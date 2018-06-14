Ремонт телефона превратился в детектив

В век современных технологий наличие мобильного телефона давно перестало быть роскошью. Без этого гаджета сегодня не обходится ни один гражданин, особенно тот, кому он в силу профессиональной деятельности необходим как воздух. А потому очень сложно представить себе ситуацию, когда деловой мужчина остается без средства связи на неопределенный срок! Именно такая история приключилась с нашим героем Андреем БОРЖЕМСКИМ, которому так называемый «экспресс»-сервис уже в течение полутора месяцев не может устранить элементарную поломку сотового телефона. Каждый раз ремонтники придумывают все новые и новые оправдания.

«ОНИ МНЕ НЕ ПОЗВОНИЛИ НИ РАЗУ!»

- Свой телефон я купил за 10 000 рублей - деньги, надо сказать, все-таки немалые. Естественно, когда он начал «барахлить», я тут же отнес его в «i-сервис», который располагается на втором этаже универмага «Центральный» на улице Аксенова, - начал рассказ Андрей Боржемский. - Случилось это еще 28 апреля! И мне пообещали устранить поломку в течение двух-трех дней. Я не стал сильно торопить специалистов, пояснив, что для меня главное - увидеть телефон 3-го мая.

Однако гаджет в руки его владельца не вернулся до сих пор. Более того, отдавая свой телефон, Боржемский и предположить не мог, что так называемая «экспресс-услуга» будет стоить ему больших нервов, к тому же за большие деньги.

- Наступило 3-е мая, но на связь со мной так никто и не вышел. Я позвонил в сервис сам. В итоге мне сказали, что детали для моего телефона еще не привезли, а точнее, привезли не те, - вспоминает Андрей. - Я уже тогда несколько удивился: какие там могут быть детали, если в телефоне всего-то нужно было заменить порт для зарядного устройства. Но, тем не менее, я согласился подождать еще.

Только вот ждать, по словам Андрея Боржемского, ему пришлось еще очень долго. Спустя некоторое время он снова обратился в сервис, но на этот раз ему заявили, что заболел мастер.

- Я и тут смолчал. Но уже изрядно нервничал, потому как все это время я находился без связи. Более того, на контакт со специалистами сервиса выходил именно я, они мне на тот момент не позвонили ни разу!

После истории с болезнью мастера у данного сервиса появились новые отговорки.

- А в один прекрасный день, уже, наверное, спустя месяц после того, как я сдал телефон в ремонт, мне заявили, что, вероятно(!), мой мобильник находится в другой точке, которая располагается в «Экобазаре». Я поехал туда. Но меня встретили с удивлением, мол, у нас вашего телефона нет. А через несколько дней мне «выдали», что мой телефон вообще потеряли! И это было подано как должное. При этом не было предложено каких-либо альтернатив и вариантов возможного разрешения конфликта, - уверяет Андрей.

«ВКЛЮЧАТЬ «ЗАДНЮЮ» Я НЕ НАМЕРЕН»

В результате мужчина был вынужден обратиться в Управление по защите прав потребителей, в правоохранительные органы и в нашу редакцию. Мы же, в свою очередь, дали возможность объяснить происходящее руководителю данного сервиса Егору, который скрыл от журналистов свою фамилию. Молодой человек начал уверять, что это именно клиент не отвечал на звонки ремонтников, а телефон уже неделю ожидает своего хозяина, о чем последний был оповещен. Но и тут, как выяснилось позже, Егор слукавил.

- Понятное дело, что сейчас они начнут «лепить» какую-то новую историю. На самом деле, единственный раз, когда мне позвонили - вчера (за день до выхода номера. - Прим. ред.). Более того, специалисты сервиса заявили, что мой телефон находится (почему-то) в Москве, а его ремонт будет стоить 4500 рублей. В итоге у меня поинтересовались, согласен ли я ремонтировать устройство за такие деньги. Естественно, меня, мягко говоря, смутила данная сумма - половина стоимости моего телефона! Но я согласился. Теперь я снова жду, когда мне сообщат, что телефон готов. А после я намерен решать денежный вопрос с руководителем сервиса. Он просто обязан предоставить мне скидку. Включать «заднюю» я не намерен, - заявил Андрей.

Позиция нашего героя вполне понятна. А вот позиция сервиса, который гарантирует своим клиентам экспресс-услуги(!), но в итоге затягивает с выполнением своих обязательств на полтора месяца и при этом держит клиента в неведении, понимания точно не вызывает. При этом возникает еще один вопрос - почему руководство точки не предложило Боржемскому какую-либо компенсацию морального ущерба, хотя бы в виде денежной скидки? Или для данного сервиса такие взаимоотношения со своими клиентами считаются профессиональной нормой? Интересно, а знает ли руководитель этой компании о том, что его действия абсолютно разнятся с действующим законодательством?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует главный специалист Управления потребительского рынка, транспорта и связи Ольга ГОРБУНОВА:

- Согласно ст. 35 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае утраты или повреждения вещи, принятой от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить ее вещью аналогичного качества. А при отсутствии таковой возместить потребителю двукратную цену утраченной или поврежденной вещи, а также расходы, понесенные потребителем.

Потребителю необходимо написать претензию на имя директора платного сервиса с требованием в соответствии с вышеуказанной статьей. В случае получения отказа потребитель имеет право решать вопрос в судебном порядке. Также он может обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области при наличии письменного отказа в удовлетворении требования потребителя (г. Калуга, ул. Чичерина, д.1а, тел. горячей линии: 8(4842) 55-40-76).

Дарья ГУМЕРОВА

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