнинской площадке НИЯУ МИФИ встречаются профессора и студенты, чтобы пообщаться на тему экологии и всех ее составляющих. Стоит отметить, что на протяжении 13 лет эта конференция носила статус региональной, но благодаря широкому участию представителей других стран с прошлого года получила статус международного мероприятия. Журналисты нашего еженедельника также посетили этот научный съезд, где смогли пообщаться как с ее организаторами, так и с участниками, которые рассказали о своих научных работах.

КТО ПРИЕХАЛ?

Более двухсот российских и иностранных студентов и молодых специалистов встретились на днях в стенах ИАТЭ НИЯУ МИФИ, чтобы не только выступить со своими научными докладами и пообщаться с молодыми коллегами, но и послушать своих наставников - преподавателей вузов и специалистов в области экологии, руководителей ведущих научных и образовательных учреждений. Так, например, на пленарном заседании в рамках открытия конференции выступили с докладами: директор УО «Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова» Белорусского государственного университета Сергей МАСКЕВИЧ, профессор НИЯУ МИФИ Юрий КАЗАНСКИЙ, генеральный директор НПО «Тайфун» Вячеслав ШЕРШАКОВ, заместитель генерального директора НПП «Доза» Александр КОМИССАРОВ.

В течение двух дней на конференции работали тематические секции, охватывающие широкий круг вопросов: ядерная и тепловая энергетика, современные экологические технологии, техногенные и экологические риски, радиационная безопасность, биотестирование и биоиндикация, экологическая и фармацевтическая химия, экологические аспекты действия излучений, где свои доклады смогли представить не только студенты и специалисты, но и обнинские школьники.

- С недавних пор для детей у нас работает отдельная специальная секция, в рамках которой учащиеся общеобразовательных учреждений также могут выступить со своими научными докладами. Хочу сказать, что это довольно серьезные работы, выполненные на высоком уровне, - рассказывает заведующая кафедрой экологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ Алла УДАЛОВА. - Это увлеченные ребята, с которыми мы намерены взаимодействовать и дальше.

Что же касается остальных участников, то на эту конференцию ежегодно приезжают молодые специалисты, аспиранты и студенты из самых разных вузов и научных организаций, в том числе и иностранных. И если, например, студенты институтов бывших стран СНГ научную встречу посетили лично, то молодые люди из государств дальнего зарубежья смогли принять участие в конференции в режиме «онлайн» посредством современных информационных технологий.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КОНФЕРЕНЦИИ?

- Во-первых, любая конференция - это отличная площадка для общения и обмена опытом. Я считаю, что это одна из главных составляющих любой конференции. Понятное дело, что каждый участник в первую очередь думает о своем выступлении, но, погрузившись в общую атмосферу науки, он получает сильные эмоции, воспоминания и коммуникативные навыки, что очень положительно может сказаться в перспективе на профессиональном росте. Ведь опыт оратора, умение взаимодействовать с аудиторией - все это очень важно для любого вида деятельности, даже если человек работает, к примеру, кассиром. А тем более, если он получает высшее образование, имеет здоровые амбиции и стремится к серьезному профессиональному росту, ему только сыграют в плюс такого рода конференции, - объясняет Удалова. - Ну, а если говорить о формальной пользе, то она тоже весьма существенна. Труды участников будут занесены в «Российский индекс научного цитирования» - это своего рода наукометрические показатели, которые котируются в профессиональной среде. А самые лучшие доклады будут опубликованы в журнале гораздо более высокого рейтинга, который входит в международную систему Web of Science.

Стоит отметить, что среди всех претендентов на лучший научный доклад немало своих работ представили и студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Причем некоторые из них уже давно увлекаются научной деятельностью на достаточно серьезном уровне. К примеру, студентка 4-го курса кафедры экологии Анна ПЕРЬКОВА в настоящее время готовит диплом под руководством старшего научного сотрудника «Всероссийского научного исследовательского института радиологии и агроэкологии» Полины ВОЛКОВОЙ, а потому в науку Анна ушла с головой уже давно. При этом девушке действительно интересна та деятельность, которой она занимается.

- Я подготовила доклад на тему «Анализ морфологических параметров проростков ячменя из облученных семян». Это должно быть интересно всем, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. В частности, речь идет о том, как влияет облучение на семена, в том числе и на увеличение урожая, его характеристики. В дальнейшем, я надеюсь, эта методика будет применяться в полевых условиях (такие эксперименты уже проводятся), - рассказывает Анна.

НПП «ДОЗА» В ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Впрочем, таких интересных и важных для современной экологии докладов в рамках конференции прозвучало немало. Также произошли за дни ее проведения и другие не менее значимые события. Например, на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялось официальное открытие учебно-демонстрационного центра НПП «Доза», в котором приняли участие заместитель директора института Татьяна ОСИПОВА и заместитель генерального директора НПП «Доза» Александр КОМИССАРОВ.

- Научно-производственное предприятие «Доза» - это один из крупнейших производителей дозиметрического и спектрометрического оборудования в нашей стране. И эта компания является индустриальным партнером нашего института, - объясняет Алла Удалова. - В частности, благодаря «Дозе» у нас появился специализированный учебно-демонстрационный центр, оснащенный самым современным оборудованием. Здесь мы можем проводить любые типы занятий, лекционные и практические мастер-классы и рабочие встречи со специалистами.

Но самое главное - данный учебно-демонстрационный центр будет служить для студентов специальной площадкой, на которой они получат возможность практического применения знаний и освоения оборудования радиационного контроля, которое применяется на предприятиях «Росатома» и смежных областей деятельности. Кроме того, благодаря новому оборудованию, методической и технической поддержке НПП «Доза» можно будет расширить основные направления обучающих программ, включая повышение квалификации для сотрудников атомных станций России и зарубежных стран.

Дарья ГУМЕРОВА

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