Клара Шипилова: «Я не понимала, что блокада - это моя смерть»

Поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с праздником в микрорайоне 51-А уже является хорошей традицией.

Причем, по словам заместителя председателя Горсобрания Михаила СОШНИКОВА, курирующего этот округ, ветераны, несмотря на преклонный возраст, стараются вести активную общественную жизнь.

Много лет подряд депутат приходит в гости к Кларе ШИПИЛОВОЙ. В этом году Клара Евгеньевна стала прабабушкой, а в далеком 41-м 21 июня ей исполнилось всего лишь пять лет...

КАК НАСТУПИЛА ВОЙНА

Детство Клары Евгеньевны неразрывно связано с бабушкой, которая «командовала» пятерыми внуками. Больше всего обязанностей было у Клары, так как она была самой старшей. Утро 22 июня 1941-го года в Ленинграде мало чем отличалось от других: пятилетняя девчушка, как всегда, побежала в магазин за булкой и причитавшимся ей пирожным.

- Интернета не было, мобильников не было. Начало войны - это черные репродукторы и толпа вокруг них. О нападении многие люди узнавали благодаря «сарафанному радио», - вспоминает Клара Евгеньевна. - Поэтому какого-то нагнетания обстановки не было, 22 июня 1941 года был обычный рабочий день.

Тяготы военного времени маленькая Клара тогда не осознавала, единственным горем для нее стал отъезд любимой бабушки в Рязань.

- И я видела свою бабулю в зимнем пальто и в шарфе теплом, а это июнь месяц. Я на нее смотрела и думала: «Зачем же бабушка надела зимнее пальто? Ей оно не идет, сейчас надо шляпку носить».

Отец Клары Евгеньевны работал на заводе химиком. С началом войны поступил приказ разбомбить предприятие, что незамедлительно было сделано, но вместе с заводом у мужчины «погибли» и документы. Восстановить их могли лишь в профильном министерстве, куда и отправился отец, оставив беременную жену с двумя детьми в Питере.

НИ СТРАХА, НИ ГОЛОДА

По словам Клары Евгеньевны, «в колыбели революции» никто и предположить не мог, что война затянется надолго. Население жило своей жизнью, а военные уничтожали все самое ценное на пути врага.

Я когда-то книгу читала «Зеленые цепочки», подавался сигнал зеленой ракетой на тот объект, куда немцы шли, поэтому в Ленинграде практически все объекты жизнедеятельности разбомбили свои же, - рассказывает Шипилова.

По такой же схеме были уничтожены продовольственные склады, и город сразу превратился в череду очередей за продуктами. Чтобы спасти детей от голода, мать Клары Евгеньевны поначалу собирала капустные листья на полях, а девочка - горячий металл от разорвавшихся бомб. Зачем? Ради интереса.

А после бомб с самолетов разбрасывали листовки с изображением вкусных колбас и окороков. «Сладкую жизнь» населению обещали немцы, если люди примут их.

- Собирать листовки было нельзя, милиционер стоял и смотрел. Мне, бывало, старшие скажут: «Кларка, давай!» И я ничего не боялась, выскакивала на булыжники и ловила, ловила, ловила.

Потом люди собирались и читали эти послания. Конечно, иногда проскакивали мысли, что, может, хоть перед смертью поесть, а там будь что будет, но гул голосов тут же уверял, что счастье, обещанное фашистами, - всего лишь обман.

- Понимаете, вот что такое блокада? Пятилетним ребенком я не понимала, что это смерть моя, - говорит Клара Евгеньевна. - Даже когда умирали соседские дети, я не осознавала весь ужас происходящего. Я вспоминаю, у меня во время блокады не было ни страха, ни голода, я вообще малоежка была.

Все происходящее для девочки было чередой картинок, которые память хранит до сих пор.

Вот люди собрались в одной комнате, чтоб погреться, ведь от холода умирали так же, как от голода, а видя руины дома, она представляла, как разместит здесь своих кукол.

До войны у матери Клары Евгеньевны был дядя, который ездил в загранкомандировки и привозил племяннице оттуда вещи. Носить такую красоту советская комсомолка считала зазорным, поэтому «добро» лежало до поры до времени. В блокаду эти роскошества спасли семью от неминуемой смерти. Обязанностью Клары было менять вещи на еду.

- Мама моя была очень практичной и последние вещи поменяла на махорку, потому что знала, что у самой у нее сил нет, а за махорку любой солдат ей вещи перетащит, - рассказывает Шипилова.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Кто бы мог подумать, что незнакомый мальчишка, который просил взять его с собой при эвакуации, станет подарком судьбы для семьи. В военное время каждый брал ответственность лишь за себя, а мать Клары не смогла пройти мимо просьбы ребенка.

- Она уже была вся опухшая, когда пошла записываться, там мальчонка бегал и просил: «Тетя, возьмите меня с собой», - вспоминает Клара Евгеньевна.

Так попутчики доехали до Горького. Причем попала туда семья Клары Евгеньевны благодаря шустрому мальчишке, который проведал, что состав движется в Узбекистан.

- Останавливается паровоз и первым делом выносят покойников: тех, которые поели, и им разорвало кишечник, или у кого уже не было сил. Но когда люди узнавали, что эшелон приезжает из Ленинграда, вы не представляете, сколько народу приходило на станцию, и все несли поесть, - говорит Шипилова.

В Горьком семья Клары рассталась с мальчишкой, и больше люди, спасшие друг друга от верной гибели, никогда не встречались. На платформе приезжих стали расспрашивать о жизни в осажденном Ленинграде.

- И тут подходит мужчина и говорит, что у его начальника жена с детьми остались в Ленинграде. А мама спрашивает: «Как вашего начальника фамилия?» Он отвечает: «Бычков Евгений Михайлович». И с мамой плохо стало, потому что это был наш отец.

Так семья Клары Евгеньевны воссоединилась. Ее папа работал в Дзержинске на химическом предприятии, вредность которого, по словам очевидцев, была стопроцентной. Маленькая девочка видела, как от химикатов люди буквально сходили с ума, работающих на предприятии иначе, как пораженными, и не называли, но это уже совсем другая история...

Евгения НИКИТИНА

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