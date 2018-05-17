Татьяна Баталова: «Как сойдутся звезды - увидим на слете»

Меньше месяца осталось до одного из главных событий лета - обнинского Городского молодежного слета. Через три года это мероприятие будет отмечать свой полувековой юбилей. Причем с каждым годом число участников слета растет.

В этом году тематика слета, естественно, не может обойти стороной предстоящий Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, который пройдет в России. Под слоганом «Как сойдутся звезды» наукоградовские команды сразятся за победу близ деревни Черная грязь уже 9 июня. Подготовка к этому масштабному событию стартовала давно. Об изменениях, которые ожидают участников слета в этом году, мы расскажем чуть позже, а пока организаторы: директор слета - Татьяна БАТАЛОВА, ее заместитель - Любовь ИЛЬИНА и главный судья слета - Сергей ТКАЧЕНКО поведали нам о том, что остается за кадром.

НОВИЧКАМ ЗДЕСЬ МЕСТО

- Скажите пожалуйста, сколько команд заявились для участия в слете в этом году и сколько конкурсов за два с половиной дня им предстоит пройти?

Л. И.: 16 команд выразили намерение участвовать, за два с половиной дня ребятам предстоит продемонстрировать свое мастерство в 27 конкурсах, как творческих, так и спортивных. Причем темпо-ритм будет жестким. Например, 9 июня в 19 часов состоится официальное открытие слета, и параллельно с ним будут идти еще как минимум два конкурса.

- А бывает так, чтобы пришел, увидел и сразу победил, или это удел старожилов?

Л. И. : Каждый слет прибавляется по одной - две новых команды, в этом году своих участников выставляет НИФХИ имени Карпова, чему мы очень рады.

Т. Б.: При этом никогда точно не знаешь, как поведут себя команды-новички. Заход может быть осторожным, а может - и очень агрессивным, поэтому как сойдутся звезды - увидим на слете.

ПОЛЯНА КАЖДЫЙ ГОД ПРЕПОДНОСИТ СЮРПРИЗЫ

- За сколько времени команды реально начинают готовиться, чтобы показать себя во всей красе?

Т. Б.: Мы всегда говорим, как только заканчивается зимний слет, стартует подготовка к летнему, и наоборот. К любому слету не меньше трех месяцев идет подготовка штаба и команд.

С. Т.: Когда все вроде бы готово на бумаге, организаторы выезжают на место и осматривают поляну, разбивают ее на площадки и так далее. Мы уже были там в этом году раз пять, еще когда снег лежал, потом - в половодье, а сейчас, разумеется, частота наших выездов возрастает.

Т. Б.: Вроде бы, кажется, поляну знаем уже, как говорится, «на зубок» и в прямом смысле от и до - и каждый куст, и сколько шагов вдоль и поперек, но любое нововведение требует прикидки на месте. К тому же необходимо оценивать и «масштаб бедствия», так сказать, - состояние местности после зимы каждый раз разное, нужно все учесть при подготовке. Как минимум выезжаем по десять раз, и это далеко не прогулки на природе - каждый раз решаем множество разных вопросов.

Например, где поставить площадку фри-роупа? Где и как лучше разместить детскую площадку с учетом новой планировки для основных видов соревнований? Где проложить новую полосу препятствий для командной эстафеты да так, чтобы ее хорошо было видно болельщикам, и чтобы она при этом была интересна и безопасна для участников? В половодье существовал риск, что унесет мост, который планировалось задействовать, думали, что придется прокладывать другой маршрут, но все обошлось. И в каждом таком случае надо выезжать на место.

Опять же, надо понять, какой объем работ предстоит по приведению в порядок игровых площадок, когда проводить покос травы и противоклещевую обработку. Тут многое определяет погода. Если идут дожди, то обработка территории нужна буквально за пару дней до приезда команд, иначе все будет смыто. А в это время обычно у нас ну очень горячая пора и много других предстартовых хлопот.

И как раз вот составление всех графиков и планов всевозможных вариантов действий, если что-то вдруг пойдет не так из-за тех же погодных условий, мы заблаговременно обсуждаем и определяем для себя конкретные задачи, распределяя обязанности между собой и всеми штабными.

ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ ПРИТЯГИВАЕТ КАК ОБНИНЦЕВ, ТАК И ИНОСТРАНЦЕВ

- Сколько человек обычно собираются на поляне во время слета - гостей и участников?

Т. Б. : Обычно в эти дни собираются более тысячи человек ежегодно. Прошлым летом было 1200 участников да плюс к этому 200-300 приезжающих гостей. Среди них есть и болельщики, и гости команд. Есть и гости штаба, например, люди, которые знакомятся со слетом, чтобы понять, будут ли они выходить со своей командой.

- А часто ли вчерашние болельщики становятся участниками?

Т. Б. : Часто, как и среди болельщиков активных участников прошлых сезонов тоже много. Например, те же молодые мамы с детками или будущие мамочки. От раза к разу их становится все больше. Они не могут совсем уж пропустить слетовские события, хоть и не могут на все сто участвовать в слёте по приятно-объективным причинам. Поэтому, готовясь к слету, учитываем и такие моменты.

- То есть, можно сказать, что с каждым годом слет становится старше, а его участники - моложе?

Т. Б.: Да, для нас как организаторов в последние два года очень актуальный вопрос - площадка занятости детей. Для наших юных слетовцев готовим и специальные конкурсные программы, и свои номинации. И они за это звание борются.

- А юным слетовцам по сколько лет?

Т. Б.: Начиная от 4-х и до 12-14 лет. Они в своих номинациях могут принять участие, хотя это и не строго обязательно. Есть и более юные слетовцы - это еще один тренд, который мы наблюдаем в последние годы. Прогуливающиеся по слетовской поляне мамочки с колясками - это то, что стало уже привычным.

- Я знаю, что некоторые участники приезжают на обнинский Городской молодежный слет из других городов.

Т. Б.: И это тоже уже традиция. Кроме представителей соседних городов, есть команды, которые объединяют как другие области, так и страны. Участники приезжают к нам из московского региона, из Белоруссии, Прибалтики, Германии. Например, для любителей экстрима из команды «Экшен Лаб» наши слеты -

теперь одно из их традиционных мест встреч.

- Вы много лет являетесь организатором, и, кажется, старожилов удивить уже ничем невозможно.

Т. Б.: Кажется, а мы удивляем!

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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