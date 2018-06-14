14.06.2018

По просьбам пассажиров



В последнее время в Обнинске опять участились дорожно-транспортные происшествия с участием маршрутных такси. Не так давно на проспекте Ленина 21-й номер столкнулся с иномаркой. Подобный случай повторился и на этой неделе, но водитель предусмотрительно убрал с лобового стекла номер. А между тем пассажиры наукограда все чаще стали жаловаться на нарушения со стороны водителей маршруток. И самым распространенным из них является остановка в неположенном месте.

 

ОДНИ БЛАГОДАРЯТ, ДРУГИЕ РУГАЮТ

Такие «неположенные места» горожане перечисляют в один голос. Это точки на улице Жолио-Кюри, напротив мебельного магазина, напротив офиса нотариуса, на повороте от городской администрации к вокзалу, угол проспекта Ленина и улицы Белкинской и еще некоторые другие места.

Конечно, делают это водители по просьбе самих же пассажиров. В то время как других находящихся в салоне «Газели» людей подобная вальяжность очень раздражает.

- Я живу в Старом городе и часто езжу на улицу Гагарина на «двойке», - рассказала нам пенсионерка Надежда Николаевна. - И постоянно кто-то стоит и машет рукой на углу Ленина и Белкинской. Водители всегда останавливают и подбирают там людей. Для них это все-таки дополнительные деньги, я понимаю. Но однажды, помню, из-за этого чуть не случилась авария. Маршрутка резко затормозила - водитель не сразу заметил людей, а сзади на «Газель» чуть не наехала легковушка. Поскандалили и разъехались, а мы, пассажиры, в итоге потеряли время. Им ведь неинтересно, что кто-то может куда-то спешить.     

 Но дело тут не только в недовольстве пассажиров и в испорченном настроении, хотя и это немаловажно. Тем не менее, больше всего нас, как и представителей ГИБДД, а также администрации города, волнует безопасность людей.

 

ЖАЛОБЫ ПОСТУПАЮТ И В МЭРИЮ

Комментируя жалобы жителей, специалисты управления потребительского рынка, транспорта и связи обнинской мэрии в очередной раз проинформировали, что остановка транспортных средств должна осуществляться только в остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок. При этом жалобы от населения по поводу несанкционированных остановок в мэрию поступают, и по ним принимаются соответствующие меры.

Как рассказала главный специалист управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Анастасия БОДУЛЕВА, за прошедший период 2018 года на телефон «горячей линии» поступило семь обращений по поводу остановки в неположенных местах.

- По всем жалобам с пассажироперевозчиками, допустившими нарушения на маршруте, проведены беседы о соблюдении схем маршрутов, предусматривающих установленные остановочные пункты. Также в соответствии с действующим законодательством информация своевременно направлена в ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску как орган государственного контроля и надзора для привлечения к ответственности водителей за посадку-высадку пассажиров в неустановленных местах, - разъяснила Анастасия Андреевна.

Начальник ГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ в свою очередь проинформировал, что его подчиненные на плановой основе регулярно проводят мероприятия в рамках контроля перевозки пассажиров.

- Если факты нарушений выявляются, водители обязательно привлекаются к административной ответственности. На нарушителей накладываются штрафы, - отметил Алексей Викторович.

При этом он заверил, что информация от журналистов и специалистов мэрии без внимания тоже не остается. Так что ждем новую волну проверок.

Анна СОКОЛОВА

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