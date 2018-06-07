Водители терпеть не хотят

Наша газета часто критикует работу водителей маршрутных такси. И, надо заметить, не без оснований. Но вот на днях к нам в редакцию с жалобой обратились сами маршрутчики. Причем вопрос, который они подняли, оказался весьма деликатным.

ЗАГАДИЛИ ВСЮ ПОЛЯНКУ

Побеседовать с журналистами изъявила желание целая инициативная группа водителей, во главе с самым активным - по имени Тухтабой. Мужчины рассказали о том, что уже довольно длительное время им приходится не по своей воле использовать в качестве туалета близлежащую к остановке территорию, прилегающую к железной дороге.

- Мы культурные люди и не хотим этого делать, но как нам быть, если биотуалеты, что стоят на вокзале, работают с девяти утра и до пяти вечера? А мы трудимся с пяти утра и до самой темноты! Куда нам идти?! - возмущался Тухтабой.

При этом водители отметили, что туалет, расположенный на другой стороне вокзала, находится все-таки далеко. До него еще дойти нужно, и это займет уйму рабочего времени. Да и функционирует он практически так же, как и биотуалеты.

- Вы поймите нас правильно, мы не против того, чтобы пользоваться платным туалетом, и готовы за него платить, но часто бывает так, что он уже в 16.00 закрыт, - в один голос говорили водители.

«А НАМ НИКТО НЕ ЖАЛОВАЛСЯ»

Пообщались мы с работницей этого биотуалета - Верой Александровной.

- Вот ведь какое дело, - начала свое пояснение женщина. - Мы здесь работаем с напарницей по графику: два дня через два. Трудимся до 17.00. Это установленное нашим работодателем время. Мы ничего не нарушаем.

А в Управлении потребительского рынка, транспорта и связи городской администрации и вовсе удивились нашему вопросу по поводу работы туалетов.

- К нам с такой жалобой никто пока не обращался, - проинформировал специалист данного Управления Анатолий ПЛЕХАНОВ.

Тем не менее, он разъяснил, что все необходимые условия нормальной трудовой деятельности, в том числе и туалеты, водителям обязаны предоставить их работодатели. Собственно говоря, они и должны были обратиться в мэрию с данной проблемой, но почему-то молчат.

- Между прочим, на остановке «Кончаловские горы» перевозчики обеспечили водителей удобной работой туалетов, - заметил Анатолий Плеханов. - Там такой проблемы нет.

В то же время Анатолий Александрович выразил сомнения по поводу того, что вышеуказанными туалетами пользуются водители маршрутных такси. Такое мнение у него и его коллег сложилось по итогам анализа проверок санитарного состояния данного санузла.

Достаточно ли в Обнинске общественных туалетов? Их очень мало. Даже стыдно за город. Вопрос не в количестве, а в состоянии этих заведений. Многие выглядят так, что туда даже зайти страшно. Туалетов столько, сколько и должно быть. Не ставить же их на каждом шагу. В Обнинске этот вопрос не актуален. Весь город можно пешком за час обойти. Я ими не пользуюсь. Мне все равно.

УТРОМ - ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ - ТУАЛЕТ

Что примечательно, с Плехановым солидарны и представители ООО «Экосервис» - предприятия, которое и установило эти биотуалеты. Менеджер, представившийся Сергеем, заверил нас, что данная проблема в городе тянется уже лет 15.

- Мы пытались ее решить еще в то время, когда Управлением потребительского рынка руководила Алина ПЕТИК. Практика показала, что перевозчики не горят желанием оплачивать туалеты. Дело в том, что заставить обслуживающий персонал работать в санузлах с пяти утра и до самого вечера мы не можем. Это нереально. И несколько лет назад мы предложили другой вариант: установили один туалет специально для водителей. Всем раздали от него ключи. Разумеется, делалось это на тех условиях, что оплачивать услугу будут работодатели маршрутчиков. И вот тут между перевозчиками разгорелись споры. Одни утверждали, что у них водителей меньше, поэтому сумму оплаты нельзя делить на всех поровну. Другие с этим не соглашались. В итоге они просто перестали нам платить, и туалет пришлось убрать.

Тем не менее, в ООО «Экосервис» готовы вернуться к этой теме и восстановить тот самый туалет - персонально для водителей. А перевозчики сами должны решить, готовы ли они предоставить своим водителям достойные условия труда. Теперь слово за ними.

Анна СОКОЛОВА

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