По заявкам пассажиров. Мэрия намерена пересмотреть маршруты общественного транспорта

Жители первого наукограда продолжают жаловаться на нерегулярное движение городского общественного транспорта. И если с маршрутками и автобусами, курсирующими непосредственно в пределах Обнинска, дела обстоят относительно стабильно, то вот к тем перевозчикам, которые обслуживают близлежащие к городу территории, у здешних пассажиров есть суровые нарекания. В частности, на этот раз волна критики со стороны горожан вылилась в сторону транспорта, следующего по маршруту «Кончаловские горы». Местные жители уверяют, что добраться туда (обратно) сегодня практически невозможно.

«ПОЧЕМУ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ?!»

- Я хочу передать коллективную жалобу от имени всех пассажиров, с которыми мы регулярно ездим на дачи в сторону Кончаловских гор, - начала свой рассказ обратившаяся в нашу редакцию местная жительница Татьяна ГАПЕЕВА. - Каждый раз мы ждем транспорт в среднем по часу, а то и по полтора: ни туда нормально не добраться, ни обратно! Это же просто беспредел! Почему такое отношение к людям?! Тем более хочу напомнить, что подавляющее большинство пассажиров - это люди пожилого возраста.

К слову, маршрут, о котором говорит наша читательница, сегодня обслуживают муниципальные автобусы под №2 и №3, а также частные маршрутки №22 и №23. И здесь есть еще одна проблема: если маршрут автобусов проложен более или менее масштабно, захватывая 51-й микрорайон, то вот частный транспорт данный квартал обходит стороной, что доставляет пассажирам существенные неудобства.

- Автобусы вообще ходят довольно редко. И если ты его пропустил, то ждать следующий придется очень долго. В качестве альтернативы можно доехать, конечно, на маршрутке. Но только для этого с 51-го микрорайона нужно добраться до другой остановки, поскольку через нас они не ходят. А это не только лишние денежные траты для пенсионеров. Представляете, каково это, какой-нибудь бабушке, собравшейся на дачу, тащиться с котомками с одной остановки на другую? - продолжает возмущаться Татьяна Сергеевна.

Впрочем, надо сказать, что возмущения горожан в данном случае более чем справедливы. Неужели в столь активно развивающемся городе нельзя проложить рациональные пути следования общественного транспорта? Причем это касается не только 51-го микрорайона! Взять хотя бы улицу Королева, которая, можно сказать, вообще лишена общественного транспорта.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ

Все вопросы возмущенных жителей мы адресовали в Управление потребительского рынка, транспорта и связи, специалисты которого, надо отдать должное, даже специально вышли в рейд, чтобы проверить - действительно ли транспорт в сторону «Кончаловки» ходит с такими непростительными перебоями. Впрочем, в этом они убедились, о чем сообщили нашему еженедельнику и предприняли соответствующие меры.

- В первый день в ходе проведения обследования было выявлено отсутствие пассажирских транспортных средств маршрута № 22. Касаемо № 23, среднее ожидание транспорта составило 13-15 мин, - заверила главный специалист профильного Управления Анастасия БОДУЛЕВА. - С перевозчиками была проведена разъяснительная беседа, а на следующий день мы провели контрольную проверку. В результате, в течение часа прошло порядка 4 пассажирских транспортных средств маршрута №23 и 6 пассажирских транспортных средств маршрута № 2. Интервал составил от 2 до 29 мин. Работа с нашей стороны будет продолжена.

Что касается обслуживания 51-го микрорайона, то здесь, как заявили в Управлении, перспектива пуска дополнительного транспорта через данный квартал все-таки существует.

- Ввиду значительного расширения города и появления большого количества новостроек, в ближайшее время планируется выполнение работы по разработке плана оптимизации маршрутной сети. В рамках чего будут проведены обследование пассажиропотоков и опрос жителей города в целях выявления проблемных вопросов в транспортном обслуживании населения с дальнейшим пересмотром действующих муниципальных маршрутов, - прокомментировала Бодулева.

К слову, как добавили специалисты, завершение так называемой оптимизации городской маршрутной сети ожидается к октябрю текущего года. После чего будут проведены соответствующие конкурсные процедуры по отбору перевозчиков, готовых взять на себя ответственность по обслуживанию новых маршрутов. Так что ситуация с теми, кому надо попасть на «Кончаловку», стабилизируется не раньше следующего дачного сезона.

Дарья ГУМЕРОВА

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