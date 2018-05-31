Подготовка к отопительному сезону - процесс непрерывный

После завершения отопительного сезона в МП «Теплоснабжение» начали готовиться к следующему. И, как известно, первым этапом этой работы является опрессовка тепловых труб, которую работники данного предприятия произвели совсем недавно. Об итогах этого процесса нам рассказал заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» Виктор Алексеевич ГРИШКИН.

ПОРЫВЫ АКТИВНО УСТРАНЯЮТСЯ

Встреча состоялась на святая святых обнинского коммунального хозяйства - городской котельной, обеспечивающей теплом 90% потребителей города. Именно здесь и производится опрессовка. Хозяйство очень сложное и ответственное.

- Котельная рассчитана на 600 Гкал в час. Здесь 11 котлов: 7 водогрейных и 4 паровых. Первые подают горожанам горячую воду, а вторые обеспечивают ее подогрев и внутренние нужды котельной, - пояснил журналистам начальник котельного участка Владимир КОЧЕТКОВ.

А Виктор Алексеевич отметил, что опрессовка - это своего рода испытания тепловых сетей на прочность и плотность. И в этом году она выявила 112 порывов. В настоящее время 44 из них устранены. В ходе работ заменено 650 метров трубопровода.

Сейчас на местах порывов работают семь бригад подрядных организаций и шесть бригад муниципального предприятия. Ежедневно они трудятся на 16 точках города. Так что в ближайшее время все аварии будут ликвидированы, после чего начнется плановая замена трубопроводов.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - ДОЛГИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Рассказали представители МП «Теплоснабжение» и о такой своей проблеме, как растущие долги потребителей.

- Вынуждены отметить, что износ сетей достаточно высок, - отметил Виктор Гришкин. - При их нормативном сроке службы в 25 лет они функционируют по 40 лет и даже больше. А МП «Теплоснабжение» ведет ремонтные работы за счет собственных средств, предусмотренных в тарифе, а также кредитов. Осложняют нашу финансовую ситуацию долги потребителей. Несмотря на активную претензионную работу, инициирование банкротств злостных должников, долги продолжают расти. И главными неплательщиками являются управляющие компании, долг которых составляет уже 230 миллионов рублей. К сожалению, принципиального решения этой проблемы в городе пока нет.

Тем не менее, как мы увидели сами, работники предприятия стараются сделать все, чтобы надежно обеспечить Обнинск теплом и горячей водой.

Инна ЕМЕЛИНА

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