Обнинский БЦ «Капитал» могут закрыть из-за небрежности собственников

В одном из прошлых номеров наша газета писала о том, что в известном городском бизнес-центре «Капитал» из-за долгов некоторых собственников отключили воду и лифты. И вот теперь новая напасть: оказалось, что там не все благополучно с противопожарной безопасностью, и есть все основания полагать, что здание могут закрыть.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК НЕ ОБРАДОВАЛИ

Не так давно в Калужской области прошли массовые проверки развлекательных центров на предмет пожарной безопасности. И под председательством губернатора региона Анатолия АРТАМОНОВА состоялось заседание Совета глав местных администраций, где подвели итоги этих рейдов.

ГУ МЧС России по Калужской области совместно с прокуратурой провели 241 проверку, на 181 объекте были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Чаще всего проверяющие сталкивались с неисправностями системы оповещения и неудовлетворительным состоянием путей эвакуации и эвакуационных выходов. Областная прокуратура направила в суд шесть материалов о приостановке деятельности. В число аутсайдеров попал и обнинский бизнес-центр «Капитал».

По информации заместителя прокурора города Обнинска Натальи ШОРОНОВОЙ, прокуратурой в настоящее время решается вопрос о приостановлении деятельности бизнес-центра до устранения выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Подан иск в суд, но решение пока не вынесено. Так что вопрос о закрытии здания остается открытым.

Усугубляет ситуацию опять же поведение некоторых собственников. Как нам рассказала юрист, сопровождающий деятельность управляющей компании ООО «Капитал», Олеся АНТОНОВА, после того, как стало известно о выявленных нарушениях и их возможных последствиях, состоялось собрание собственников бизнес-центра. Напомним, что всего таковых 64, но на собрание пришли лишь половина из них. Остальные дружно проигнорировали данный факт и сделали вид, что все у них нормально.

СТАНУТ ЛИ ОДНИ ПЛАТИТЬ ЗА ДРУГИХ?

Мы попросили присутствующих на собрании собственников рассказать об этом мероприятии и о том, что конкретно в здании не так. Предприниматели проинформировали, что по итогам проверки было выявлено, что нарушение требований пожарной безопасности носит, скорее, не фактический, а номенклатурный характер. Отсутствует надлежащего вида и формы проектно-разрешительная документация на здание. Причем нет ее давно. Дело в том, что здание вводилось в эксплуатацию в 2008 году, после чего оно реконструировалось, но не прошло надлежащего оформления. То есть реконструкция не была узаконена в надлежащем порядке.

Проверяющие также потребовали от собственников разработать утверждение проектной документации на оборудование здания пожарной сигнализацией, привести эту пожарную сигнализацию в соответствие с проектной документацией, оборудовать здание системой обеспечения пожаротушения. Как говорят сами собственники, частично эта система работает, но вряд ли она соответствует необходимым нормам и правилам, так как отсутствует проект здания, подвергшегося реконструкции.

Надо отдать должное тем бизнесменам, которые все-таки были на собрании. Все они заинтересованы в том, чтобы «Капитал» не был закрыт. И это вполне логично. Кому же хочется нести убытки? Бизнесмены сошлись на том, что если дело все-таки дойдет до закрытия здания, то они «скинутся» на разработку необходимой проектной документации. Рассказал нам об этом один из присутствующих на собрании собственников - Павел СМИРНОВ.

Но здесь опять возникает проблема несогласованности всех владельцев «Капитала». Одни готовы заплатить из своих карманов, а другие - нет. И станут ли в этой ситуации отдавать свои кровные денежки первые? Маловероятно. Тем более, что исковые требования прокуратура города направила в суд на всех собственников. Да и за жилищно-коммунальные услуги эти безответственные лица как не платили, так и продолжают не платить. Так что развязка всей этой истории обещает быть тяжелой.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Резонанс»