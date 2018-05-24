Переезд с сюрпризом

Обнинская миграционная служба сменит место дислокации.

На днях в редакцию еженедельника «ВЫ и МЫ» обратились жители первого наукограда. По словам обнинцев, теперь в отделе по вопросам миграции ОМВД по городу Обнинску горожане не могут сдать документы на паспорт, им необходимо идти по другому адресу. «С коренными обнинцами служба не работает, у них все только для приезжих», - негодовали горожане. Прояснить этот вопрос мы попросили руководителя ведомства Наталью МАКСИМЕНКО.

НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ

Как оказалось, закрывать свои двери перед населением отдел по вопросам миграции ОМВД по городу Обнинску и не собирался.

- Единственное новшество, которое появилось у нас в конце апреля, это если человек сдает документы на получение и замену паспорта или регистрацию по месту жительства в МФЦ, то готовый документ он забирает тоже в МФЦ, - пояснила Наталья Максименко.

Раньше схема была иной, сдавали граждане документы в МФЦ, а получали уже в отделе. Видимо, переход на новые рельсы вызвал недопонимание обнинцев. Хотя сама по себе система простая: где сдал документ, там тебе его и выдали. Подобное новшество позволило разгрузить полицейских, что, естественно, сказалось и на очередях.

А вот решение по вопросу передачи в МФЦ подачи документов по биометрическим паспортам до сих пор так и не принято, хотя, по словам Максименко, вопрос обсуждается на самом высоком уровне.

- Та аппаратура, которая у нас стоит, она сложная и дорогая. Соответственно, когда в МФЦ появится эта аппаратура, наш сотрудник будет один день в неделю осуществлять прием документов там. Но сроки пока не определены, - говорит Наталья Александровна.

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

Как не определены сроки и по переезду структуры. Еще в начале года сотрудникам ведомства предложили готовиться к новоселью. По осени они должны были переехать в бывшее здание Госнаркоконтроля. Однако, как оказалось, переезд все-таки состоится, но дом у миграционного отдела будет совсем другой - бывшее здание казначейства.

- Здание принято, там осталось только связь провести, программу нашу установить, - говорит Максименко.

Все это потребует намного меньших затрат, чем преображение бывшего здания Госнаркоконтроля, которое оказалось отремонтированным лишь наполовину. «Утрясти» необходимые вопросы в ведомстве надеются в ближайшее время, поэтому сегодня отдел по вопросам миграции «сидит на чемоданах» и готовится праздновать новоселье еще до наступления осени.

Тимофей КОМИССАРОВ

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