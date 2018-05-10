Инвесторы не спешат вкладываться в благоустройство обниского пляжа

Как только наступила теплая, почти летняя погода, жители Обнинска начали интересоваться, будут ли в этом году благоустраивать городской пляж. Дело в том, что разговоры об этом ведутся уже несколько лет, а воз, что называется, и ныне там.

ОБРАЩАЯСЬ К УДАЧНОМУ ОПЫТУ

Так планируется ли в этом году проведение каких-либо работ по благоустройству обнинского пляжа? С данным вопросом мы обратились к главе администрации города Владислау ШАПШЕ. Ответ, признаться, несколько разочаровал.

- Инвесторы не хотят вкладываться в рекреацию этой территории, чтобы создать там хорошие условия для отдыха и что-то заработать, - сказал Владислав Валерьевич. - Но субботники в этом месте город проводить будет. Планируем уборку территории от мусора и покос травы. На пляже необходимо убрать борщевик.

В беседе с нами обнинский мэр заметил, что пляж - это все-таки не первоочередная задача города. Есть и более серьезные проблемы.

Но в этой ситуации хочется обратиться к прошлому опыту нашего города в подобных вопросах. Многие обнинцы хорошо помнят, что таких заброшенных территорий в свое время у города было немало. Тот же Белкинский парк, в котором сейчас очень любят отдыхать как жители наукограда, так и гости. Просто нашлись неравнодушные предприниматели, которые вложили в благоустройство этой территории свои силы и средства. И вот результат - красивейшее место, которое сейчас называют жемчужиной Калужской области.

БИЗНЕСМЕНЫ ПРОСТО НЕ В КУРСЕ?

И, кстати, президент Обнинской торгово-промышленной палаты и вице-президент Фонда «Усадьба Белкино» Вячеслав НАРУКОВ тоже считает, что городской пляж можно привести в порядок, и дело это может стать для предпринимателей, которые за это возьмутся, весьма выгодным.

- Конечно, будет здорово, если найдутся инвесторы, которые обустроят это место. Администрации города нужно просто сформулировать выгодные предложения для предпринимателей и проинформировать их. Я вот, например, впервые слышу о том, что город ищет инвесторов, готовых благоустроить пляж. А, между тем, Торгово-промышленная палата могла бы оказать информационную помощь администрации, выйти с данным предложением в бизнес-сообщество, в Фонд «Усадьба Белкино». Может быть не все ресурсы задействованы по информированию? А в принципе дело это может представлять для бизнесменов определенный интерес. Там же кафе можно построить, другие точки общепита, развлекательную инфраструктуру. Думаю, что бизнес на это откликнется.

Другое дело, что качество воды в реке Протва, по мнению Вячеслава Владимировича, давно оставляет желать лучшего. Она сильно загрязнена и, возможно, проблема именно в этом.

- Тем не менее, инфраструктура там все равно необходима. На Белкинских прудах, например, люди тоже не купаются, они приходят туда загорать, - резюмировал Наруков.

«ВСЯ НАДЕЖДА НА ЭНТУЗИАСТОВ»

Однако есть мнение, что решить проблему пляжа могут только энтузиасты. Так считает и бывший исполнительный директор Фонда «Усадьба Белкино» Андрей ЛУГОВОЙ.

- Есть молодые энергичные ребята, полные идей, которые могли бы взяться за этот проект. Но, к сожалению, у них пока нет средств, - с сожалением отметил Андрей Владимирович. - Что касается усадьбы Белкино, то там пруд является частью исторического пейзажа, поэтому нашлись инвесторы, которые его благоустраивают вместе с территорией усадьбы. Не как пляж, а как часть исторической территории. Ведь в Белкинских прудах даже купаться запрещено. А что касается городского пляжа, то я припоминаю, что несколько лет назад там заявляли о себе некие предприниматели. Так ведь?

- Но теперь о них ничего не слышно, пропали куда-то, - ответили мы.

- Тогда теперь вся надежда на энтузиастов.

Директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА считает, что проблема незаинтересованности инвесторов в том, что пляжный сезон у нас очень короткий, поэтому никто не хочет вкладываться в эту территорию. Лето проходит быстро и всю осень, зиму и весну пляж будет пустовать. Тем не менее, она считает, что приводить в порядок его все равно необходимо.

- Надо инвесторам предоставить льготы и привилегии в тех направлениях, которыми они занимаются, а в нагрузку за это предложить им благоустройство пляжа, - считает директор МП «Городской парк».

Идея, в общем-то, неплохая. В Обнинске немало достопримечательностей. И разве плохо, если появится еще одна - городской пляж?

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Проблема»