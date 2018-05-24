Вадим Кац: «Вся проблема состоит в том, что ЖКХ не относится к экономике, это политика»

Добрые слова в адрес коммунальщиков звучат редко, хотя стоит отдать должное, что конфликтовать население с управляющими компаниями тоже стало реже. Директор УК «Быт-Сервис» Вадим КАЦ - старожил в этой области. К Вадиму Львовичу можно обратиться по любому вопросу, и он на каждый сможет дать доходчивый ответ. Сегодня он рассказал нашей газете, как стал коммунальщиком и как появилась его управляющая компания.

«ЭТО БЫЛА НЕКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

- УК «Быт-Сервис» представить без вас вообще невозможно. Кажется, вы разбираетесь буквально во всех аспектах коммунальной жизни, как вы попали в эту отрасль?

- Я в молодости работал в Групкоме профсоюза, а потом, когда в стране началась перестройка, и эту структуру ликвидировали, я перешел в Областной отдел по труду, который курировал только Обнинск. Пробыл я там полтора года примерно, и этого времени хватило, чтобы понять, что чиновничья стезя - не для меня. Я сколько себя помню, любил общаться с людьми, а тут надо было сидеть в кабинете.

Тут стало известно, что в «Обнинском управлении строительства» планируется замена начальника ЖКУ, и я предложил свою кандидатуру, ее одобрили, и с 90-го года я курировал эту отрасль. Имущество стройки было огромным - общежития, жилые дома, базы отдыха, детские лагеря, дома культуры и даже пункты эвакуации. И людей работало тоже много. В моем отделе их было больше тысячи.

Постепенно часть этого имущества перешла муниципалитету, а часть продали, и в 1994-м году мы создали дочернее общество, а через четыре года разорвали все свои связи со стройкой. Мы начали заключать договора с предприятиями на обслуживание инженерных сетей.

В 2004-м году мы впервые встретились с населением дома, который был построен по адресу Ленина, 83 «А», и начали вести переговоры, чтобы взять его в управление. Люди приняли соответствующее решение, и мы начали работать. К тому времени какой-то нормативной и законодательной базы по управлению домами не существовало. Эта была, так сказать, наша некая самодеятельность.

- Когда появилось законодательство об УК, в эту отрасль ринулись все, кому не лень, и управляющих компаний стало, как грибов после дождя.

- Изначально мы были только одни. Как мне говорил тогда вице-мэр Николай КУЛЕШОВ: «Я подожду, пока ты обанкротишься и уйдешь с этого рынка, а тогда подумаю, нужно ли нам создавать другие компании». Практика и жизнь показали, что это нужно.

Курирующий сферу ЖКХ в Обнинске Иван ЛЯДЕНКО вынашивал идею, что его ведомство будет выполнять роль управляющего и заключит договора с некоторыми компаниями, которые бы взяли на себя функции содержания домов. И когда появилось законодательство об управляющих компаниях, все переделы шли не по принципу народного выбора, а по принципу того, как жилфонд быстро раскидать, чтобы ликвидировать муниципальное предприятие.

Вся проблема состоит в том, и я это уже неоднократно говорил, что сфера ЖКХ не относится к экономике, это политика. И до тех пор, пока эта ситуация не изменится, кардинальных перемен ждать не стоит.

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОМОВ ТРЕБУЕТ КОЛОССАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

- Насколько я знаю, вы-то себе много домов не взяли, почему?

- Мы прикидывали, считали и смотрели, сколько нам нужно домов, чтобы создать структуру для их обслуживания. Основной упор мы сделали на приемку новостроек. Казалось бы, новое здание, что там может быть? А на самом деле оказалось, что это самые проблемные дома. Прежде всего, «вылезают» недоработки строительные, сети нужно было отлаживать, да и люди, перестраивая под себя квартиры, создавали огромные кучи строительного мусора, который необходимо постоянно вывозить.

Где-то эти проблемы решались легко, где-то - нет. Например, те же гарантийные сроки, строители нередко, сдавая дом, попросту исчезали.

Позже, годах в 2009-2010-х, население стало больше разбираться в этой сфере, и дома начали переходить из одной УК в другую. Мы старались работать так, чтобы сконцентрировать их в одной зоне, чтобы легче было обслуживать. Я и сейчас считаю, что самый идеальный вариант - это микрорайон, замкнутая зона, и ты за нее отвечаешь. А когда один дом обслуживает эта компания, другой - другая, получается, что никто ничего не делает, или, наоборот, один делает, а другой не делает, согласитесь, тоже обидно. Вот такая была политика у нас тогда.

