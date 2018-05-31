Экс-медики о здравоохранении в Обнинске: «Стотысячный город заложников»

На прошлой неделе еженедельник «ВЫ и МЫ» опубликовал информацию о реальных зарплатах медиков КБ №8. Как и предполагали журналисты, они в два раза меньше заявленных в ФМБА. Бывшие сотрудники больницы, ранее входившие в управленческую структуру, на условиях конфиденциальности рассказали журналистам, почему ноу-хау главного врача КБ №8 Игоря БОНДАРЕНКО вряд ли получат реальное воплощение и высказали свое видение, как исправить ситуацию в здравоохранении города, жителями которого они тоже являются.

ЕРУНДА, ДА И ТОЛЬКО?

Заняв руководящую должность в КБ №8, Игорь БОНДАРЕНКО во всеуслышание заявил, что первым делом он оценит рентабельность вверенного ему хозяйства, чтобы потом развивать доходные виды деятельности и оптимизировать те, что не приносят прибыли.

Такая идея на «ура» была бы воспринята любым, кто мало-мальски разбирается в экономике. Однако, как оказалось с точки зрения здравоохранения, подобные заявления иначе как непродуманными и не назовешь.

- Как вам кажется, какой самый недоходный вид деятельности КБ №8? Это кардиология, потому что тромболитики и терапия очень дорогие, получается, надо отказаться от кардиологии?

По мнению нашего источника, так можно было рассуждать, работая в северной столице, когда больница попросту закрывала отделение, а пациентов везли в другое заведение, но в Обнинске КБ №8 единственная, поэтому выбора, где лечиться, у горожан нет.

«Собрать всех врачей воедино, упразднив неврологическое отделение на Пирогова», - еще одна инициатива Игоря БОНДАРЕНКО. С одной стороны, мысль вроде бы здравая - больных людей не будут мучить, перевозя из отделения в отделение, чтобы сделать МРТ, да и затраты соответственно сократятся.

- Хорошая была идея несколько лет назад на базе кардиологического отделения создать центр сосудистой патологии, куда и инфарктные, и инсультные больные попадают, потому что на Пирогова без диагностики, конечно, катастрофа.

Однако те, кто, как свои пять пальцев, знает, как устроена наша больница, уверены, что упразднять неврологическое отделение не стоит. Артрозы и хронические обострения случаются постоянно, и их вполне могут лечить и в Старом городе.

СТАРАЯ ИНЖЕНЕРКА СТАНЕТ ТОРМОЗОМ В ОБУСТРОЙСТВЕ ЖИЛЬЯ

Больше всего споров вызвало ноу-хау с обустройством жилья в поликлинике. Сколько денег понадобится, чтобы выполнить все требования СанПиН? А на выходе что, общежития коридорного типа? Неужели о таком жилье мечтает медперсонал? Но даже не это главное.

- Я думаю, что эту идею он с инженерами не обсуждал, потому что, когда организовывали отделение гемодиализа, там требовалось повышенное водоснабжение, даже тогда шла речь, а достаточно ли мощности инженерных коммуникаций, так как сети старые и очень скудные по мощности.

Чего уж говорить о жилом доме, где люди будут принимать ванну, мыть посуду и пользоваться туалетом.

Целесообразности в переводе лаборатории на первый этаж наш источник тоже не видит. Кабинеты забора биоматериала действительно должны быть доступны пациентам, а внутренняя кухня больницы, к которой относится лаборатория, может находиться где угодно. Поэтому, кроме дополнительных трат, никаких других результатов это новоселье не принесет.

УЧРЕЖДЕНИЕ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ,

А ФИНАНСИРОВАНИЕ - ОБЛАСТНОЕ

А то, что главной бедой больницы является ее федеральная принадлежность, не секрет ни для кого. Наилучшим выходом из сложившегося кризиса было бы переподчинение КБ №8 области, которая на 90% финансирует учреждение.

- Говорят, что нужно закрыть сначала ФЭИ и Карповку, чтобы эту больницу можно было передать. Если вдруг, не приведи бог, что-то случится на этих предприятиях, как наша больница, которая в нормальном режиме не пойми как работает, будет в состоянии кому-то реально помощь оказать? Агентство - да, подключится, но оно подключится в любом случае, вне зависимости от того, принадлежат ему здания хирургического корпуса или нет. А сейчас в заложниках оказывается стотысячный город.

А Вы как думаете, что лучше всего помогло бы решить проблемы обнинской медицины? Чаще менять руководство и ловить врачей-взяточников Закрывать платные клиники, чтобы не сманивали кадры из КБ№8 Равномернее распределять зарплаты среди врачей всех уровней Увеличить дотации медикам из городского и областного бюджетов, и на жильё тоже Передать КБ№8 в областное подчинение

В идеале ФМБА могло бы оставить себе здравпункты на особо опасных предприятиях, цеховую службу и отделение профпатологии, все остальные безболезненно могли бы отойти области. Однако практики такого разделения не существует. И если даже удастся добиться переподчинения КБ №8, то обивать пороги инстанций придется не один год.

В ближайшей перспективе свою руку помощи горожанам мог бы протянуть частный бизнес, занятый в здравоохранении. Врачей КБ №8 существенно разгрузят, если каждая частная клиника возьмет на обслуживание хотя бы один участок. Ведь за прием пациентов деньги стабильно перечисляют по системе ОМС, поэтому в накладе предприниматели не окажутся.

Вот только захотят ли бизнесмены и власть реально заняться обнинским здравоохранением или продолжат создавать видимость работы? Вопрос остается открытым.

Тимофей КОМИССАРОВ

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