26.04.2018

Как скоро построят дорогу - продолжение проспекта Ленина?



В прошлом году в Обнинске стартовало строительство еще одной дороги в «Заовражье». На эти цели из федерального бюджета было выделено 440 миллионов рублей.  Как рассказал вице-мэр по строительству Андрей КОЗЛОВ, работы на трассе, продолжающей проспект Ленина, были изначально разделены на несколько этапов. Трудности там связаны с тем, что по дну оврага шло много коммуникаций.

- Было принято решение первым делом построить одну из подпорных стенок в овраге и обустроить насыпь, которая необходима для прокладки новых инженерных сетей. Когда это было сделано, подрядчики перевели стоки. В настоящее время выполнена вторая подпорная стенка и осуществляется засыпка дамбы в полном объеме, - пояснил Андрей Петрович.

На сегодняшний день многие работы завершены. Полностью сделать дорогу подрядчик намерен в июне этого года.

- Нужно отметить, что одним из этапов строительства является реконструкция дорожной развязки на пересечении улиц Белкинской и Ленина, там предполагается обустройство светофорного объекта для пропускной способности данного узла, - прокомментировал ситуацию Козлов.

Кроме того, с этой недели монтажники начнут прокладывать новый водопровод. Перекрывать движение на пересечении улиц Белкинской и Ленина полностью не планируют.

- Будет перекрыта сначала одна половина проезжей части, там произведут укладку гильзы, засыпят все песком и щебнем, потом будет вторая половина сделана, - рассказал Андрей Козлов.

Еще одним подарком для горожан станет ремонт проезжей части проспекта Ленина  в 51 микрорайоне, которая уже давно требует внимания дорожников.

Другие статьи из рубрики «Дороги»

Дорожная переоценка

Депутатам напомнили о дорожном контроле

Без права слова

Областные чиновники пристально следят за тем, как дорога на Кривское заметается снегом

Капитальный ремонт дороги на Кривское обнинцы назвали «насмешкой»

Боровские власти недовольны дорогами в Комлеве и Тимашове
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
29
апреля
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление