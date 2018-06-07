Мусоропроводы - на мусорку?

Еще в прошлом году представители управления архитектуры и градостроительства Обнинска предложили на рассмотрение народных избранников проект новой системы мусороудаления в многоквартирных домах города. Депутаты его одобрили и единогласно за него проголосовали. А между жителями многоэтажек разгорелись споры: удобнее это станет для них или нет?

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ МУСОРОПРОВОДЫ

Начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА дала пояснение по поводу того, что из себя будет представлять вышеназванная новая система.

- В данном проекте предусмотрены условия, при которых возможно строить многоквартирные дома без мусоропроводов, - рассказала Ольга Ивановна. - Речь идет о домах высотой от пяти этажей и более. В этом случае на расстоянии не менее 10 метров от красных линий городских улиц необходимо оборудовать площадку с контейнерами заглубленного типа. Заранее должен быть предусмотрен специализированный транспорт для вывоза таких контейнеров, а площадку необходимо будет озеленить по всему периметру. Кроме того, предполагается оборудовать квартиры в таких многоэтажках измельчителями пищевых отходов, что позволит обеспечить раздельный сбор мусора.

Лапина проинформировала, что один контейнер заглубленного типа может заменить по своему объему пять или шесть обычных. Она также заметила, что и сами жители новостроек не против нововведений.

Более того, сейчас и многие жители старых городских многоэтажек мечтают о том, чтобы из их подъездов убрали мусоропроводы. А вместо них установили контейнеры заглубленного типа. В частности, об этом заговорили жильцы дома № 36 по улице Энгельса, где мусоропровод оборудован таким образом, что туда можно сбрасывать и крупногабаритный мусор. Недобросовестные жители так и делают, отчего он постоянно забивается. А страдает от этого весь дом. При этом активисты данного дома пояснили, что специализированная машина всегда забирает только два стоящих под мусоропроводом контейнера, в то время как всего их четыре.

ЖИТЕЛИ ВРЯД ЛИ СТАНУТ ПЛАТИТЬ

Но, как выяснилось, осуществить эту мечту что в старых, что в строящихся многоэтажках будет очень сложно.

- Дело в том, что наши депутаты выставили настолько жесткие условия застройщикам, что выполнить их будет непросто, - считает Ольга Лапина. - А что касается уже построенных домов, то здесь возникает вопрос: на чьи средства будет осуществляться данный проект? Ведь оплачивать его придется самим жителям. А осилят ли они это финансовое бремя?

С мнением Ольги Ивановны согласился и директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

- Если в старых многоэтажках начнут убирать мусоропроводы, то это уже будет реконструкцией инженерных сетей, что предусматривает разработку нового проекта дома. А такие дополнительные виды работ не входят в существующий тариф и требуют отдельной оплаты. Кроме того, по каждому отдельному дому потребуется провести и большую организационную работу - общее собрание жильцов и так далее. Понимая сложность всего этого процесса, я могу сказать с уверенностью, что массовый характер ликвидация мусоропроводов не примет. Хотя, возможно, в каких-то единичных случаях это и удастся сделать.

А вот мнение председателя комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания Романа АНЦИФЕРОВА по этому вопросу более жесткое. Он уверен, что осуществить данный проект в старом жилом фонде попросту нереально.

- Это неэффективное вложение денег в переоборудование домов. Нужно же будет такую огромную работу провести и затратить такие суммы. Не вижу в этом смысла. Надо просто правильно эксплуатировать уже существующие мусоропроводы, и тогда не будет никаких проблем. А что касается строящихся домов, в которых запланирована новая система мусороудаления, то здесь жители должны сами решать, удобно ли им будет проживать в таких домах. Захотят ли они спускаться с 17 этажа, чтобы вынести мусор?

Возможно, и захотят, если стоимость квадратного метра такого жилья будет доступной.

Инна ЕМЕЛИНА

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