От регионального - до Всероссийского

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Власти Обнинска хотят вывести празднование Дня мирного атома на федеральный уровень.

26 июня Калужская область, и Обнинск в частности, отметят День мирного использования ядерной энергии - День ввода в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске Калужской области (1954 год). Этот праздник был утвержден Законом Калужской области в прошлом году, а потому пока не приобрел широкой известности.

Однако в первом наукограде к этому событию относятся весьма серьезно, ведь Обнинск по праву считается главным героем атомной истории, так как именно здесь была запущена Первая в мире атомная станция! Потому празднование Дня мирного использования ядерной энергии в нашем городе проходит масштабно. Более того, местные власти хотят добиться того, чтобы этот праздник получил широкую известность и приобрел федеральный статус.

О том, как День мирного использования ядерной энергии встретят жители первого наукограда на этот раз, журналистам нашего еженедельника рассказала начальник городского отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Валентина ЗИНЧЕНКО.

АТОМНЫЙ ДЕНЬ

Несмотря на то что отмечать День мирного использования ядерной энергии первый наукоград будет только во второй раз, организация праздника уже вышла на серьезный уровень.

26 июня ряд тематических мероприятий пройдет на базе научных институтов и других организаций, так или иначе связанных с атомной сферой. Важно отметить, что на этот раз Обнинск готовится к встрече серьезных гостей. Как рассказала Валентина Павловна, в настоящее время администрация отправила приглашение в Министерство иностранных дел, пригласив кураторов ЮНЕСКО. Главной целью их визита станет музей Первой в мире АЭС, как объект научного наследия в мировом масштабе. Ожидается, что высокие гости примут участие в семинаре Союза Ветеранов по вопросам влияния ядерной энергетики на климат, его состояние и проблемы.

25 числа на базе Дома Ученых пройдет заседание круглого стола по вопросам новых возможностей для развития бизнеса в связи с созданием Калужского инновационного научно-технологического центра в. Обнинске. В дискуссии примут участие представители Правительства Калужской области, администрации города, «Ядерного общества России», местного бизнес-сообщества. В заседании круглого стола также поучаствует депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.

В этот же день в 15:00 в стенах Физико-энергетического института состоится заседание научно-технического Совета, а в два часа дня в Доме Ученых пройдет очередное заседание городского научно-технического совета, посвященное празднованию мирного использования ядерной энергии.

Одно из самых увлекательных мероприятий будет проходить в этот день на базе обнинского ИАТЭ, в «Точке кипения». Здесь школьники и студенты наукограда смогут принять участие в игре «Что? Где? Когда?», большая часть вопросов которой будет посвящена атомной энергетике. А в роли ведущего этого необычного мероприятия выступит капитан команды Госкорпорации «Росатом» Константин РУДЕР.

В День празднования мирного использования ядерной энергии горожан ожидает множество экскурсий. Помимо посещения атомной станции (запись на посещение Музея должна быть сделана предварительно), о котором сказано выше, все желающие смогут ознакомиться с историей появления первого наукограда России. Сделать это можно будет в рамках специальной экскурсии, которую проведут сотрудники Музея истории города Обнинска с пяти до шести часов вечера.

ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЕ

А школьников - участников «Биологической школы» при ИАТЭ НИЯУ МИФИ в этот день ожидает технический тур во Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии. К слову, на сегодняшний день - это единственный в стране центр фундаментальных и прикладных исследований по обеспечению устойчивого развития агропромышленного комплекса и производства экологически безопасной продукции и сырья в условиях техногенного воздействия на агросферу, включая разработку научных основ, практических приёмов и технологий ликвидации последствий радиационных, химических и других техногенных аварий.

Самое масштабное мероприятие ожидает горожан уже вечером 26 июня. На центральной городской площади, в районе ТРК «Триумф Плаза», в 17:00 будут подведены итоги конкурса «Портфель пятерок», в роли организатора которого выступает «Росатом». Участвовать в этом необычном состязании могут только дети тех, кто работает на «атомных» предприятиях. Условия конкурса, надо сказать, весьма серьезные: школьник может иметь лишь три четверки в четверти, по всем остальным предметам - только высший балл. А старшеклассникам задачу усложнили еще больше - у них обязательно должны быть пятерки по математике, физике, химии и информатике. В общем, именно по тем предметам, которые важно освоить будущим ученым.

Ну, а в шесть часов вечера все горожане приглашаются на центральную площадь на общий праздник. Именно здесь состоится торжественная церемония с участием первых лиц города и представителей атомной отрасли. На импровизированной сцене перед обнинским зрителем выступят местные артисты и творческие коллективы.

Надо сказать, что к празднованию Дня мирного атома местные власти подходят с особой ответственностью и трепетом.

Праздник довольно молодой, он был утвержден Правительством Калужской области только в прошлом году, - комментирует Валентина Зинченко. - Но на самом деле это очень важное событие в истории атомного проекта, и Обнинск здесь сыграл важную роль. Благодаря этому событию возник наш прекрасный город, который и сейчас выполняет роль ведущего научного центра на территории Калужской области и Российской Федерации. Реализация Атомного проекта подтвердила статус СССР как ведущей научной страны мира, что даёт нам основания предполагать, что идея праздника должна приобрести федеральный статус и отмечаться повсеместно. Сейчас мы прилагаем все усилия для того, чтобы этот день привлек к себе внимание на всероссийском уровне.

Кристина ЗВОН

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