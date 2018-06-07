Жители Обнинска – «За» благоустройство дворов!

В советское время все благоустройство дворов и городских территорий сводилось к лавочке у подъезда, горке и песочнице на детской площадке, цветочным клумбам в центре города. Сегодня у обнинцев, активно путешествующих по красивейшим городам мира, требования к городской среде в корне изменились.

В прошлом году стартовал проект благоустройства дворов и городских территорий под названием «Формирование комфортной городской среды». Горожане вначале с недоверием отнеслись к перспективе возможного благоустройства, боясь, что забота о новых объектах станет непомерным бременем для них, однако в этом году ситуация изменилась.

РАННИЙ СТАРТ - ЗАЛОГ УСПЕХА

В первый день лета в Калуге под председательством заместителя губернатора области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА состоялось заседание межведомственной комиссии, на которой обсуждались вопросы реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи.

В этом году на территории региона планируется провести работы по благоустройству более чем на 360 миллионов рублей, причем из федеральной казны наша область получила 152 миллиона.

В региональном бюджете тоже предусмотрены средства на реализацию этого проекта - 208 миллионов рублей, что на 140 миллионов больше нормы.

Если в прошлом году проект только обкатывался, и без ошибок, естественно, не обошлось, то сейчас «правила игры» изменились, и ранний старт - весной позволил избавиться от главной проблемы прошлого года, когда палки в колеса благоустройству ставила дождливая погода.

- Улица Маркса у нас - такой пример, - вспоминает глава обнинской администрации Владислав ШАПША. - Когда работы развернули, дожди пошли, многие люди вернулись из отпусков, конечно, им неудобно было ходить там.

Но трудности остались позади, а преображенный тротуар продолжает радовать глаз изо дня в день. Городскую территорию, которую планируют благоустраивать этим летом, обнинцы выбирали путем рейтингового голосования. Стоит отметить, что отдавали свои голоса люди не вслепую, а заранее ознакомившись с проектами.

Такая подготовка позволила значительно раньше выйти на торги. А это значит, что к середине июля в Обнинске начнутся работы, предусмотренные в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на этот год.

- По «Комфортной городской среде» на сегодняшний день размещена документация по поиску подрядчика на выполнение работ по благоустройству Гурьяновского леса и двух дворовых территорий, еще по двум дворам документы готовятся, и проект благоустройства по пятой территории находится на экспертизе, - сообщил заместитель главы администрации Обнинска Вячеслав ЛЕЖНИН.

В ПРЕОБРАЗИВШИЙСЯ ЛЕС ПОТЯНУЛИСЬ ЛЮДИ

Обнинск, который долгое время носил гордое звание - «лес в городе и город в лесу», справиться с зеленым массивом в центре города как раз и не мог. Он стоял, «заросший» мусором, поэтому прогуливаться там местные жители не рисковали. Администрация города и общественники, конечно, периодически проводили субботники в Гурьяновском лесу, однако кардинально решить вопрос преображения территории не могли из-за нехватки средств.

Поэтому, как только появилась возможность войти в федеральную программу, город ей тотчас воспользовался. В Обнинске сразу объявили, что во главу угла поставят экологическую составляющую, поэтому дорожки делали так, чтобы не повредить корневую систему деревьев.

Опыта подобного благоустройства в России не было, поэтому преображение Гурьяновского леса стало пилотным проектом Минстроя страны. Предполагалось, что удавшийся опыт первого наукограда потом будет тиражироваться по другим регионам.

Примечательно, что как только территорию привели в порядок, лес буквально ожил. Обнинцы стали семьями гулять по новым дорожкам, кормить птиц. Позже в лесной массив подтянулись и спортсмены, там проходят занятия по скандинавской ходьбе, а в мае этого года в первый наукоград «пришло» движение «Parkrun», и каждую субботу все желающие могут выйти на пятикилометровую пробежку.

Городские власти сразу заверили горожан, что если начнут преображать Гурьяновский лес, останавливаться на полпути не станут. В этом году будут обустроены новые экодорожки и появятся спортивные объекты, в которых нуждаются люди.

- Это будут такие стилизованные площадки для занятий воркаутом (уличной гимнастикой. - Уточнение автора), подобные объекты уже есть в Швеции, - рассказывает Вячеслав Лежнин. - На песке будут стоять деревянные конструкции. Люди просят, чтобы у них появились турники, брусья. Хочу подчеркнуть, все это будет реализовано без сноса деревьев и повреждения корневой системы.

ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - ВОЗРОСШЕЕ ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Если без программы «Формирование комфортной городской среды» до благоустройства Гурьяновского леса дело дошло бы нескоро, то обустройством дворов город со временем мог бы заняться самостоятельно по линии ТОС. Однако решение этого вопроса затянулось бы на долгие годы, потому что городская власть была категорична: сначала - замена асфальта и ремонт тротуаров, а потом уже малые архитектурные формы. Поэтому не исключено, что без детских площадок могло вырасти целое поколение обнинцев.

Как вспоминает мэр Обнинска Владислав Шапша, несмотря на это, в прошлом году желающих воспользоваться возможностями программы и благоустроить свой двор было немного:

- Население считало, что администрация должна все сделать сама, без их участия. Более того, один двор даже вышел из программы, хотя документация уже прошла все согласования.

Поэтому одним из главных результатов программы «Формирование комфортной городской среды» в Обнинске можно назвать доверие, которое появилось у жителей. Люди, глядя на то, как преобразились первые дворы, стали объединяться, чтобы благоустроить свой двор. Так что сегодня в Обнинске уже есть очередь из желающих войти в эту программу и сделать свою жизнь лучше.

Евгения НИКИТИНА

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