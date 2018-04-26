Сколько денег потребует полноценный ремонт обнинских школ?

Чуть больше месяца осталось до окончания учебного года. После того, как дети покинут учебные заведения, в школах начнется не менее жаркая пора - ремонты. Даже обычный прохожий легко заметит, что большинство фасадов учебных заведений не выдерживает никакой критики, да и инженерные сети порядком поизносились, ведь школы построены давно.

На ремонт садиков и школ из бюджета города выделяются внушительные суммы. В прошлом году речь шла о 26 миллионах рублей, в этом году затраты вряд ли будут меньше. Однако этих денег на все нужды не хватает. Узнать, какие ремонты пройдут в школах предстоящим летом, мы постарались у начальника отдела общего образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ.

НОВОЕ ВРЕМЯ - НОВЫЕ КАМЕРЫ

Работа в обнинской сфере образования построена по принципу: готовь сани летом... Поэтому о ремонтах на предстоящий год здесь начали думать еще по осени, перед тем, как утвердили бюджет. По словам Татьяны Волнистовой, директора школ уже тогда обозначили главные болевые точки.

- А весной мы встречаемся вновь и корректируем схему ремонтных работ, потому что за это время могут случиться форс-мажоры, - рассказывает Татьяна Валерьевна.

Причем за примерами далеко ходить не надо. По словам директора четвертой школы Владимира СВЕТЛАКОВА, планов на летний ремонт у него было громадье, однако зима внесла свои коррективы. Большое количество снега стало губительным для крыши в мастерской. Так что теперь все средства уйдут на устранение этой проблемы.

И все же плановые расходы тоже есть. Так, в четырех садах города будет совершенствоваться система наружного видеонаблюдения. Изменится как количество камер, так и их качество. К тому же существенно вырастет срок хранения материала на сервере.

В основном в детских садах будут ремонтироваться инженерные сети и меняться оконные рамы. На областные деньги в дошкольные учреждения закупят интерактивное развивающее оборудование, игрушки и мебель.

В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ ПЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЕРВЫХ КЛАССОВ

Пять дополнительных кабинетов под первые классы появятся в первой, шестой, седьмой, шестнадцатой школах и «Техническом лицее». Также есть деньги на создание еще одного класса для первачков в школе номер двенадцать, но там пока потребности в этом нет, так что, возможно, эти работы будут перенесены на следующий год.

В честь юбилея Шацкого в школе, носящей его имя, будут отремонтированы зимний сад и мастерская для мальчишек. В «Гимназии», фасад которой радует глаз, замены требует кровля. В шестой и шестнадцатой школах отремонтируют пищеблок.

- В девятой школе и «Техническом лицее» мы каждый год по этажу меняем электроснабжение. Аналогичные работы будут проведены и в третьей школе, в здании, где занимаются начальные классы, - поясняет Татьяна Валерьевна.

В одиннадцатой и двенадцатой школах ремонту подвергнутся бассейны. В большинстве же учебных заведений будут, как и в прошлом году, менять окна и инженерку, чтобы зимой дети не мерзли. Причем стоит отдать должное, что в классах эта проблема уже решена, больной мозолью остаются коридоры.

БЕЗ ФАСАДОВ И ДОРОГ

Не последнюю роль в вопросе энергосбережения играют и фасады зданий, ведь можно сколько угодно менять батареи, но щели в стенах моментально сводят все усилия на нет. Горожане хорошо помнят, как облагородили «лицо» «Гимназии», а потом и десятой школы. Однако в ближайшей перспективе рассчитывать на преображение другим учебным заведениям не стоит.

- Эта проблема нам хорошо известна, я думаю, что мы сначала постараемся навести порядок внутри помещений, так как там постоянно находятся дети, а потом уже займемся наружными работами, - рассказывает Волнистова.

Причем первыми на очереди по ремонту фасадов стоят не школы, а детские сады, в которых дети находятся практически целый день.

Да и школьные дворы больше похожи не на дорогу, а на поле после бомбежки. Однако денег на такой ремонт опять нет.

- Это масштабный вопрос. Его уже озвучили, и я думаю, что он будет учредителем нашим решаться. Может быть, в рамках благоустройства по «Городской среде» что-то и школам перепадет, - выразила надежду Татьяна Валерьевна.

А депутат Горсобрания Владимир Светлаков, который уже не первый год лоббирует этот вопрос, уверен, что надо продолжать стучаться в пусть пока и закрытые двери.

- В прошлом году нам удалось из приложения перенести в бюджет финансирование молниеотводов, сейчас там находятся ремонты школьных территорий. Просто здесь надо проявлять настойчивость всем - и управлению общего образования, и депутатам. Будем говорить до тех пор, пока не сдвинем с мертвой точки, - пообещал Светлаков.

При этом Владимир Борисович отметил, что, по его мнению, оптимально на ремонт каждого учебного заведения надо выделять один миллион рублей в год. Сейчас эта цифра в два раза меньше. И такая экономия может сильно аукнуться городскому кошельку, когда откладывать ремонт станет уже попросту невозможно. Но только деньги понадобятся всем детским учреждениям и, что самое главное, сразу.

Евгения НИКИТИНА

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