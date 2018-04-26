Где рождаются таланты?

Юные пианисты наукограда играют не хуже московских виртуозов.

На днях в Обнинске прошел 7-й городской открытый конкурс юных пианистов. Это мероприятие проводится раз в три года. Продемонстрировать свои таланты съезжаются воспитанники из разных музыкальных школ Калужской области. Однако обнинские пианисты уже на протяжении многих лет уверенно сохраняют лидерские позиции.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Городской открытый конкурс юных пианистов собирает в первом наукограде дарования, которые являются победителями и призерами всевозможных фестивалей, в том числе и международного уровня.

Как правило, побороться за дипломы лауреатов сюда приезжают воспитанники музыкальных школ Калуги, Малоярославца, Балабанова, Людинова, Кременок и других городов Калужской области.

Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе обнинской ДШИ №2 и один из главных организаторов конкурса Елена СВЕРТИЛОВА, на сегодняшний день неизменными лидерами этого открытого мероприятия являются юные музыканты из региональной столицы, Обнинска и Малоярославца.

Участники конкурса выступают в разных возрастных группах: младшая (1-3 класс), средняя (4-5 класс) и старшая (6-8 класс). На этот раз побороться за звание победителя в обнинской школе искусств №2 собрались 38 дарований со всего региона.

- Условия конкурса для всех едины - участники исполняют по три произведения - две разнохарактерные пьесы и один виртуозный этюд, - рассказывает Елена Свертилова. Стоит отметить, что внимания заслуживает каждый исполнитель. Как говорят члены жюри - на нашем конкурсе собираются пианисты, которые владеют инструментом ничуть не хуже, чем участники московских конкурсов!

Кстати, о судьях. Технику исполнения юных пианистов, а также их артистизм и самоотдачу оценивают уважаемые музыканты - преподаватели Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. ТАНЕЕВА. Возглавляет жюри конкурса Заслуженный работник культуры РФ Татьяна МОНВИЖ-МОНТВИД. А в роли председателя оргкомитета выступает директор ДШИ №2 Светлана КУРДЕЕВА.

Надо сказать, что для каждого участника этого конкурса, безусловно, важны именно внимание и оценка таких опытных музыкантов. Но нельзя не отметить, что все конкурсанты, помимо дипломов и грамот, получают весьма приличное и материальное поощрение от главного спонсора, в роли которого уже много лет подряд выступает ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Причем призы ребята всегда получали вполне ценные: смартфоны, аудиоплееры, цифровые фотоаппараты, электронные книги и даже компьютерные мониторы! А в этом году победителям конкурса вручали пылесосы!

- На самом деле, это очень хороший семейный приз, как я считаю. Ведь к заслугам ребенка немало усилий прилагают и члены его семьи, которые переживают, болеют за свое чадо, водят его на занятия, контролируют, - комментирует Елена Вячеславовна.

Стоит отметить, что в этом году внимания со стороны спонсора компании «Самсунг» были удостоены все участники, получив автономные зарядные устройства для мобильных телефонов.

ГОРДОСТЬ НАУКОГРАДА

А теперь, пожалуй, вернемся к лирике. Особое внимание, конечно, хотелось бы уделить обнинским дарованиям, которые и на этот раз привлекли к себе внимание членов жюри. Так, например, от ДШИ №2 в младшей возрастной группе принимали участие пять человек, двое из которых стали дипломантами - Людмила ПЫЖИК (преподаватель Наталья БЫЧЕНКОВА) и Вероника СИМОНЕНКОВА (преподаватель Наталья РУСАНОВА). А вот отдельной премии - «Надежда» были удостоены Анна ТУЛЯКОВА из школы искусств №2 (преподаватель Нина БАРАНАЕВА) и Ульяна КЛЕМЕНТЬЕВА - учащаяся ДШИ №1 (преподаватель Ольга СИЗОВА).

Среди выступающих в средней возрастной группе диплом лауреата третьей степени поделили две обнинских пианистки - воспитанница ДШИ №2 Полина АЛЕКСЕЕВА (преподаватель Елена Свертилова) и ученица ДШИ №1 Мария ПОЯРКОВА (преподаватель Наталья БУЛАТОВА). А вот из старших в лидеры вышли сразу три участника: две пианистки из Калуги и ученица обнинской школы искусств №2 Анаит УНАНЯН, которая уже много лет подряд занимается под руководством Елены Свертиловой.

Анаит особенно впечатлила как членов жюри, так и всех остальных слушателей. Девочка покорила зал не только своим профессионализмом, но невероятной эмоциональностью и полной отдачей музыке. Стоит отметить, имя этой пианистки уже давно известно не только первому наукограду, но и за его пределами. Анаит настолько отдана своему любимому делу, что однозначно намерена связать с ним свое профессиональное будущее.

Дарья ГУМЕРОВА

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