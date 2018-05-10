«Для Обнинска появление лазерных технологий в производстве, несомненно, принесет дивиденды»

Пожалуй, ни для кого не секрет, что Обнинск - один из самых привлекательных, с точки зрения экономического развития, город в Калужской области. За последние несколько лет здесь были запущены новые производства, открылись передовые предприятия, а также у первого наукограда появились новые партнеры.

Спустя полгода с начала 2018-го, журналисты нашего еженедельника решили вернуться к деталям перспектив экономического развития города мирного атома, для чего встретились с главным экспертом в данной сфере - вице-мэром Геннадием АНАНЬЕВЫМ. Замглавы подробно рассказал нам, каких открытий ждать Обнинску в ближайшее время, а с какими планами пока все-таки придется повременить.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Первой темой, с чего началась наша беседа с Геннадием Евгеньевичем, стали перспективы развития Муниципальной промышленной зоны, где уже в ближайшее время будут запущены сразу несколько значимых не только для города, но и области, предприятия. Новые резиденты обещают подарить наукограду дополнительные рабочие места, а также серьезно улучшить экономическую составляющую.

К примеру, в настоящее время к сдаче готовится предприятие «Санатметал» - это венгерская компания, завоевавшая мировую известность. Она изготавливает и продаёт импланты с 1967 года. Компания присутствует в 35 странах - в регионах Америки, Азии, Европы, ряде Арабских стран и бывшего СНГ. В Венгрии она считается лидером рынка. В настоящее время корпорация строит свою собственную дистрибьюторскую сеть.Также данная компания является стратегическим поставщиком для трех международных компаний, входящих в пятерку лидеров глобального рынка ортопедии и травматологии.Благодаря реализации проекта, в регионе появится порядка 60 рабочих мест, из которых три четверти - это персонал цеха, оставшаяся часть - офисные сотрудники.В интересы компании «Санатметал СНГ» также входит партнерское взаимодействие с учреждениями здравоохранения области, использование их базы для обучения не только калужских врачей, но и их коллег из других регионов России.

Не менее серьезные перспективы экономического роста обещает принести региону компания «Лассард», практикующаяся на производстве диодных лазерных систем.

- В прошлом году они уже подготовили всю необходимую документацию, ввели в эксплуатацию здание, а в настоящее время занимаются благоустройством и поставками оборудования, - объясняет Ананьев. - Данное предприятие подразумевает открытие более 300 рабочих мест и порядка четырех миллиардов инвестиций. Кроме того, лазерные технологии - это очень перспективное направление для нашей области, которое на российском рынке становится одним из приоритетных. Поэтому, думаю, что для Обнинска появление столь серьезного направления в производстве, несомненно, принесет дивиденды.

В ЗОНЕ ИННОВАЦИЙ

Немало перспектив ожидает и Зону инновационного развития, расположившуюся на улице Красных Зорь. Напомним, что в настоящее время к своей работе здесь уже приступило такое предприятие, как «Обнинскэнерготех», которое успело выйти на полную проектную мощность. Организация специализируется на производстве высокотехнологичного электротехнического оборудования, но самый ходовой товар - мобильные электродиагностические лаборатории. Специалисты создают свои оригинальные проекты, аналогов которым нет, а их внедрение дает существенный экономический эффект.

Здесь же, на территории зоны инновационного развития, начала свою работу управляющая компания «ИнноИнвест», которая включает в себя семь малых предприятий.

- Еще три компании ориентировочно будут введены в эксплуатацию в сентябре текущего года. Резидентом станет ООО «Констар», которое займется производством нестандартного металлообрабатывающего оборудования для атомной промышленности. Также свое место займет компания «ЭнергоЦентрМонтаж» - разработчики электрооборудования, а также в зоне разместится предприятие «Порционные продукты» -инновационная производственная компания, активно развивающаяся в пищевом и фармацевтическом сегментах российского рынка, - рассказывает вице-мэр.

СТРАТЕГИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Говоря об экономической составляющей первого наукограда, нельзя не затронуть тему его стратегического развития. В настоящее время, как пояснил Ананьев, тот самый «талмуд», над которым долгое время трудились эксперты, постепенно обретает практическое наполнение.

- В апреле мы откорректировали показатели нашей стратегии в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ. Теперь развиваем те направления, которые были заложены в стратегии: приступили к развитию радиационных технологий неэнергетического применения, во-вторых, работаем над развитием кластеров, тесно контактируя с Госкорпорацией «Росатом». В-третьих, активная деятельность ведется в рамках программы «Комфортный город», - комментирует Геннадий Евгеньевич.

Немало сегодня в Обнинске реализуется и специальных проектов. К примеру, в общеобразовательном процессе.

- Сегодня мы стоим на пути формирования детского технопарка, который станет своего рода площадкой по подготовке будущих студентов для МИФИ, - объясняет Ананьев. - То есть, технопарк - это, по сути, дополнительное образование технической направленности для сегодняшних школьников, где они будут учиться проектировать, программировать и обучаться навыкам инженерии. По такому принципу сегодня обучаются дети в академии «Технолаб» на базе 12-й школы.

Нельзя не сказать и о том, что в ближайшем будущем в Обнинске заработает Агентство городского развития, ориентированное на продвижение имиджа города.

Особое внимание местные власти по-прежнему уделяют и международному сотрудничеству, что, естественно, имеет непосредственное отношение к благоприятному экономическому развитию города и региона в целом. Обнинск поддерживает старые дружеские связи с городами-побратимами, а также налаживает новые.

- У нас, например, сложились хорошие отношения с Монпелье (Франция). В настоящее время перенимаем их опыт по созданию северной агломерации в Калужской области. Продолжаем поддерживать связь с итальянским Фраскати. Например, в сентябре там будет проходить спартакиада для городов-побратимов, куда отправится и обнинская команда. Из Сербии, к примеру, недавно вернулись школьники из лицея «Держава», которые участвовали в работе регионального Клуба юных дипломатов и хоккейная команда. Продолжаем поддерживать связь с Ювяскюля (Финляндия), с Окриджем (США). С последним, кстати, сейчас ведутся переговоры о предстоящей встречи - пока еще не решили, кто к кому поедет, - размышляет вице-мэр.

Впрочем, о перспективах экономического развития и обо всех его составляющих Геннадий Ананьев говорил еще очень много. Иными словами, расти первому наукограду определенно есть куда, да и цели у местных властей, надо сказать, весьма амбициозные. Однако насколько скоро и успешно удастся все их воплотить в реальность, пожалуй, покажет время.

Дарья ГУМЕРОВА

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