А сейчас, почему неохотно идем на то, чтобы увеличивать количество обслуживаемых домов, во-первых - ресурс. Кажется, что чем больше количество домов - тем больше денег. Ничего подобного. Коммунальные платежи мы должны отдать ресурсникам, расходовать на свои нужды эти средства мы не можем. Население, естественно, платит не полностью, а ресурсники хотят окупить свои затраты, УК вынуждена брать деньги из графы «содержание жилья», чтоб рассчитываться за ресурсы, не доводя до судебных разбирательств.

С ростом домов масса денег, которые получает УК, конечно же, увеличивается, но и требуется большее количество финансов, чтобы вовремя расплачиваться по счетам. Поэтому мы и не увеличивали обслуживаемый жилфонд, и на конец прошлого года у нас в управлении находится 50 домов.

Вторая позиция - кадры. Мы уже сегодня сталкиваемся с кадровым голодом, не хватает тех же сварщиков, да и сантехников квалифицированных найти нелегко. Особую проблему вызывают разнорабочие, никто не хочет идти на эту работу, так как дел много, а зарплаты невысоки. Поэтому мы сейчас думаем, как построить дальнейшую деятельность.

Мы изначально придерживались такого правила, что у нас в комплекте должны быть все, кто нужно, - дворники, уборщицы, сантехники и так далее. Правда, я считаю, что в новых условиях эту политику надо менять, как говорится, «мухи отдельно - котлеты отдельно», то есть у нас должны быть сосредоточены мозги, а часть работы можно поручить другим сделать. Поэтому структурно, возможно, будем что-то менять.

«НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ БЫЛО УВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА»

- Чем завоевывали доверие населения?

- Изначально нашей главной задачей было увидеть человека. Если люди к нам обращаются, мы должны не отфутболивать их, а в короткие сроки решить проблему. Диспетчер принимает заявки, и завтра-послезавтра ситуация должна быть «разрулена».

У меня есть часы приема, но если люди приходят в другое время, их никто не выгоняет. Так мы создали свое реноме. Я не считаю, что, приняв дом в управление, мы должны концентрировать свое внимание на внешних атрибутах.

Это, конечно, очень красиво, взять дом, покрасить входную группу, колонны нарисовать, скамейки поставить, но это внешняя сторона дела, а в доме есть кровля, подвал, тепловой узел и канализация.

Вот Ленина, 174 мы приняли, там подвал был затоплен, нам пришлось все откачивать и потом полностью менять канализацию, потому что, когда был засор, там все пробивали, а потом стоки лились в подвал. То есть мы не стали внешне что-то делать, а решили проблему.

- Вадим Львович, как проходит день директора управляющей компании?

- Утром за полчаса до начала рабочего дня я приезжаю на ремонтно-строительный участок, и там разбираем все ситуации, которые возникают с инженеркой, кадровые вопросы, т.е. рассматриваем все производственные дела.

Потом к девяти я приезжаю на работу, где мы с главным бухгалтером вникаем в документы, смотрим приход денег и думаем, куда их направить. А потом уже начинается работа с документами или выезды на место.

У нас дома сформированы по группам, и в каждой есть домоуправы, в подчинении которых находятся дворники, уборщицы. Один раз в неделю мы с ними проводим планерки, там мы рассматриваем все проблемы, которые были за неделю, и определяем, кому и что делать. Ну а дальше я общаюсь с населением, вникаю в изменения законодательства.

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

- А когда в отпуск уезжаете, не боитесь оставлять родное детище?

- Я не боюсь, потому что, когда я уезжаю, остается человек, который владеет ситуацией - главный инженер. В первой половине дня я прошу, чтоб мне не звонили. А во второй половине дня мы общаемся, и даже в отпуске приходится работой заниматься. Хотя понятно, что за две недели ничего страшного не произойдет.

- Вы не устали жить в таком ритме?

- Тяжеловато не физически, а морально. Бывают моменты, когда хочется все бросить и сказать: «Все, ребят, я на пенсии!» Если честно, я сейчас вынашиваю идею о реорганизации УК, правда, я пока не решил самый главный вопрос - кто будет вместо меня. Я не уйду совсем. В той структурной перестройке, которую я намечаю, есть и мое место. Оно не будет связано с управлением. Как долго я еще буду этим заниматься - не знаю. Кто будет новым генеральным директором, пока тоже не решено, но думаю в течение месяца определиться с этим вопросом.

- Кроме внутренних перестановок, что-нибудь еще в компании «Быт-Сервис» изменится, жители на себе это почувствуют?

- Нет, люди этого не ощутят, для них все останется по-прежнему.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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