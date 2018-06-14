И в дождь, и в холод. Погода слету не помеха!

В минувшие выходные, с девятого по одиннадцатое июня, на поляне близ деревни Черная Грязь прошел 47-й по счету обнинский городской молодежный слет. За эти дни здесь побывали порядка полутора тысяч человек. И уже в первый вечер стало понятно, что одним из главных испытаний для участников станут капризы природы.

«ПОБЕДИМ - ОТЛИЧНО, НЕ ПОБЕДИМ - ПОЗДРАВИМ ДРУГИХ!»

Однако окутывающий местность холод не смог испортить настроение слетовцам, что они и продемонстрировали на открытии. А на вопрос, не смущают ли их неудобства, ребята отвечали единогласно.

- Есть ради чего все это терпеть - ради компании, ради песен до семи сорока утра, чтобы иметь возможность встретиться со старыми друзьями, - в один голос заявляли участники команды «Лига» Ольга КРАВЦОВА и Павел ЛИМАН.

К слову, именно «Лига» стала победителем летнего слета прошлого года. И по традиции капитан команды перед стартом этого слета вручил трофей главному судье, взамен получив памятный кубок. Однако, поймав удачу за хвост в 2017 году, в этот раз «лиговцы» тоже были настроены на победу.

- Соперники достойные, будем биться, сделаем, что сможем!- говорит Ольга Кравцова. - Победим - отлично, не победим - поздравим других.

Поприветствовать участников Городского слета на поляну приехала и вице-мэр по «социалке» Татьяна ПОПОВА. Она отметила, что с каждым годом к слетовскому движению присоединяются все больше городов и организаций.

- Вы посмотрите, какие здесь лица радостные, отношения теплые. Как все ждали этой встречи, готовились к слету. Вообще-то это сложное, с точки зрения организации и создания условий безопасности, мероприятие. Но как бы то ни было, слет - это здорово, и думаю, он всегда будет, надеюсь, мы и полувековой юбилей отметим здесь, - пообещала журналистам нашего еженедельника Татьяна Сергеевна.

ПОЛЯНУ «ОТКРЫЛИ» ФЭИШНИКИ

Первопроходцами слетовского движения в Обнинске были представители трех крупных организаций - строители города, ФЭИ и ИМР. Их символика и сегодня красуется на Кубке слета. Но оказались, что сегодняшние слетовцы знают не только тех, кто стоял у истоков этого движения, но и как было выбрано место, которое неизменно и уже традиционно в 47-й раз именуется «поляной слета».

- Эту поляну нашли фэишники, - рассказывает капитан команды Физико-энергетического института Иван ЯКОВЛЕВ. - Еще в конце 40-х - начале 50-х годов они ходили в походы в разные места, и так получилось, что эта поляна стала одной из излюбленных, и сюда начали приходить уже другие команды.

В этом году тематика слета была посвящена главному спортивному событию - Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Под девизом «Как сойдутся звезды» слетовцы соревновались в ловкости и мастерстве.

- Судить буду строго, но справедливо, - пообещал командам главный судья слета Сергей ТКАЧЕНКО.

А директор слета Татьяна БАТАЛОВА в своем напутствии пожелала, чтобы путь собравшихся всегда освещали три звезды - дружбы, любви и радости от общения друг с другом.

Открыв слет, участники тут же окунулись в череду конкурсов - кросс-поход, шахматы, которые прошли в этом году в рамках блиц-турнира, «Приветствие» и конкурс авторской песни.

СЛЕТ КАК СПОСОБ УЗНАТЬ, КТО РАБОТАЕТ РЯДОМ

Ежегодно слетовское движение прирастает новыми участниками. В этом году первопроходцами стали ребята из НИФХИ имени Карпова. Идея выставить команду от предприятия пришла в голову ее капитану - Никите КУЗНЕЦОВУ. По словам юноши, сегодня на предприятие пришли много молодых специалистов, однако часто сотрудники общаются лишь в своем отделе, не зная о тех, кто работает по соседству. А слет помог бы сплотить коллектив.

Эту мысль поддержали как руководство НИФХИ, так и сами сотрудники. И даже несколько раз, когда Никита подумывал все бросить, ребята подбадривали его и уверяли, что надо двигаться дальше. Для первого раза предприятию атомного дивизиона удалось набрать достаточно внушительную команду- 40 человек, однако на следующий год они надеются прийти еще большим составом.

- У нас задачи выиграть в этом году, нет, - объясняет Кузнецов.- Мы хотим погрузиться в слетовскую атмосферу, отдохнуть и вернуться домой живыми и здоровыми. Никаких геройств и свершений не нужно. Будем по возможности играть на победу, но без фанатизма.

Участники отмечают, что тягаться с мастодонтами, численность которых переваливает за сто человек в команде, попросту нереально. Ведь пока одни могут сделать передышку, выставляя на каждый конкурс новых представителей, другие вынуждены бороться на износ.

К слову, самой многочисленной в этом году была команда «Обнинск Сталь Проект», представленная на поляне 170 участниками. Как рассказал еженедельнику «ВЫ и МЫ» звукорежиссер и сценарист этого коллектива Александр ФРОСТ, сама команда молодая и существует три-четыре года, однако вылилась она из другой команды - «Наукоград», участники которой в слетовском движении показывают свое мастерство более десяти лет. Ребята уверяют, что они - это коллектив единомышленников, которым удалось сделать качественный ребрендинг.

