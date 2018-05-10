Продолжение проспекта Ленина станет воротами в новые кварталы

В Обнинске завершается строительство продолжения проспекта Ленина - дороги, ведущей в микрорайон «Заовражье». Причем раньше намеченного срока. Компания-подрядчик из Москвы ООО «Роут Групп», задействованная в этом проекте, настолько ответственно подходит к своей работе, что и ее руководство, и рядовые строители трудятся даже в выходные и праздничные дни.

Журналисты застали их на своих рабочих местах 30 апреля. И, конечно же, не упустили возможности поподробнее разузнать у заместителя генерального директора предприятия Андрея ХОМЕНКО, как идут дела и с какими трудностями пришлось столкнуться дорожникам.

ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН ВМЕСТО ПУСТЫРЯ

Андрей Юрьевич любезно согласился провести для нас небольшую экскурсию по стройке. И первое, о чем сказал, - это о том, что ему и его коллегам работать в Обнинске очень комфортно.

- Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить городскую администрацию и все предприятия, с которыми мы сотрудничали: МП «Водоканал», «Ростелеком», «Городские электросети» и другие. Все было построено так, что помогали нам, а не мы выпрашивали помощь, как это было на большинстве объектов в других городах. В Обнинске все обстоит иначе: когда мы говорим о проблеме, специалисты наукограда тут же предлагают ее решение. Скажем, необходимо было прокладывать водопроводные трубы, обратились в администрацию, тут же с нами связались представители МП «Водоканал». Так же и по всем остальным вопросам. Никакой волокиты, никакой задержки. Помогают быстро и слаженно. Такого внимательного отношения мы не видели ни в одном другом городе. Именно поэтому в такие короткие сроки нам удалось перенести все эти коммуникации, - признался Андрей Хоменко.

Следует отметить, что продолжение проспекта Ленина впечатляет. Строить его начали в июле прошлого года, и если всего несколько месяцев назад это место представляло собой блеклый пустырь в сплошных рытвинах и ямах, то теперь там радует глаз благоустроенный жилой квартал с широкой заасфальтированной дорогой. Дорога, правда, еще достраивается, но, как заверил Андрей Юрьевич, 80% всей работы уже выполнено. Осталась самая малость.

- Полная протяженность данного полотна составляет 1 километр 300 метров. Сделан на сегодняшний день уже 1 километр 200 метров, - рассказал Хоменко.

Он также подчеркнул, что проект этот очень важен для развития Обнинска, стоимость его составляет 441 миллион рублей. Но цель оправдывает эти немалые средства, ведь новая дорога свяжет микрорайоны и сделает жизнь в городе более удобной.

САМОЕ СЛОЖНОЕ - КОММУНИКАЦИИ

В ходе экскурсии Андрей Юрьевич отметил, что львиную долю всей работы в целом составляет прокладка коммуникаций. Это самое сложное и самое трудоемкое в строительстве дороги. И с этой непростой задачей строители уже справились.

- Главный и огромный пласт всей нашей деятельности - это переустройство и перенос существующих коммуникаций, - рассказал Хоменко. - Данную работу наши специалисты проводили с учетом строительства будущих новых кварталов, рассчитывая в перспективе необходимую мощность для их подключения. Речь идет и о телефонной связи, и об электричестве, о ливневке, фекальной канализации, водоводе и так далее. Конечно, были и сложности, о которых я уже говорил. Качественная работа всегда требует больших материальных, физических и моральных затрат. Но основную часть времени занимала именно прокладка коммуникаций. А на непосредственно строительство дороги его ушло меньше.

В ходе беседы Андрей Юрьевич пояснил, что Обнинск зажат с трех сторон: Киевской трассой, Варшавской трассой и железной дорогой. Именно поэтому так необходимо расширять его со стороны деревень Белкино и Кривское. Да и потребность в жилье в наукограде большая.

- И проспект Ленина - наилучший выход для новых кварталов. Строительство данной автомобильной дороги, улицы, переход через овраг - все это должно облегчить транспортное сообщение с новыми микрорайонами, - отметил Андрей Хоменко.

Он также поделился с нами намерением городской администрации в будущем построить вторую очередь продолжения проспекта Ленина - прямо до деревни Кривское. Но пока этот населенный пункт не входит в границы Обнинска. Так что это в долгосрочных планах.

- Вначале необходимо решить вопрос с присоединением деревни, а уже потом будет объявлен тендер на проектные работы. Думаю, что в следующем году при определенных условиях может появиться проект. Затем он должен пройти экспертизу. И уже можно будет входить в федеральную программу по продлению проспекта Ленина, - высказал свои предположения Андрей Юрьевич.

А что касается данного проекта, то работы строители планируют закончить совсем скоро - в июне текущего года. Во всяком случае, Хоменко заверил, что они будут очень стараться сдать дорогу в эти сроки.

НЕУДОБСТВА БУДУТ ВРЕМЕННЫМИ

- Планируете ли вы и дальше работать в Обнинске? - спросили мы у Андрея Хоменко.

- Я бы с удовольствием принял участие в проекте реконструкции Южного въезда в город. С таким предложением я уже обращался к городским властям, и они проявили заинтересованность. И даже рассматривают возможность новых выходов на Киевскую трассу. Но, по федеральному законодательству, подрядчик выбирается по результатам проводимых торгов, поэтому все решит тендер, - ответил он.

Совсем скоро компания начнет обустраивать проспект Ленина: от улицы Белкинской до проспекта Маркса, что создаст жителям некоторые неудобства в передвижении по городу. Но это временно, после работ на этом участке дороги станет намного комфортнее. Дорожники постараются.

Инна ЕМЕЛИНА

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