Депутатское лето под вопросом: а будет ли отдых?

Долгожданное лето наступило, и многие депутаты обнинского Городского Собрания уже пребывают в чемоданном настроении. Осталось одно единственное заседание Горсобрания, а потом - двухмесячные парламентские каникулы. Мы традиционно решили выяснить, куда собираются поехать наши народные избранники.

ВМЕСТО КАНИКУЛ - УЧЕБА

Глава городского самоуправления и председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН пока пребывает в раздумье. Но, как он рассказал, если и куда-то и поедет отдыхать, то на Черное море - на Кавказ.

- За границу я сейчас не езжу. Года три там не был, - подчеркнул Владимир Васильевич.

- Тем не менее, нам стало известно, что вы совершенствуете свой английский. Значит, он вам должен пригодиться? - поинтересовались мы у Владимира Викулина.

- Мне нравится сам процесс обучения. И, кроме того, это полезная нагрузка для головного мозга, которая развивает память. Так что если не захочу прерывать учебный процесс, то, может, и никуда не поеду.

Депутат Алла КОСИНСКАЯ тоже пока не решила, поедет ли она на море.

- Может, доеду до Крыма, а может, и нет, - сомневается Алла Борисовна. - Скорей всего, отдохну на городском Молодежном слете.

«ДЛИННАЯ РАБОТА»

ИЛИ КОРОТКАЯ ПОЕЗДКА?

Заместитель председателя комитета по ЖКУ и руководитель партии «Единая Россия» в наукограде Анатолий ШАТУХИН признался нам, что в этом году планировал «длинный отпуск», но с очень большой вероятностью ему предстоит «длинная работа».

- Есть рабочая задача, которую необходимо решить этим летом. Сейчас ведь началась модернизация партии «Единая Россия», - проинформировал Анатолий Ефимович.

- И что под этим подразумевается? - уточнили мы.

- Новые подходы в организации работы, кадровые и внутренние перестановки. Задач много. А вообще изначально у меня были две наметки, куда бы поехать отдохнуть: Крым и Геленджик. Не знаю пока, удастся ли в какое-то из этих мест съездить.

- А если удастся, то с кем поедете? С Татьяной Валентиновной?

- У нас отпуска могут не совпасть. Возможно, и в гордом одиночестве. А может, с кем-то из друзей.

Зато депутат Вячеслав НАРУКОВ уже успел отдохнуть в Сочи. Ему там очень понравилось.

- Все родное, родная страна, - прокомментировал он.

А теперь Вячеслав Владимирович планирует посетить еще и Крым. И думаем, что он прав. Летом все-таки нужно отдыхать, а не работать. Иначе к сентябрю можно совсем обессилеть.

Инна ЕМЕЛИНА

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