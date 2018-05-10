Депутаты Гоcдумы о назначении Акимова: «Он будет нашим «окном» в правительство»

Седьмого мая в столице прошла церемония инаугурации президента. После официального вступления в должность Владимир ПУТИН огласил, что премьером хотел бы видеть Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Последний тоже анонсировал тех, кто в дальнейшем войдет в его команду. Среди вице-премьеров оказался и калужанин Максим АКИМОВ, он в новом кабинете будет отвечать за транспорт, связь и цифровую экономику.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ

Биография Максима Алексеевича хорошо известна жителям Калужской области. Родился он в соседнем с Обнинском Малоярославце, а окончив Калужский пединститут, пошел работать обычным учителем. После чего последовал стремительный взлет от руководителя компании до министра экономического развития региона и Городского Головы Калуги. В 2007 году Акимов входит в команду губернатора, а через год становится «правой рукой» Анатолия АРТАМОНОВА - первым замом.

В 2012 Максим Акимов переходит на работу в Аппарат Правительства Российской Федерации, а через год становится первым заместителем руководителя. И вот теперь Акимову предлагают новую должность - вице-премьера.

- У Калужской области много интересных проектов и у Обнинска в том числе. Это и строительство Киевской трассы, программы «Умный город» и «Цифровая экономика». Все эти темы активно обсуждаются в первом наукограде. Обнинск будет демонстрировать, что он готов осваивать самые передовые технологии, и, конечно же, мы надеемся на поддержку Правительства, - заявил депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. Солидарен с ним и «коллега по цеху» Вадим ДЕНЬГИН: - Здесь важна принадлежность к калужской земле. На мой взгляд, любой человек, который идет на более высокий пост, он, конечно, старается максимально сделать для своего родного края. Я уверен в том, что у Акимова это получится.

«ЭТО ГОВОРИТ О КАЧЕСТВЕ КОМАНДЫ»

Обнинск, особенно заинтересован в такой поддержке, ведь следующим этапом реконструкции Киевки будет участок, который затронет и первый наукоград. Помня о тех организационных недоработках, которые были выявлены при ремонте участка близ областного центра, жители боятся, что наш город накроет транспортный коллапс.

- Очень многое было исправлено. Я думаю, что в том числе и Акимов, когда начнутся работы, будет нашим «окном» в Правительство, куда мы при необходимости свою тревогу будем адресовать, если она появится, - резюмировал Скляр.

По словам Деньгина, назначение Акимова в очередной раз подчеркивает качество команды губернатора Калужской области, ведь не впервые его воспитанники занимают высокие посты.

К слову, работая в Калужской области, Акимов тоже создал свою команду эффективных управленцев. В нее входил и экс-мэр наукограда Александр АВДЕЕВ. Последуют ли за назначением Максима Акимова кадровые рокировки, и постарается ли он подтянуть «своих», покажет время.

Евгения НИКИТИНА

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