Ломать - не строить. КБ №8 «накрыл» транспортный коллапс

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о бедственном положении в здравоохранении Обнинска. Связано это как с недостатком врачей, так и с неумелыми действиями управленцев, которые уже несколько лет «рулят» в КБ №8. Напомним, свою историю журналистам рассказал обнинец, внук которого был вынужден с температурой 38 идти на прием к врачу, так как в вызове педиатра на дом семье отказали.

Накануне своими планами на будущее с депутатами Горсобрания поделился главный врач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО. Некоторые его инициативы шокировали как население, так и избранников народа. Поэтому многие обнинцы задались вопросом: а что же по этому поводу думают в ФМБА? Наше издание направило в ведомство официальный запрос и получило ответ.

СТАТИСТИКА - НАШЕ ВСЕ

В своем ответе журналистам ФМБА сосредоточилось на статистике и официальных документах. Мол, проблема с укомплектованностью штата действительно существует, и сегодня вместо 21 педиатра в городе работают лишь 14. Однако ничего сверхъестественного, что к мальчику с температурой врач не пришел домой, в ведомстве не видят, так как четких критериев и нормативных актов, определяющих, когда медицинская помощь должна оказываться на дому, - нет.

- Дети с заболеваниями, протекающими в легкой форме, в том числе при отсутствии температурной реакции, могут быть приглашены на осмотр к педиатру в помещение фильтра детской поликлиники, что отвечает требованию разделения потоков остро заболевших пациентов и выздоравливающих, - говорят в ФМБА.

Было бы смешно, если не было бы так грустно. О каком разделении потоков говорит ведомство? Обнинцы уже давно свыклись с мыслью, что больные и здоровые сидят по несколько часов в общей очереди, ведь попасть на фильтр даже с температурой проблематично, а без нее вообще невозможно. В ФМБА этого не знают или не хотят знать?

КАДРОВ НЕТ И НЕ БУДЕТ?

Причем в Федеральном медико-биологическом агентстве подчеркивают, что очень озабочены кадровой проблемой и бьются, как рыба об лед, пытаясь ее решить. Если анализировать список специалистов, которых не хватает в КБ №8, то намного проще написать, какие вакансии закрыты. Так, например, в той же педиатрии из четырнадцати работающих врачей половина пенсионеры. И если завтра им надоест тянуть эту лямку, и они попросту уйдут, педиатрическая служба развалится окончательно. Тогда горожане в очередной раз поймут, что то, что происходит сегодня, - цветочки.

- Для укомплектования врачебными кадрами с учетом уходящих на пенсию в среднем необходимо поступление 15-20 врачей специалистов ежегодно, - пишет ведомство.

А на деле есть лишь три ученика, которые за федеральные деньги обучаются в ординатуре и потом придут работать в КБ №8. Понятно, что это пополнение никак не отразится на работе педиатрической службы в целом.

Кадровая проблема вытекает из нескольких составляющих - отсутствие жилья и низкая зарплата. При этом в ФМБА подчеркивают, что указ Президента страны о повышении оплаты труда медиков в КБ №8 выполнили. Если в 2017-м году средняя заработная плата врачей была 39 тысяч, то за первый квартал 2018-го она составила 56 060, что приравнивается к 180% средней заработной платы по Калужской области.

Поверить, что за 56 тысяч рублей в месяц нет желающих работать, сложно. В городе есть куда меньшие оклады, и укомплектованность кадрами там высока. Скорее всего, чиновники в очередной раз играют цифрами, складывая оклады подчиненных и руководства. В общем, получается красиво, а люди таких денег в глаза не видели.

Есть и еще одна составляющая - количество пациентов. В ФМБА не скрывают, что вместо 800 детей те же педиатры принимают по полторы тысячи, а это уже двойная нагрузка, так что при таком раскладе 56 тысяч по отношению к 39 - это понижение зарплаты, причем существенное.

ПРОБЛЕМЫ ОБНИНЦЕВ ГЛАВНОГО ВРАЧА НЕ ВОЛНУЮТ?

Но если о дефиците кадров в ФМБА говорят охотно, то выражать свою позицию относительно ноу-хау Бондаренко по переоборудованию части поликлиники под жилье для медперсонала ведомство не торопится, ссылаясь на устав больницы.

- Руководитель осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия, организует работу и несет персональную ответственность за его деятельность в пределах своей компетенции, - пишет руководство ФМБА.

То есть, говоря простыми словами, если дело выгорит, ФМБА присоединится к сбору лавров, а если прогорит - во всем будет виноват «нехороший» главный врач.

Поддерживаете ли вы закрытие сквозного проезда через КБ №8? Давно пора, машины гоняют как сумасшедшие, того и гляди собьют. Это издевательство, как теперь больным людям попадать на процедуры? Куда смотрит ГИБДД, там же теперь невозможно выехать. Эти знаки никто не будет соблюдать. Не могут навести порядок с врачами, поэтому дорогой занимаются

А между тем последний уже приступил к реализации своих амбициозных планов. Несколько лет назад в больничном городке организовали круговое движение, таким образом разрулив транспортный коллапс. Сегодня у приемного отделения висит «кирпич», а у инфекционного корпуса установили полусферы. Видимо, в больнице решили минимизировать количество машин, но, как это часто бывает, выплескивая воду, забыли ребенка.

- Моей маме после аварии нужно было попасть к хирургическому корпусу на магнитно-резонансную терапию, но подъехать туда нереально, таксисты не везут, говорят: «Дороги перекрыл ваш главный врач». А больные люди ходить не могут, - негодует обнинец Андрей ПЕТЛИЦКИЙ.

Те, кто все-таки решается ехать, вынуждены разворачиваться у приемного отделения, пытаясь пробраться в обратном направлении, однако дорога там настолько узкая, что сделать это практически невозможно.

Это ноу-хау обнинцы уже оценили - хотели как лучше, а получилось как всегда. Примечательно, что недовольны нововведениями как пешеходы, так и водители. Но вряд ли это волнует руководство больницы, ведь сегодня они решают глобальную задачу, поэтому о людях думать некогда.

Евгения НИКИТИНА

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