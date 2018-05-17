«Это как-то несолидно»

Обнинские депутаты в очередной раз впопыхах перекраивают «денежные» положения.

В преддверии приближающегося заседания Городского Собрания депутаты по традиции взялись за предварительное обсуждение насущных вопросов в рамках профильных комитетов. На днях народные избранники, занимающиеся социальными проблемами, в очередной раз решили пересмотреть условия ряда действующих Положений. В частности, «перекройка» коснулась документа, предусматривающего денежную компенсацию за поднаем жилья для медиков, педагогов и тружеников культурного фронта, а также Положения о разовой адресной помощи нуждающимся. Напомним, что собственные взгляды обнинские депутаты вынуждены пересматривать уже не в первый раз.

СНОВА-ЗДОРОВО

Справедливости ради надо сказать, что первый наукоград - единственный город в Калужском регионе, который оказывает материальную поддержку приезжим специалистам в виде денежной компенсации за поднаем жилья. Претендовать на помощь в виде 12 000 рублей ежемесячно сегодня могут иногородние медики, педагоги, а также представители культурной отрасли. Однако нельзя не отметить, для того чтобы заручиться поддержкой местных властей, каждому претенденту необходимо доказать, что «ты не верблюд». Нет, безусловно, «разбазаривать» городскую казну налево и направо без определенной бюрократической страховки было бы, мягко говоря, неправильно. Но и доводить дело до абсурда, думается, тоже не стоит, тем более делать это ежегодно.

Положение о компенсационных выплатах за поднаем жилья обнинские народные избранники разработали и запустили механизм в действие уже несколько лет назад.

Однако из года в год в том самом документе появляются все новые и новые нюансы. Впрочем, об очередных корректировках местные «парламентарии» заговорили на днях. Так, например, в пункт о предоставлении претендентом выписки из финансового лицевого счета было принято решение добавить строчку про «иные документы», поскольку, как выяснилось, по частным домам такую выписку получить невозможно. Кроме этого, решили депутаты внести еще ряд небольших корректировок.

Между тем, такая «свистопляска» вызвала недовольство у некоторых «парламентариев». В частности, первой возмутилась Татьяна СКИРТАЧ.

- Мне кажется, что это, как минимум, несолидно, что мы ежегодно вносим в Положение какие-то изменения. Я понимаю, сделать это раз-два, но не каждый год. Может, мы слишком торопимся? - тактично высказалась Татьяна Владимировна.

На реплику депутата тут же отреагировали юристы.

- В первую очередь это касается технических вещей, - начала главный специалист отдела Ирина ФЕЩЕНКО. - К нам постоянно обращаются люди с определенными вопросами, а мы не можем сразу на них отреагировать, поскольку в документе не все нюансы прописаны. Если человек живет в 20 км от Обнинска, а кратчайшая дорога имеет меньший километраж, то он может не попасть под условия Положения. Но ведь случается, для того, чтобы добраться на работу общественным транспортом, он вынужден проделывать гораздо больший путь.

ШУТЯ О СЕРЬЕЗНОМ

Но, несмотря на этот комментарий, председатель комитета Владимир СВЕТЛАКОВ счел замечание Татьяны Скиртач вполне интересным и попросил секретаря внести его в протокол заседания.

Еще одни изменения депутатам пришлось рассмотреть с подачи начальника Управления соцзащиты Владимира ЖАРСКОГО, который предложил пересмотреть условия предоставления адресной денежной помощи нуждающимся. Напомним, что эти средства предоставляются единожды определенным лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и варьируется эта сумма от 300 до 3000 рублей. Зато условия для претендентов на эти «копейки» все ужесточаются. Так, к примеру, было предложено еще раз уточнить, кто не (!) вправе претендовать на адресную помощь. В этот список отнесли: неработающих трудоспособных граждан, не состоящих в центре занятости. Исключение в данном случае составляют инвалиды первой, второй и третьей групп, опекуны несовершеннолетних недееспособных лиц, граждане, ухаживающие за инвалидами, и люди, неожиданно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также в список тех, кто не вправе претендовать на адресную помощь от города, решили добавить лиц, которые уже получали аналогичную помощь из областного бюджета.

- Возвращаюсь к реплике Татьяны Владимировны: а почему раньше нельзя было внести все эти поправки? - поинтересовался Светлаков.

Однако у Жарского на сей счет нашелся вполне резонный ответ:

- Вы знаете, к нам люди за этой помощью иногда на «Лексусах» приезжают!

- Так у вас же возле центра стоянки нет для «Лексусов», - перешли на шутки депутаты.

Однако Владимиру Алексеевичу, как оказалось, было не до юмора, а потому, отстаивая городскую казну, он, к слову, добавил, что из нее (казны) на адресную помощь между тем выделяется порядка пяти миллионов. После чего депутаты, сделав серьезный вид, все-таки приняли все изменения к сведению и решили-таки рассмотреть их снова, правда, теперь уже на общем заседании Горсобрания.

Дарья ГУМЕРОВА

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