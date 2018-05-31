«В нашем доме поселился...»

Жители Обнинска все еще пытаются сохранить дух соседского единства.

Каждый год в конце мая по всему миру отмечается весьма необычный праздник - День соседей. Где-то он приходится на последнюю пятницу заключительного месяца весны, а где-то - на последнее майское воскресенье. В России в этом году соседский праздник выпал на 25-е число. В честь этой нестандартной даты журналисты нашего еженедельника решили провести небольшой анализ и выяснить, как же живут сегодня обнинцы и скучают ли они по былым временам, когда соседи приравнивались чуть ли не к родственникам.

ТУМАКИ «ПО-СОСЕДСКИ»

Каково это - жить по-соседски? Ответ на этот вопрос мы попытались найти, заглянув в гости к некоторым жителям первого наукограда. В их числе оказались как обычные горожане, так и довольно известные личности. Впрочем, один из наших героев вышел на нас сам, обратившись за помощью.

Юрий СИВАЧЕВ вместе со своей супругой Валентиной в доме №77 на проспекте Маркса проживают уже довольно давно. Проблем с соседями, как признался сам Юрий Матвеевич, у них не было до недавних пор.

- Мы всегда жили все дружно, общались, помогали друг другу. Пока в квартиру сверху не заехали женщина с мужем и маленькими детьми. С ее матерью, кстати, мы тоже всегда общались, а вот с самой Марией (Имя изменено. - Прим. ред.), увы, отношения не сложились. Дело в том, что ее дети начиная с 7 утра и до позднего вечера бегают по квартире, прыгают, стучат, кричат. И так каждый день. Я неоднократно делал соседке замечания и с мужем ее разговаривал, но все без толку, - вспоминает Сивачев.

Но в декабре 2016-го, как рассказывает Юрий Матвеевич, его соседка перешла все возможные границы.

- Моя жена вышла с внучком погулять во двор, как вдруг на нее налетела Мария и стала бить прямо на глазах ребенка! Вы представляете?! - возмущается мужчина.

Как пояснил Сивачев, он вместе со своей пострадавшей женой обращались в правоохранительные органы, побегав по самым разным инстанциям. Однако до сих пор их соседка не была привлечена к ответственности, а шум и гам в ее квартире по-прежнему продолжают докучать пенсионерам. Более того, как уверен Юрий Матвеевич, соседка начала специально делать различные гадости.

Под моим балконом я разбил небольшую клумбу, кстати, она единственная у нашего дома. Высаживаю там всякие цветочки, ухаживаю за ними. А теперь периодически на этой клумбе нахожу использованный подгузник. Ну вот как это можно назвать?

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ

Не слаще приходится и девушке по имени Любовь, проживающей на Гагарина, 21.

- На одной лестничной клетке со мной проживает какая-то неадекватная женщина, которая может начать бегать и стучать в дверь соседям с криками «Вы горите!», а потом на следующее утро позвонить в дверь, предлагая выпить с ней кофе. Иногда она на порог подкладывает разные вещи. Мне, например, в «подарок» достались какие-то книжки, бумажки и табурет. И на самом деле было бы смешно, если бы не было так грустно. Насколько я понимаю, женщина эта больна, живет одна. А кто знает, что она может сделать в следующий раз? Может, она на людей с ножами бросаться начнет, - переживает девушка.

Впрочем, в похожей ситуации уже несколько лет живут обитатели Мира, 13. О здешней «героине» по имени Елена журналисты уже рассказывали. На протяжении нескольких лет женщина буквально держит в страхе целый район. Дело дошло до того, что она начала убивать кошек и хватать за руки проходящих в подъезде детей. Но стоит отметить, что на лечение в психиатрическую больницу Елена периодически отправляется.

А вот обитатель Калужской, 6 по имени Федор уже тоже известен целому району. Мужчина уходит в абсолютный «неадекват» после употребления спиртного. А происходит это, как рассказал нам бывший житель этого дома Анатолий, практически ежедневно.

Он начинает орать на весь двор какие-то невнятные слова, которых и в природе нет. Или может просто издавать какие-то звуки, но делает это он очень громко. Хотя мужик на самом деле неплохой. Когда так не пил, он порядок во дворе всегда наводил, клумбы разбивал, - рассказывает Анатолий.

ЗА СОЛЬЮ И СПИЧКАМИ

Но надо отдать должное, что среди всего неадекватного разнообразия в нашей статье нашлось место и для вполне себе дружелюбных и спокойных соседей.

К примеру, побывали мы в гостях у жительницы Ленина, 174 Татьяны РАЧИНОЙ. Женщина переехала сюда еще в 2003-м году.

- За все это время у нас с соседями никогда не было серьезных конфликтов. Нет, есть, конечно, несколько асоциальных элементов, но в целом все живем дружно и спокойно. Устраиваем субботники регулярно. Был у нас даже и свой праздник двора с аниматорами, батутами, музыкой и сладкой ватой! - делится Татьяна Петровна.

Но вот того самого соседства, которое было раньше, женщина уверяет, что уже нет. За солью и спичками теперь уже друг к другу не ходят.

- Так было еще на моем прежнем месте жительства, на Гагарина, 57. Вот там мы, действительно, и за солью бегали к соседям, и праздники вместе устраивали. Сейчас уже такого нет, - говорит Рачина.

Но, несмотря на это, дружеские отношения, как показывает практика, сегодняшние соседи все-таки еще умеют создавать и сохранять, причем касается это и тех, кто проживает в частном секторе. Так, например, своим соседским опытом с нами поделился депутат обнинского Городского Собрания Вячеслав НАРУКОВ.

- Мы с моими соседями живем очень дружно. Нет, я не скажу, что как-то досуг вместе проводим, но всегда стараемся помогать друг другу и все вопросы соседские решаем сообща. Если, к примеру, у соседа нет газонокосилки, а у меня она есть, то я всегда одолжу ее в случае необходимости. А вот этой зимой, когда выпало много снега, у нас коммунальщики долго не чистили проезд. В итоге все мужчины прицепили к квадроциклам и машинам разные приспособления вроде поддонов и общими усилиями расчистили дорогу, - вспоминает народный избранник. - А вот у моего брата с его соседями вообще уникальные взаимоотношения. Они регулярно организовывают совместные праздники, гуляния всевозможные, в общем, очень дружно живут.

Сохранился дух соседского единства и в некоторых общежитиях. К слову, именно они еще в советские времена славились особенной дружбой между соседями.

- Я помню, как на Новый год в общем холле накрывали столы, выносили магнитофон и праздновали все вместе. Вот это было время! - с ностальгией вспоминает житель Любого, 8 Алексей. - Сейчас уже такого, к сожалению, нет. Но вот на нашем этаже соседи живут довольно дружно. В прошлом году, например, мы совместными усилиями провели ремонт на общей кухне.

Но на самом деле международный праздник День соседей, или, как его ещё называют, День добрососедства, призван взглянуть на вопрос с противоположной стороны и обратить внимание на то, с кем и как мы живем бок о бок. Ведь о каких добрых отношениях и взаимопомощи может идти речь, когда современные жители больших городов, поглощенные будничной суетой и вечными проблемами, часто вообще не знают, кто живёт у них за стенкой...

Дарья ГУМЕРОВА

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