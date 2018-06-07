Слетовцы грязи не боятся

Девятого июня улицы города опустеют, молодежь первого наукограда по традиции начнет свой путь в сторону деревни Черная грязь, где в предстоящие выходные пройдет уже 47-й по счету Городской молодежный слет. О том, почему без малого полвека люди отказываются от комфорта и собираются на поляне, а также об изменениях, которые претерпит программа в этом году и о задумках на будущее, нашему изданию рассказали организаторы этого мероприятия.

«МЫ ПРЕДВИДИМ СЕРЬЕЗНЫЙ НАКАЛ СТРАСТЕЙ»

Тематика слета этого лета, естественно, будет посвящена главному событию года - Чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Под девизом «Как сойдутся звезды» на поляне соберутся порядка полутора тысяч человек. Большая часть, конечно, - это участники, остальные - болельщики команд и те, кто своими глазами хочет увидеть, что такое слет, чтобы в будущем принять в нем участие.

- В последние годы существует такая тенденция, что в борьбе за первое место разрыв между командами-лидерами минимален. Если, например, общее число баллов - 1400, то разрыв между призерами-лидерами может быть всего в 14 баллов. По сути, это разница в одно место в каком-либо одном виде из 27 слетовских испытаний. Тут любой балл «на вес золота» и может стать решающим, - рассказывает заместитель директора слета Любовь ИЛЬИНА.

В прошлом году «пальма первенства» досталась команде «Лига», однако теперь ее участникам придется побороться за то, чтобы удержать победу, ведь, по словам главного судьи слета Сергея ТКАЧЕНКО, аналогично настроены еще семь команд из пятнадцати:

- В прошлом году выиграла «Лига», этой команде уже 20 лет. Отец - Анатолий КОЧЕТКОВ возглавлял ее, когда его сын только-только пошел в школу, а сейчас Андрей КОЧЕТКОВ - капитан, и опять привел команду к победе. То есть двадцать лет назад они становились несколько раз победителями слетов, потом приходили более амбициозные команды, менялись лидеры, и в прошлом году «Лиге» все-таки удалось вновь одержать победу, спустя несколько лет. Но у нас есть еще несколько сильных команд, поэтому мы предвидим серьезный накал страстей.

К слову, таких команд с историей на обнинском слете множество, просто у каждого история своя.

- Например, если взять команду «Большемясов», капитан команды очень достойно приняла эстафету от своих родителей. Также из «Большемясова» вышла группа молодежи, которая организовала свою команду, - рассказывает директор слета Татьяна БАТАЛОВА. - Это такая дружеская конкуренция, которая, по сути, объединяет всю поляну.

СРАЖЕНИЯ НОВИЧКОВ ВМЕСТО БОЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Главной мечтой организаторов является возрождение и развитие не только слетовского движения, но и того духа, который запомнился им еще с юности. К такому же выводу потихоньку приходят и сегодняшние участники, уставшие от битвы профессиональных спортсменов.

- Нередко команды берут одного профессионала, он выигрывает конкурс и уезжает. Он даже не почувствовал, где был, - уверен Сергей Ткаченко. - А мы хотим вырастить семью слетовскую, людей, которые приезжают в начале слета, посидят у костра, попоют под гитару, приготовят сами еду, вот именно это сообщество мы и воспитываем, так как хотим, чтобы и дети, и внуки наши подобное тоже вкусили.

Поэтому организаторы пошли на некоторые хитрости, и вместо обычного шахматного турнира в этом году пройдут блиц-шахматы. Отличия небольшие - время партии и количество участников, однако организаторы надеются, что такие правила игры помогут командам отказаться от привлечения профессиональных спортсменов, и слетовский конкурс не превратится в очередной спортивный чемпионат.

- Вышибалы - это тоже предложение от команд, конкурс не настолько спортивный, он больше игровой, - рассказывает Любовь Ильина, - и он зрелищный, потому что те, кто находятся на поляне, хотят не только поучаствовать, но и поболеть.

Еще одним «ноу-хау», впервые опробованным этой зимой, станет мюзикл, именно в такой форме команды должны отработать «домашнее задание». Причем баллы будут начисляться за все: и за танцы, и за музыку, и за декорации.

А другой конкурс - конкурс авторской песни - будет посвящен столетию комсомольской организации.

- В этот раз он будет носить название «Если тебе слетовец имя»: по условиям, должны быть только живой звук, авторские тексты, а музыка - мотивы комсомольских песен советских времен, которые определены командам заранее по жеребьевке. Конкурс авторской песни с живым исполнением мы вернули как вид три года назад, потому что с микрофоном многие умеют петь, а под гитару у костра свою песню спеть - это совершенно другое, - рассказывает Сергей Ткаченко.

ПРОТИВНИКИ «ALL INCLUSIVE»

А вот экстрима в слетовских конкурсах будет по минимуму. Татьяна Баталова уверена, что само пребывание на поляне уже приводит к росту уровня адреналина в крови. Ведь, несмотря на многомесячную подготовку, каждый год природа преподносит сюрпризы, предсказать которые даже организаторы с многолетним стажем не могут.

- Участники должны быть готовы не просто жить в полевых условиях, а к тому, что в любой момент может начаться гроза или поднимется сильный ветер, - говорит Татьяна Баталова.- Например, слет двухгодичной давности был настоящей битвой на выживание, когда дождя не было только во время открытия и закрытия, а все остальное время шел ливень, причем сильный и холодный. Но такие ситуации еще больше сплачивают большую слетовскую компанию.

Казалось бы, современный городской житель, изнеженный спа-процедурами и привыкший к шикарным отелям, вряд ли выберет палатку и бытовую неустроенность, однако с каждым годом интерес к слетам не только не ослабевает, а наоборот, растет.

- Мне кажется, тенденция проводить выходные в гостинице с аниматором уже немножко приелась, - считает Татьяна Баталова, - поэтому люди хотят попробовать что-то еще. В пользу развития и роста числа приверженцев слетовского движения, конечно же, играет и то, что в Обнинске он проходит с 1971 года. Эта хорошая и давняя традиция, по сути, стала неотъемлемым элементом городской культуры и, можно сказать, даже брендовым мероприятием.

От участников организаторы ждут честной конкуренции, а победу неизменно одержит сильнейший. Хотя до последней минуты имя лидера будет держаться в секрете.

- Штаб пошел на определенную хитрость, в последний день мы не объявляем результаты состязаний, чтобы участники слета не знали, кто победит. А на церемонии закрытия начинается объявление с последнего места, и когда остаются три капитана на сцене, а потом два, накал страстей сумасшедший, - говорит Сергей Ткаченко.

А уже через несколько недель после закрытия летнего слета все активные приверженцы этого движения начнут готовиться к зимнему. Ведь для настоящего романтика жизнь без песен под гитару и палатки - это не жизнь, а лишь ее половина.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Анонс»