Заседание Горсобрания ознаменовалось небольшим скандалом

Горожане уже давно не ждут никаких сюрпризов от избранников народа. Заседания Горсобрания в последнее время превратились в настоящее «царство мертвых». Все сводится к тому, что кто-нибудь зачитывает вопросы, а парламентарии лишь методично поднимают руки, не задавая лишних вопросов. Состоявшееся на этой неделе заседание не предвещало ничего интересного. Какие могут быть баталии при утверждении отчета об исполнении бюджета прошлого года? Как оказалось, даже такая формальная тема может вызвать споры.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН?

Отчет о проделанной работе представила главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА. Она подчеркнула, что в прошлом году Обнинск успешно воспользовался беспроцентными кредитами, и в этом году такая практика продолжилась: 150 миллионов рублей в первый наукоград уже перечислены из федерального казначейства. Отдать этот долг надо через три месяца.

Свое заключение написала и Контрольно-счетная палата. Руководитель ведомства Геннадий АРТЕМЬЕВ подчеркнул, что налицо тенденция по увеличению задолженности по неналоговым и налоговым доходам. Хотя доля последних в бюджете города с каждым годом становится все меньше.

- Хотелось бы обратить внимание на предложение, которое мы высказываем в своем заключении - о создании главного распорядителя бюджетных средств по спорту, чтобы у нас отчетность была абсолютно корректной, - заявил Геннадий Юрьевич.

Примечательно, что с этим предложением КСП выступает уже четыре года подряд, и депутаты пропускали все это мимо ушей, вплоть до последнего заседания.

- КСП написала недостатки на пяти листах. У меня вопрос: кто будет это все контролировать? - обратился к присутствующим Владимир СВЕТЛАКОВ.

Геннадий Артемьев попробовал свести все на нет, объяснив, что администрация обещала уладить проблему, однако здравый смысл подсказывает, что реализовано это будет не раньше, чем в конце года, при рассмотрении бюджета, но Светлаков не унимался:

- Скажите пожалуйста, а что будет, если мы не примем решение об утверждении отчета до того, как будут устранены рекомендации и замечания КСП?

- Это риторический вопрос с вашей стороны? - поинтересовался у Светлакова спикер Горсобрания Владимир ВИКУЛИН.

Однако Владимир Борисович заверил окружающих, что интересуется всем не ради «красного словца». Здесь уже не удержалась Людмила КОНОВАЛОВА, упомянув, что замечания, касаемые бюджетной отчетности, не утверждаются депутатами. Решить проблему, по словам Людмилы Иннокентьевны, можно, увеличив штат сотрудников, а от администрации требуют сокращения последних.

В результате депутаты большинством голосов утвердили отчет. Исключением стал лишь затеявший бурю в стакане воды Владимир Светлаков, которому в конечном итоге не хватило смелости (или решительности?) сказать свое решительное «нет», и он, чтобы сохранить лицо, воздержался при голосовании.

Евгения НИКИТИНА

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