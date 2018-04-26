Кто победит в коммунальной войне?

Жители микрорайона «Олимп» на своей шкуре ощутили все «прелести» загородной жизни.



Несколько лет назад смелая идея объединить людей, готовых жить фактически в своем доме, в окружении природы, у многих нашла отклик. И в таунхаусы кабицинского микрорайона «Олимп» потянулся так называемый средний класс - молодые семьи, не лишенные здоровых амбиций. И все бы было хорошо, если бы не одно но... Несколько лет в микрорайоне идет «война», которая превращает жизнь людей в настоящий кошмар.

ПОЧЕМ КОММУНАЛКА ДЛЯ НАРОДА

О бедах жильцов этого поселка журналистам поведали Андрей ПУЧКОВ и Александр ФИЛИППОВ.По словам мужчин, несчастья людей корнем уходят в далекое прошлое. Ведь когда все они покупали жилье в «Олимпе», новоселы, окрыленные радостью, даже не задавались многими вопросами. Жить в деревне, с городскими условиями - это ли не сказка?

На деле оказалось, что до этих самых условий жителям микрорайона, как пешком до Луны. Конечно, в их домах есть свет, газ и вода, а вот инфраструктура поселка уже который год остается как на строительной площадке.

Застройщик же - Александр ХАКАЮ - встал у руля управляющей компании ООО УК «Микрорайон Олимп», обслуживающей дома, к которой у людей накопилась масса вопросов.

- Суть претензий жителей заключается в том, что услуги, оплачиваемые на расчетный счет управляющей компании, начиная с 2015 года, не оказываются или оказываются не в полном объеме, - жалуются люди. - Поля и вся прилегающая к поселку территория находятся в заброшенном состоянии и постепенно превращаются в свалку.

А это, по словам обратившихся, привлекает маргиналов, и прошлым летом «Олимп» впервые накрыла череда квартирных краж. Пик конфликта с коммунальщиками пришелся на минувшую зиму, когда выпал снег.

- Он перестал заниматься поселком: мусор вывозится нерегулярно, снег не убирается, септик, который обещал подключить к обнинским сетям, так до сих пор не подключен, - рассказывает о своих бедах Андрей ПУЧКОВ.

Ну и, естественно, с ростом недовольства все чаще звучал вопрос: а за что вообще люди платят управляющей компании?

- У нас нет понимания, каким образом нам рассчитываются тарифы за коммунальные услуги - жителям одинаковых по площади квартир счета приходят с разным перечнем услуг и конечными суммами в квитанциях, - жалуются люди.

ШАНТАЖ ИЛИ ПРИНЦИП?

На все эти претензии директор управляющей компании Александр Хакаю отвечает одно:

- У нас есть часть неплательщиков, вот они и бузят. Что делать?

По словам предпринимателя, на сегодня долги жителей «Олимпа» достигли полумиллиона рублей. А вот сами жильцы не уверены в правильности цифр и просят огласить список тех, кто отказывается платить за «коммунальный рай».

На что получают ответ, что из-за этого придется повысить плату за услуги всем, да и не плохо бы соседям вложиться за неплательщиков. А тем, кто будет вовремя платить по счетам и не тревожить руководство управляющей компании, - предоставят скидку. В официальной же версии журналистам директор обслуживающей организации говорит совсем другое:

- Есть у нас один бузотер, который считает, а зачем платить, если можно не платить. Прячется за всякие юридические уловки и пытается других подстрекать. На самом деле - это круг людей, которые пытаются меня шантажировать. Они приходят по одному и говорят: «Сделайте нам понижающий тариф, и мы будем вас всегда поддерживать».

По словам обратившихся в газету, единичные жители микрорайона платить управляющей компании не хотят по идеологическим соображениям. Де-юре, как только «олимповцы» оплатят выставленный им счет, между жильцами и коммунальщиками по факту возникнут отношения. Пока же люди не платят, юридически предъявить управляющей компании жильцам нечего, ведь заключать договор коммунальщики отказываются.

- Мы вышли официально в феврале с претензией к директору управляющей компании: объясни нам зону твоей ответственности и скажи, что ты делаешь и как. В ответ было сказано: «Холопы, как челобитную царю подаете!» Все наши встречи с директором УК сводятся к тому, что он кричит, хамит и уходит, - рассказывает Андрей Пучков.

ЧТО ХОЧУ, ТО ВОРОЧУ?

А еще угрожает перекрыть доступ к домам. Ведь изначально земельный участок принадлежал предпринимателю, потом, купив дома в поселке, люди стали владельцами земли под своими строениями, а вот бетонная дорога осталась частной, и Хакаю не скрывает, что не прочь брать плату за проезд. Аналогично обстоят дела с коммуникациями и землей под объекты благоустройства.

- Один вообще мне заявил, что я как директор управляющей компании должен обустроить гостевую парковку, то есть я ему должен отдать свою землю, получается? - возражает предприниматель.

В свою заслугу собственник ставит обеспечение людей питьевой водой, которая поступает к ним в дома из его скважины. Понятно, что при конфликтной ситуации кран-то можно будет и перекрыть...

- Мы сейчас начнем официальную процедуру отключения людей от электричества, - рассказывает директор управляющей компании Александр Хакаю. - Зимой этого делать нельзя, а летом можно, мы всех за два месяца предупредим, предложим платить в рассрочку. Если денег не поступит, начнем отключать ресурсы.

- А делать-то этого управляющая компания не вправе, - считает юрист Роман БАЛАКАЕВ, - потому, что по закону такая возможность есть только у ресурсоснабжающей организации.

Но когда это кого-то останавливало? На днях недовольным происходящим в «Олимпе» уже поступил первый звоночек. От их домов попросту отодрали провода, лишив людей доступа в Интернет. Мол, дальше хуже будет.

Жители тут же написали заявление в прокуратуру и полицию. Но пока правоохранительные структуры будут вести свои проверки, селянам надо как-то сосуществовать, и уверенности, что завтра тебя не постигнет та же участь, у людей нет.

- Следует отметить, что действия предпринимателя, который выступает в роли управляющей компании и оказывает услуги гражданам, не имея на то специального разрешения - лицензии, попадают под статью 171 Уголовного кодекса, - комментирует ситуацию адвокат Роман БАЛАКАЕВ. - И если хоть одного человека отключат от электричества, в действиях директора УК будет усматриваться состав преступления, регламентируемый статьей 215 прим. 1 УК РФ.

Есть, по словам юриста, и ряд статей Административного кодекса, которые как нельзя больше подходят предпринимателю. Однако последний уверен в своей невиновности:

- Они вцепились в то, что мы называемся управляющая компания, она у нас исторически управляющая, а реально мы обслуживающая организация. У нас ИЖС -застройка -

это частные дома, где нет общедомового имущества, а они мне начинают петиции писать. У вас всех индивидуальный дом с индивидуальным фундаментом и крышей на своей земле.

Поэтому отчитываться перед населением о том, куда идут деньги, Александр Хакаю не считает нужным. К слову, в Кадастровой службе с этим утверждением в корне не согласны, ведь в свидетельствах на право собственности у людей четко написано - квартира в многоквартирном доме. А значит, должны быть и управляющая компания, и отчет. Выбрать других коммунальщиков жильцы не могут, так как понимают, что за этим незамедлительно последует отключение их от частных сетей.

Вот так микрорайон из райского места превратился в поле битвы, где вынуждены бок о бок жить два лагеря - сторонников и противников предпринимателя. Причем последним приходится особенно тяжело, ведь их быт напрямую зависит от милости соседа, владеющего сетями и дорогами.

Евгения НИКИТИНА

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