Жители Усачева, 17 стали заложниками разборок коммунальщиков и газовщиков

В минувшую пятницу у жителей Усачева, 17 отключили газ, и обнинцы опять вспомнили недоброе название, закрепившееся за микрорайоном «Зеленый остров», - «Остров невезения». Причина отключения от ресурсов банальна - огромные долги, которые, по одним сведениям, составляют один миллион двести тысяч рублей, а по другим - на пятьсот тысяч больше. Примечательно, что в своих бедах жильцы изначально обвинили соседей из девятнадцатого дома, которые в прошлом году, громко хлопнув дверью, расстались с УК «Зеленый остров». В среду «голубое топливо» вернулось в дом, однако гарантии, что ситуация не повторится, нет.

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ

Печальную историю годичной давности, когда жители девятнадцатого дома микрорайона «Зеленый остров» три месяца сидели без газа и горячей воды, горожане помнят хорошо. Поэтому когда на прошлой неделе по аналогии отключили газ в семнадцатом доме, иное слово, как «дежавю», и подобрать было сложно. Хорошо еще, что люди могут спокойно приготовить поесть, так как в доме установлены электрические плиты, а вот о горячей воде, а впоследствии и отоплении, им, по всей видимости, придется забыть надолго.

- У меня одиннадцать детей, сколько воды надо нагреть, чтобы их в школу отправить? - недоумевает жительница семнадцатого дома Елена ХОХУЛИНА.

По словам женщины, о случившемся они узнали, лишь когда из крана пропала горячая вода. Сообщить жителям о перекрытии «голубого топлива» ни коммунальщики, ни ресурсники не посчитали нужным. Даже наоборот, отчитавшееся перед населением руководство УК «Зеленый остров» заверило граждан, что на счете остались деньги, поэтому надо вместе решить, куда их потратить.

- Насколько я знаю, там старый долг от Усачева, 19 остался, но вроде управляющая компания с ними судится и какие-то иски выигрывает, - рассказывает Елена Хохулина.

Жильцы семнадцатого дома уверены, что среди них должников нет, но чтобы к ним вернулся газ, люди должны оплатить накопившиеся долги «нехорошего» девятнадцатого дома.

ЛЮДИ УВЕРЕНЫ, ЧТО В ИХ БЕДАХ ВИНОВАТЫ СОСЕДИ

Вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН успокаивает жильцов и уверяет, что никому ни за кого платить не придется. А управляющая компания не такая уж «зайка», какой хочет казаться. У УК «Зеленый остров» был целый год, чтобы в суде вести работу с должниками девятнадцатого дома, если такие действительно есть, но сделано ничего не было. Да и в семнадцатом доме не все жители добросовестно оплачивают ресурсы.

- К сожалению, управляющая компания, которая занимается управлением этого многоквартирного дома, своевременно не приняла меры по оплате задолженности. Соответственно, после окончания отопительного периода «Газпром межрегионгаз Калуга» дал предписание, и все можно было бы устранить за это время, но так как этого сделано не было, газ в доме отключили, - комментирует ситуацию Вячеслав Вячеславович.

Только после того, как перекрыли «голубое топливо», город рекомендовал коммунальщикам в срочном порядке договориться с ресурсниками, согласовав график погашения задолженностей, и Калуга дала добро на возврат ресурсов, но палки в колеса поставили обнинские газовщики, которым управляющая компания тоже задолжала деньги.

ГАЗОВЫЙ ШАНТАЖ?

Директор «Газпром газораспределение Обнинск» Валерий ИВАНОВ рассказывает, что, приступая к постройке домов, «Комфортный город» проложил газопровод высокого давления, который тянется от проспекта Ленина.

- Есть договорные обязательства между нашей компанией и УК «Зеленый остров». Мы уже больше года работаем за спасибо, обслуживая сеть газоснабжения, - поясняет Валерий Алексеевич.

Долг перед обнинскими газовщиками у управляющей компании сравнительно небольшой - 145 тысяч рублей. Но договориться по-хорошему коммунальщики и ресурсники не смогли, дело сейчас как раз находится в суде. Поэтому перекрытие подачи «голубого топлива» на Усачева, 17 пришлось как нельзя кстати, чтобы решить затянувшийся конфликт. При этом Иванов уверяет, что надо уже разрубить этот гордиев узел - системную ошибку, которую не видит УК «Зеленый остров», чтобы жильцы дома в будущем не становились невольными заложниками ситуации.

- Когда население оплачивает коммуналку, оно платит за гигакалории, а затраты по этому договору - 22 тысячи ежемесячно - никуда не включены, - поясняет Иванов.

Выход из этой ситуации простой: включить недостающую сумму в тариф. Именно так и сделала другая управляющая компания, которая сегодня обслуживает 19-й дом по улице Усачева. Поэтому там новых долгов ни перед обнинскими, ни перед калужскими газовщиками нет.

Ждать, пока ресурсники договорятся с УК «Зеленый остров», люди, сидящие без газа и горячей воды, не стали и обратились в Госжилинспекцию и прокуратуру.

Эту позицию поддерживает и заместитель Председателя Общественной палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН. Ведь отключать газ в доме даже при таких больших долгах ресурсники не имели права.

- Гражданам надо обращаться в прокуратуру за защитой своих нарушенных прав, поскольку среди живущих в доме есть и добропорядочные люди, которые вовремя все оплачивают, поэтому права их нарушаются. Если есть возможность отключить ресурсы кому-то индивидуально за неуплату - это да, а если спор с управляющей компанией, непонятно, почему должны страдать потребители, - говорит Сергей Владимирович.

По словам Бабицына, любой житель дома может обратиться в суд, чтобы представители Фемиды обязали ресурсников вернуть «голубое топливо» в дом. Вопрос лишь в том, сколько времени займет эта процедура. Прекрасно понимая, что делать этого никто не будет, газовщики и занимаются прямым шантажом. Единственное, что неясно, почему, пока компании договариваются, когда, сколько и кто кому заплатит, ни в чем не повинные люди должны сидеть без горячей воды?

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Проблема»