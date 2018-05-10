К Чемпионату мира по футболу регион подготовился на «отлично»

Безусловно, главным событием этого года для нашей страны станет Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который впервые пройдет не только в России, но и вообще в Восточной Европе. Ровно месяц, с середины июня до середины июля, на двенадцати стадионах, расположенных в одиннадцати городах нашей страны, лучшие футболисты будут сражаться за победу.

До старта этого масштабного мероприятия осталось чуть больше месяца. За это время предстоит провести последние приготовления и еще раз проверить готовность объектов. На днях с «инспекцией» в Калугу приехал заместитель председателя Правительства России Виталий МУТКО.

НА КАРТЕ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ СТРАНЫ

Подготовка к предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 стартовала в декабре 2010 года, как только было объявлено, что именно Россия станет страной-хозяйкой этих соревнований. За эти годы в проект было инвестировано 680 миллиардов рублей.

В шести городах будут проживать команды-участницы Чемпионата. Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ еще на старте этой кампании заявил о готовности региона принять спортсменов. Позже стало известно, что в Калуге разместится команда Сенегала. Футболистам постарались создать максимально комфортные условия как для тренировок, так и для проживания. Понимая, что именно усилия на местах позволят сформировать положительный имидж страны в целом.

- От того, как мы сможем обеспечить безопасность и комфорт команд и болельщиков, насколько слаженно сработаем, будет зависеть оценка страны, - заметил вице-премьер Виталий МУТКО.

Виталий Леонтьевич лично осмотрел инфраструктуру, подготовленную в столице нашего региона для размещения иностранных футболистов. В этой «экскурсии» его сопровождали губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН, Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ и члены регионального Правительства.

Высокие гости посетили гостиницу SK Royal Kaluga, где будут проживать участники Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, и осмотрели тренировочные площадки «Спутник»». Увиденным посетители остались довольны.

- Для того чтобы разместить сборную Сенегала, в Калуге построено два тренировочных поля. По сути, это два мини-стадиона вместимостью 500 мест, одно из них с подогревом. Калуга выполнила все обязательства, которые взяла на себя в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Я благодарен за это губернатору и Правительству области, - сказал Виталий Мутко.

По словам Виталия Леонтьевича, спортивные объекты станут хорошим вкладом в развитие футбола в Калужской области, в том числе детского.

Поскольку визит Виталия Мутко совпал с Всероссийским днем посадки леса, он вместе с региональным руководством посадили аллею туй близ нового футбольного стадиона на Тульском шоссе.

ОТ СПОРТА К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Построенная к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 инфраструктура в будущем может послужить хорошей основой для развития туризма в Калужской области. Достаточно вспомнить Сочи, олимпийские объекты которого до сих пор пользуются спросом у россиян.

Не последнюю роль в этом вопросе играет транспортная доступность. Поэтому Международный аэропорт «Калуга», который также посетил вице-премьер, станет положительным аспектом как в вопросе удобства спортсменов, так и в повседневной жизни обычных людей.

Отличное состояние лётного поля, готовность всех служб аэропорта и недавно построенный новый международный терминал впечатлили высоких гостей.

- Мне очень понравилось, что здесь появился свой аэропорт, есть возможность развиваться. Такой регион должен иметь аэропорт, сборная Сенегала сюда спокойно может прилетать. Не нужно будет через Москву все эти транспортные маршруты организовывать, - подчеркнул Виталий Мутко.

Количество рейсов и направлений, которые обслуживает аэропорт, растет с каждым днем. Так, накануне майских праздников международный аэропорт «Калуга» принял рейс из турецкой Антальи, который осуществила сетевой партнер крупнейшего туроператора России «ANEX Tour» компания «AZURair». По традиции, самолет был встречен водяной аркой.

378 человек смогли вернуться в Россию и вылететь в Турцию. Примечательно, что первым пассажиром, зарегистрировавшимся на перелет в жаркую страну, стал не калужанин, а житель соседней Тульской области. И это лучшее доказательство востребованности воздушной гавани.

До 24 мая перевозчик будет летать в Анталью один раз в неделю, после чего увеличит количество рейсов до двух. Глава региона Анатолий Артамонов выразил надежду, что в будущем транспортная артерия Калужской области займет свою нишу как в международных, так и в межрегиональных перевозках.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Событие»