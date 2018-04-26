Как помогла газета

В прошлом номере нашей газеты была опубликована статья «На волоске от смерти», которая вызвала очень бурное обсуждение в соцсетях. Кто-то был недоволен заголовком, ссылаясь на то, что журналисты усугубили степень проблемы. Люди, имеющие отношение к аптечному бизнесу, высказались и по поводу того, что препарат «Зилт» льготникам по рецепту не выписывают.

Однако обратившейся к нам пациентке мы все-таки помогли, о чем она сама нам и сообщила уже на этой неделе.

ПОЧЕМУ ИМЕННО «ЗИЛТ»?

Причем получила Марина Алексеевна ИВАНОВА именно «Зилт», а вовсе не какое-то другое лекарство. Это подтвердили и в Министерстве здравоохранения Калужской области. Почему именно такой дорогостоящий препарат? А вот этот вопрос уже не к нам, а к медикам.

С проблемой отсутствия льготных лекарств жители Калужской области и, в частности, Обнинска сталкиваются постоянно. Об этом можно судить по количеству поступающих в редакцию обращений. Свое мнение на этот счет высказал и представитель фарминдустрии - директор ООО «Хэлзфарм» Андрей ЗЫКОВ:

- Мне кажется, что до сих пор идет становление системы закупок, так как они проводятся на основе статистики спроса препаратов. Качество диагностики улучшается, и рынок пополняется множеством различных препаратов.

Сейчас, в начале года, идут новые торги Министерства здравоохранения Калужской области на наполнение складов препаратами для льготников. Мне здесь сложно судить, почему нельзя их заранее провести, четко проверить количество необходимых лекарственных средств. Но так как проблема повторяется из года в год, предполагаю, что носит она уже чисто системный характер. Это уже уровень федерального Минздрава. Замечу, что на совещаниях, куда приглашают и представителей коммерческих структур, эту тему обсуждают постоянно.

Андрей Александрович пояснил, что «Зилт» имеет более дешевые аналоги, и удивился, что льготникам выписывают именно его.

КТО ПОСТАВИТ ТОЧКУ В ПРОБЛЕМЕ?

Кстати, и главный врач КБ № 8 Игорь БОНДАРЕНКО открыто заявил на этой неделе, что в наукограде не все благополучно с обеспечением бесплатными препаратами льготников.

- Отправлены письма министру здравоохранения Калужской области по вопросу лекарственного обеспечения льготников Обнинска. Аналогичное письмо направлено в адрес руководителя ФМБА, - подчеркнул Бондаренко.

Между тем, на конец апреля у Игоря Владимировича запланирована встреча с региональным профильным министром. Так что проблема эта все-таки существует. Она не надумана. И мы очень рады, что сумели помочь хотя бы одному такому пациенту.

Марина Алексеевна ничего не понимает в торгах, в закупках и во всей этой бюрократической системе. Она просто хочет прийти в аптеку, получить необходимое лекарство и вовремя принять его. Во время последней нашей беседы с ней, женщина от души поблагодарила журналистов за статью и пожелала всем сотрудникам редакции здоровья. Ради этого стоит писать такие материалы.

Инна ЕМЕЛИНА

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