24.05.2018

Стоимость выпускного вечера напрямую зависит от родительской любви?



Учебный год уже закончился, а это значит, что вздохнувшие с облегчением школьники, забросив тетрадки и учебники, ушли на заслуженные каникулы. Правда, участь такого счастья касается не всех. Выпускникам еще придется покорпеть над гранитом науки, сдать ненавистные ЕГЭ, а после готовиться к поступлению в вузы.

Но есть на всей этой непростой финишной общеобразовательной прямой один весьма положительный этап - выпускной вечер. Этого праздника, являющегося олицетворением вступления во взрослую жизнь, вчерашние школьники ждут с большим нетерпением. А родители тем временем с ужасом в глазах теребят кошельки, ведь ни для кого не секрет, что прощание с детством дорого обходится семейному бюджету. Только вот стоит ли оно того?

 

«ВОТ КАК МЫ ВАС ЛЮБИМ»

Ответ на этот вопрос мы решили выяснить непосредственно у жителей Обнинска, для чего запустили в своей официальной группе «ВКонтакте» соответствующий опрос. Мнения горожан, как и стоило ожидать, разделились. Одни посчитали, что выпускной - серьезное и важное событие в жизни каждого, а значит, должно стать запоминающимся, а потому (судя по логике некоторых респондентов) и непременно дорогим. Другие посчитали, что организация пышных торжеств - не что иное, как родительские соревнования или своеобразное выражение их любви к собственным чадам. А третьи пришли к выводу, что эмоции - это вовсе не застолье, а, к примеру, совместный поход.

- Солярий, депиляция, фейерверк и прочее нужно не детям, а родителям, которые «покупают» детям недостаток внимания со своей стороны, откупаются, так сказать: «Вот какой классный у вас выпускной, вот как мы вас любим». Вместо того чтобы спросить у детей, чего им реально хочется, самим принять участие в мероприятии, своими действиями, а не энной суммой для дяди-аниматора, - высказалась Елена ЗАХАРОВА.

- Вы свободные люди, не хотите - не ходите! В этом году сын заканчивает 9-й класс, собирались в Питер на три дня, не срослось, из-за чемпионата дороговато для 3-х дней. Решили провести выпускной на базе отдыха. Ночь в гостинице, один завтрак, два обеда, один праздничный ужин, пейнтбол, картинг, веревочный город, дискотека на 3 часа - все это на человека получилось по 6000 рублей, - привела пример Динара ЕФИМОВА.

- Надо на собраниях родителям уметь находить компромисс. И детей слышать - они далеко не всегда мечтают о ресторанах. Иногда лучше в поход сходить, например, - считает Марина ЗАВАДА.

 

В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ НЕ «КУТЯТ»

Нельзя не сказать, что в Обнинске всевозможные гулянья, застолья и прочие варианты реализации праздника рассматривают уже сами родители, без участия преподавателей и директоров школ. Об этом нам рассказала начальник Управления Татьяна ВОЛНИСТОВА.

- В общеобразовательных учреждениях мы проводим только официальную торжественную часть - вручение аттестатов плюс концерт по желанию. Каких-либо застолий в школах нет. Родители, конечно, могут организовывать какие-то праздники, экскурсии, банкеты. Но все это делают они самостоятельно и, повторюсь, не в школьных стенах, - прокомментировала Татьяна Валерьевна.

 

За экспертным мнением относительно того, как должны проходить выпускные вечера и оправдывает ли цель средства, мы обратились к человеку, который имеет к данному вопросу самое прямое отношение. Свою позицию представил экс-руководитель лицея «Держава», отец бывших выпускниц и действующий депутат обнинского городского Собрания Юрий ФРАЙ.

- В выпускном важна торжественная часть, а не банкет, который организовывается, по сути, для родителей. Детям застолья не нужны. А потому все эти денежные траты совершенно неуместны - это не что иное, как соревнования между родителями. Я вообще считаю, что в Обнинске нужно проводить какой-то один общий праздник для выпускников. Может, это будет гулянье на площади, как на День города, может, вообще нечто иное. Думаю, что нужно создавать специальную комиссию, в которую должны войти специалисты Управления образования, сотрудники администрации и депутаты. Вместе можно разработать определенную концепцию. Более детально этот вопрос, полагаю, рассмотрим в будущем году, - размышляет Юрий Владимирович.

 

«ОНИ БУДУТ КУШАТЬ ЛОБСТЕРОВ ИЗ ЗОЛОТЫХ ТАРЕЛОК?»

К слову, проблема затратных выпускных уже успела коснуться и родителей дошколят. В последнее время минимальная стоимость праздника для воспитанника детского сада, покидающего его стены, варьируется в районе 5000 рублей! Если представить, что в группе в среднем числятся 25 человек, то выходит, что выпускной для них встанет в 125 000 рублей!

- Они будут кушать лобстеров из золотых тарелок? Или у них Стас Михайлов аниматором будет? - пишет Евгения ЯРМОНОВА.

Между тем, нельзя забывать, что существуют еще и выпускные в начальной школе, а потом еще - и после окончания девяти классов. И каждый из них родители превращают в дорогостоящее шоу. Только вот стоит ли измерять чувства в денежном эквиваленте  -
вопрос спорный. Хотя, надо признать, что большинство мам и пап, даже будучи несогласными с выставленными родительским комитетом «счетами», все равно сдают требуемую сумму, поскольку не хотят, чтобы их ребенок почувствовал себя изгоем.

Дарья ГУМЕРОВА

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