- Рост по местам говорит сам за себя, - уверен Фрост, - прошлым летом мы заняли четвертое место, зимой - первое. Сейчас есть все шансы войти в призовую тройку, возможно, и завоевать первое место. Загадывать не будем, но идем хорошо.

КУПАНИЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ ДОБАВИЛО АДРЕНАЛИНА

Ребята оказали этим летом и помощь штабу, взяв проведение военно-прикладной эстафеты «Рубежи» на себя. Еще одним организатором соревнования стали «Волонтеры-медики», поэтому, кроме спортивных этапов, участникам пришлось продемонстрировать навыки и в медицине.

- Несмотря на погоду, старт у некоторых команд начался с купания, так как не все смогли справиться с плотом, - поясняет заместитель директора слета Любовь ИЛЬИНА.

Однако, как отмечают в штабе, такой освежающий эффект благотворно сказался на участниках, и они даже в мокрой одежде умудрились занять лидирующие позиции.

Во второй день команды демонстрировали свои спортивные навыки, сражаясь за победу на волейбольных и футбольных полях. Болельщики активно поддерживали игравших. Это придавало командам новые силы и помогало одерживать победу за победой.

Судил футболистов депутат Горсобрания Лев БЕРЕЗНЕР, отметивший, что, хотя поле с профессиональной точки зрения не выдерживает никакой критики, за всеми играми было интересно наблюдать.

- Команды очень дисциплинированные, - отметил Лев Александрович. - Без эмоций, конечно, не обошлось, но все равно, после матча соперники всегда пожмут друг другу руку, за какие-то моменты, которые часто бывают в игре, извинятся. В общем, ведут себя очень достойно.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

«Болела» за свою команду, не жалея голоса, и депутат Горсобрания Алла КОСИНСКАЯ. Она уже сорок лет подряд верна этому мероприятию и сегодня с гордостью называет себя «человек слета».

- Я искренне радуюсь, когда люди показывают хороший результат. И я всегда скажу, что это было здорово и круто. Если соперник побеждает, это достойно уважения, и я говорю: «Ребята, вы молодцы!».

Главное, чего не надо делать, по мнению Аллы Косинской, идти на слет только ради победы. Намного больше эмоций могут дать общение и ощущение себя членом общей слетовской команды.

Это на себе смог почувствовать участник команды «Большемясов» Алексей ПОЛИХУН. Десять лет назад молодой человек «засветился» на Первом канале, участвуя в программе «Последний герой». Когда обнинец вернулся домой, желающих познакомиться с человеком, общавшимся со звездами отечественного шоу-бизнеса, было множество, однако Алексей не спешил заводить новые знакомства, предпочитая проверенных друзей.

- И один мой друг, который ходил на слет, а я тогда даже не знал, что это такое, сказал: «Тебе нужно появиться там». Я говорил, что не хочу экспериментировать, а он ответил: «Поверь, ты будешь всегда мне за это благодарен».

Банальное любопытство привело Алексея в первый раз на слет, а потом, как рассказывает молодой человек, «он познакомился с людьми, которые его попросту в себя влюбили». Именно за эмоциональным зарядом и приезжает сюда юноша из года в год. И, сравнивая проект «Последний герой» и обнинский слет, видит множество плюсов в последнем:

- Здесь нет конкуренции внутри команды, тебя постоянно поддерживают, а на проекте ты живешь в постоянном стрессе: каждый раз кто-то «вылетает», и команда становится все меньше и меньше. Экстрима на слете не меньше, чем на проекте, его добавляет погода: льет дождь, холод, уйти нельзя, и надо вместе это преодолевать.

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПОВТОРИТЬ

Добавили адреналина участникам и организаторы. В этом году штаб пошел на маленькую хитрость, объявляя лишь результаты конкретного конкурса, не суммируя баллы в общем. Поэтому кто-то занялся своей математикой, а кто-то просто получал удовольствие и выкладывался в каждом конкурсе по полной.

Открыть все карты организаторам пришлось на закрытии, где и были объявлены имена победителей. Первое место заняла команда «Обнинск Сталь Проект», «серебро» взял «Большемясов» а «бронза» досталась «Жгучим красным перцам».

Был в этом году и еще один победитель, угадавший вес слетовского кубка. Юлия АНЦИФЕРОВА выразила мнение, что более одиннадцати с половиной килограммов весит «победная» статуэтка. И оказалась права. Таким образом девушка смогла выиграть десять тысяч рублей.

Сдерживая слезы расставания, участники покинули поляну, чтобы через год встретиться здесь вновь и побороться за переходящий Кубок летнего городского молодежного слета.

- Заканчивая слеты, мы никогда не прощаемся - мы говорим друг другу «До новых встреч»! И буквально уже с первых минут после расставания каждый живет в ожидании волнующих моментов следующего слета и радостных будущих встреч с хорошими друзьями, - говорит Татьяна БАТАЛОВА. - И никто не сомневается, новые слёты обязательно будут!

Евгения НИКИТИНА

Фото автора и Веры ИВОЛГИНОЙ

Другие статьи из рубрики «Событие»