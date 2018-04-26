Как скоро построят дорогу - продолжение проспекта Ленина?

В прошлом году в Обнинске стартовало строительство еще одной дороги в «Заовражье». На эти цели из федерального бюджета было выделено 440 миллионов рублей. Как рассказал вице-мэр по строительству Андрей КОЗЛОВ, работы на трассе, продолжающей проспект Ленина, были изначально разделены на несколько этапов. Трудности там связаны с тем, что по дну оврага шло много коммуникаций.

- Было принято решение первым делом построить одну из подпорных стенок в овраге и обустроить насыпь, которая необходима для прокладки новых инженерных сетей. Когда это было сделано, подрядчики перевели стоки. В настоящее время выполнена вторая подпорная стенка и осуществляется засыпка дамбы в полном объеме, - пояснил Андрей Петрович.

На сегодняшний день многие работы завершены. Полностью сделать дорогу подрядчик намерен в июне этого года.

- Нужно отметить, что одним из этапов строительства является реконструкция дорожной развязки на пересечении улиц Белкинской и Ленина, там предполагается обустройство светофорного объекта для пропускной способности данного узла, - прокомментировал ситуацию Козлов.

Кроме того, с этой недели монтажники начнут прокладывать новый водопровод. Перекрывать движение на пересечении улиц Белкинской и Ленина полностью не планируют.

- Будет перекрыта сначала одна половина проезжей части, там произведут укладку гильзы, засыпят все песком и щебнем, потом будет вторая половина сделана, - рассказал Андрей Козлов.

Еще одним подарком для горожан станет ремонт проезжей части проспекта Ленина в 51 микрорайоне, которая уже давно требует внимания дорожников.

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