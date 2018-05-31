Традиция международного характера

Выпускники Харьковского авиационного института решили встречаться в Обнинске.

Конец мая в Обнинске был ознаменован весьма необычным событием. Здесь собрались выпускники Харьковского авиационного института (ХАИ). Казалось бы, что может связывать с первым наукоградом вчерашних студентов украинского вуза. Оказывается, может, и очень многое...

Всего за время существования ОНПП «Технология» здесь работали около 80 выпускников Харьковского авиационного института. В настоящее время на ведущем обнинском предприятии трудятся 23 дипломированных выпускника того самого ХАИ. Идея организовать встречу в первом наукограде принадлежит именно им.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

«День ХАИ», как называют встречу бывшие студенты этого института, «родился» еще 20 лет назад в стенах самого Харьковского авиационного института, ныне именуемого Национальным аэрокосмическим университетом. С тех самых пор каждую последнюю пятницу мая они собираются вместе, чтобы вспомнить студенческие годы, спеть родной институтский гимн и просто побыть вместе.

Не так давно традицию было решено немного видоизменить, а именно, организовать выездное мероприятие. Реализовать такую идею смогли выпускники ХАИ, которые сегодня трудятся на ОНПП «Технология». Об этом нам рассказал председатель обнинского Совета выпускников Харьковского авиационного института, доктор технических наук, профессор, директор научного производственного комплекса - главный конструктор ОНПП «Технология» Михаил РУСИН.

- Мы начали обзванивать людей, которые сегодня проживают в разных городах и даже в других государствах. В результате откликнулись многие, и на встречу в Обнинск приехали более 220 человек более чем из 50 разных городов и стран, - с восторгом рассказывает Михаил Юрьевич.

Самый старший выпускник, который посетил первый наукоград, окончил Харьковский авиационный институт еще в 1958 году, а самой молодой на этой встрече оказалась выпускница 2011 года.

Это мероприятие не только приобрело новый формат для самих виновников торжества, но и стало дебютным для первого наукограда. А потому обойти его вниманием не смогли и первые лица города. Торжественную церемонию посетили глава администрации Обнинска Владислав ШАПША, его заместитель по вопросам экономического развития Геннадий АНАНЬЕВ, вице-мэр по «социалке» Татьяна ПОПОВА, а также генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН.

- Такие встречи организовывают, пожалуй, выпускники каждого вуза, и у всех это мероприятие проводится по-своему. А вот «хаевцы», как они сами себя называют, оказались невероятно сплоченными, у них ведь даже есть своя международная ассоциация выпускников ХАИ, - говорит мэр Владислав Шапша. - И очень приятно, что на этот раз они решили встретиться в Обнинске. В этом большая заслуга сотрудников «Технологии». Есть вероятность, что это мероприятие, проводимое в нашем городе, станет традиционным, и мы надеемся, что такая тенденция, помимо приятных эмоций, принесет еще пользу и новый опыт как научно-производственному предприятию, так и городу в целом.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Помимо официальной части, которая проходила в ДК ФЭИ, выпускники, а также гости мероприятия смогли наблюдать выставку авиамоделей, которая была организована непосредственно на площади возле Дома культуры. К примеру, можно было здесь увидеть радиоуправляемую модель-копию самолета Первой мировой войны «Илья Муромец».

Данная экспозиция очень впечатлила гостей первого наукограда, что неудивительно, ведь большинство выпускников ХАИ - это авиационные инженеры. С дипломом инженера самолетостроения стены Харьковского авиационного института в 1971 году покинул и Михаил Русин.

- Когда я поступал в ХАИ (конец 60-х годов), тема авиации и космоса была особенно актуальна, это была своего рода романтика. Поэтому желающих освоить авиа-специальности находилось много - набор был более 500 человек! Я жил тогда в Украине и тоже решил пойти в ХАИ. Поступил, отучился, а после по распределению попал в Обнинск на предприятие «Технология», где и работаю по сей день. Успел защитить докторскую диссертацию, - рассказывает Михаил Юрьевич.

А в «День ХАИ», который впервые прошел в Обнинске, Михаил Русин, как все его институтские друзья, в очередной раз вернулись в молодость, в те самые знаменитые студенческие годы. Участникам встречи со сцены ДК ФЭИ спели гимн их института, показали документальный фильм о зарождении и развитии легендарного вуза, подарившего миру профессиональных авиаконструкторов и инженеров.

В этот же день гости наукограда побывали на производственных площадях самой «Технологии», а также познакомились с Ермолинским авиаполком.

Вечер «хаевцы» провели в неформальной обстановке, собравшись за одним большим праздничным столом.

На протяжении нескольких дней после встречи мне звонили люди из разных городов, делились своими эмоциями и выражали благодарность, - рассказывает Русин. - А также все они пожелали, чтобы встречи в Обнинске стали традиционными.

Кристина ЗВОН

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