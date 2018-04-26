Когда состоятся очередные выборы губернатора?

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ по праву считается одним из самых сильных региональных лидеров в нашей стране. Кажется, что альтернативы ему нет, и за более чем 20-летнее правление областью он сумел поднять ее экономику до очень хорошего уровня.

Однако не так давно из неофициальных источников стало известно, что Анатолий Дмитриевич собирается по собственной воле покинуть свой пост. Дескать, устал так много работать: возраст, здоровье и так далее. В связи с чем выборы главы Калужской области состоятся уже в сентябре текущего года.

Большинство жителей наукограда эти разговоры привели в недоумение. Кто может занять столь ответственный пост, ведь сегодня в Калужской области кандидатуры, подобной Артамонову, можно сказать, нет.

Начальник управления информационной политики администрации губернатора Евгений ЖУРАВЛЕВ назвал разговоры о смене регионального лидера полной глупостью. И заверил, что Анатолий Дмитриевич покидать свой пост не собирается. А следующие выборы губернатора, как и положено, состоятся в 2020 году.

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