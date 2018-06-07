Впервые в России! Один из крупнейших мировых форумов пройдет в Обнинске

Недавно в Марокко, в Эль-Джадиде, прошел Седьмой Саммит Цифровой земли - событие в научной сфере, которое сегодня сопоставимо по масштабности и значимости с олимпиадами в спортивном мире. Это необычное мероприятие мирового уровня проводится раз в два года в разных государствах. Примечательно то, что право проведения следующего Саммита было передано России, более того, обнинской площадке!

О том, чем уникально это мероприятие и для чего оно нужно, журналистам нашего еженедельника рассказал член совета Международного общества Цифровой Земли, руководитель группы «Неогеография» Евгений ЕРЕМЧЕНКО, под ответственность которого был передан переходящий флаг Саммита Цифровой Земли.

НЕВИДАННЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Наша эпоха в истории человечества когда-нибудь будет названа цифровой. В этом абсолютно уверен наш собеседник Евгений Еремченко. Именно с цифровыми технологиями сегодня связаны последние надежды на осмысленное, бескризисное устойчивое управление. И Россия здесь не исключение. Только лишь один прошлый год в истории нашего государства был ознаменован двумя важными вехами: цифровая экономика была признана ведущим направлением экономики будущего, а «Цифровая Земля» - основой политики нашей страны в области космического мониторинга.

Но что же это все-таки такое - «Цифровая Земля», и каким образом она касается Обнинска. Ведь в уровне значимости этого Саммита можно не сомневаться, так как последний собрал около 170 участников из десятков стран и прошёл под высоким покровительством короля Марокко Мохаммеда VI.

- В 1998 году, на излёте счастливых для США «девяностых» и незадолго до дефолта в России, вице-президент Альберт ГОР произнёс в Лос-Анджелесе речь, в которой сформулировал «госзаказ» администрации США на разработку невиданного доселе географического инструмента, - рассказывает Еремченко. - Подобно глобусу, он должен был представлять всю планету целиком с предельно возможной точностью и информативностью, отражая реальный вид местности под любым произвольным ракурсом, какой мог бы потребоваться пользователю. Такой «глобус» должен был интегрировать всю информацию обо всех объектах на Земле, в океанах, атмосфере и околоземном космическом пространстве. А его пользователи могли бы получить возможность приближаться к избранному району и удаляться от него по мере надобности. Альберт Гор назвал этот, тогда ещё гипотетический, продукт «Цифровой Землёй». Название прижилось.

Для науки и промышленности, как рассказывает Евгений Николаевич, это стало настоящим вызовом. Задача была решена в 2005 году, когда появился геосервис Google Earth, а также ряд других, менее известных широкой публике аналогичных продуктов научного, гражданского и негражданского назначения.

- Сервис Google Earth стал основой систем управления - в том числе специального назначения. Новизна подхода, воплощённого в Цифровой Земле, многочисленных её аналогах и паллиативах впечатляла настолько, что за ним закрепилось название «неогеография». Значимость его, пусть и с опозданием, но была в полной мере осознана и в России, - комментирует эксперт.

ВСТАЛИ НА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Исследования «Цифровой Земли» как научного, технологического, социального и (что особенно важно) управленческого феномена ведёт и координирует Международное Общество Цифровой Земли (International Society for Digital Earth, ISDE) - одна из крупнейших и наиболее авторитетных научных организаций, фактически представляющая собой международную Академию наук.

- О её роли достаточно красноречиво свидетельствует следующий факт - именно ISDE явилась организатором и учредителем альянса «Цифровой Шёлковый Путь», который должен стать системой прецизионной поддержки принятия решения трансконтинентального масштаба. В регионе Шёлковый Путь - невиданная по амбициозности, но достижимая с помощью «Цифровой Земли» задача, - объясняет Еремченко.

Решением о проведении саммита в нашей стране, принятым в сложное время и в непростой обстановке, отмечены заслуги России в области разработки теоретических основ новых методов работы с локализованными в пространстве и во времени данными. Также были отмечены активное и успешное распространение опыта и разработок в области «Цифровой Земли», достижения отечественных учёных в сфере научной визуализации и больших данных.

И неспроста выбор города для проведения следующего Саммита у его организаторов пал на Обнинск.

- «Цифровая Земля» как интеграционная платформа с невероятным потенциалом как нельзя лучше подходит для того, чтобы организовать взаимодействие между наукоградами для устойчивого развития отечественной науки, - объясняет спикер. - Обнинск - старейший, крупнейший и, вероятно, самый известный за рубежом и самый динамично развивающийся из отечественных наукоградов. Поэтому он идеально подходит для организации взаимодействия с использованием самого инновационного из современных научных направлений - направления «Цифровой Земли».

Кроме того, как считает Еремченко, такой опыт может послужить отличным шагом к развитию более плотного взаимодействия с другими наукоградами России.

Событие мирового масштаба коснется Обнинска в конце мая 2020 года. Предварительно, местом его проведения станет Дом Ученых.

Дарья ГУМЕРОВА

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