У руля обнинской академии ММА встанет тренер сборной России Геннадий Капшай!

Смешанные единоборства, или ММА, - довольно молодой контактный вид спорта, который с каждым годом набирает все большую популярность.

В Обнинске, кстати, это спортивное направление также нашло своих поклонников. Более того, именно в первом наукограде регулярно проводятся масштабные соревнования по ММА, куда съезжаются сильнейшие бойцы из разных уголков страны. Единственная проблема, которая уже долгое время омрачает жизнь обнинских спортсменов, - отсутствие собственных площадей.

Однако, как показала практика, в ближайшем будущем ситуация поменяется в корне - уже осенью этого года свои двери распахнет Академия ММА. Об этом нам рассказал вице-президент федерации ММА Калужской области Вячеслав НАРУКОВ.

ИЗ КЛУБА В АКАДЕМИЮ

Здание, расположенное по адресу Горького, 6 «А», пустовало уже долгое время. Некогда здесь располагался ночной клуб, который сгорел около десяти лет назад. С тех пор эти площади не видели «ничего хорошего», пока на помещение не обратили внимание местные спортсмены.

У нас есть спортивный клуб «Атом», имеющий непосредственное отношение к региональной федерации по смешанным единоборствам. Он ведет свою деятельность уже на протяжении пяти лет и арендует для тренировок помещение на базе лицея «Держава», - рассказывает Вячеслав Наруков. - И сейчас, ввиду того, что количество воспитанников «Атома» растет, пришло время задуматься, как говорится, о собственном доме, где спортсмены не будут ограничены в часах и квадратных метрах. Мы обратили внимание на это здание, которое пустует уже много лет. В результате администрация города согласилась передать нам его в аренду.

Примечательно, что работать будущая Академия ММА будет по нескольким направлениям. Помимо проведения тренировок и различного рода соревнований, на базе комплекса также будет организована стажировка тренеров и судей. Кроме этого, Академия станет центром повышения квалификации для медиков, которые в перспективе будут работать непосредственно во время проведения соревнований по ММА. А руководить Академией будет главный тренер сборной России по смешанным боевым единоборствам Геннадий Капшай!

Так что новое многопрофильное спортивное учреждение имеет весьма серьезные планы на будущее, координировать которые намерены не менее серьезно настроенные люди.

В СПОРТИВНОМ ТЕМПЕ

Однако в настоящее время идейным вдохновителям предстоит преодолеть главное препятствие, вставшее на их пути к мечте, - восстановление самого здания, до которого долгое время никому не было дела.

- Мы уже привели в порядок электрические сети, сейчас восстанавливаем теплоснабжение. После этого начнется процесс косметического ремонта. К концу лета будем укомплектовывать центр спортивным оборудованием. Сдача объекта планируется уже в сентябре. Мы хотим начать работу с началом нового учебного года, - комментирует Вячеслав Владимирович.

Стоит отметить, что тренерская команда уже сформирована. Заниматься со спортсменами будут специалисты высшей категории, которые в настоящее время работают с воспитанниками спортивного клуба «Атом». В эту команду входят: Геннадий ЗУЕВ, Павел ПОПОВ, Артем АЛЕКСЕНКО и Олег КУРОХТИН.

Отметим, что в роли идейного вдохновителя, а также реализатора этого проекта выступила именно областная федерация ММА, которую сегодня возглавляет известный обнинский предприниматель и меценат Виктор ДРОЗДОВ. А финансовую поддержку оказывает компания «Русский дом».

- Несмотря на то что этот вид спорта считается довольно молодым, на территории нашего региона и Обнинска, в частности, он пользуется большой популярностью. В ММА приходят все больше ребят, которые впоследствии показывают серьезные результаты. А потому федерация уделяет большое внимание этому спорту, - говорит Наруков.

ММА - ЭТО НЕ МЯСОРУБКА!

К слову, серьезные тренировки у ребят, желающих освоить смешанные единоборства, начинаются примерно с 12-ти лет. До этого возраста нагрузку можно назвать, скорее, общефизической подготовкой. А вот ступить на первую серьезную ступень спортсмен сможет не ранее 16 лет - именно с этого возраста юноши вправе принимать участие в первенствах ММА, потому как этот вид спорта считается очень серьезным и травмоопасным.

Часто смешанные единоборства называют боями без правил, однако это всего лишь распространенное заблуждение. При всей внешней схожести ставить два вида спорта на один уровень все-таки нельзя. Бои без правил - это, по сути, банальная мясорубка. А вот ММА - уже боевое искусство. Соревнования по смешанным единоборствам имеют чёткий свод правил, нарушение которых приводит к дисквалификации бойца. Ведь эти законы призваны оградить спортсменов от наиболее опасных приемов, защитить их здоровье.

Впрочем, познакомиться с теми самыми правилами и попробовать освоить столь непростое спортивное направление, как смешанные единоборства, обнинцы смогут лично на базе профессиональной Академии, которая готова будет встретить своих воспитанников уже в сентябре текущего года.

Дарья ГУМЕРОВА

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