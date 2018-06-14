Главные стройки Обнинска

Грандиозная стройка в самом сердце Обнинска - продолжение проспекта Ленина, который наконец свяжет территорию Заовражья с транспортной инфраструктурой города, вступает в решающую стадию.

Инженерные работы завершены, фактически осталось положить асфальт и завершить благоустройство проспекта. Чтобы понять значимость события, достаточно узнать, что в противоположной от города стороне оврага возводится новый микрорайон «Заовражье», это порядка 800 тысяч квадратных метров жилья, в котором поселятся около 30 тысяч человек, то есть четверть будущего населения Обнинска. Здесь, кажется, все - от шума тяжелой техники до проведенных сложнейших коммуникационных работ - рассказ о том, как создавалась, не побоимся этого слова, легенда. С трудом верится, что всего год назад на месте широкого проспекта был заросший лесом овраг глубиной до 12 метров. Сегодня мэр Обнинска Владислав ШАПША рассказал нашему изданию о главных стройках города.

НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ВОРОТА

- Здесь, на дне оврага, было сконцентрировано большинство городских коммуникаций: два напорных коллектора, водовод, который снабжает город водой, газовая магистраль, электрические сети высокого напряжения. Главная задача строителей заключалась в том, чтобы не просто вынести все коммуникации за пределы магистрали, а в том, чтобы город этого не почувствовал, то есть обойтись без длительного отключения. Кроме того, все сети проходили вдоль дороги, это только усложняло задачу, стоявшую перед ними. Это был в инженерном плане очень сложный процесс. Вынимали старый трубопровод, переключали на новый, демонтировали коммуникации, уже отслужившие свой срок, и укладывали новые. И тут же строили дорогу. Благодаря слаженной и продуманной работе город не заметил переключения сетей.

- А какова стоимость проекта и кто его финансировал? Ведь понятно, что бюджету города такая масштабная стройка не по карману.

- Стоимость проекта около полумиллиарда рублей. При поддержке губернатора Анатолия АРТАМОНОВА нам удалось попасть в федеральную программу. Подготовку рабочего проекта взяла на себя компания «Лидер», один из застройщиков «Заовражья». Так что город не потратил и здесь ни копейки. Хочу отметить, что развитие Обнинска, его социальной, транспортной инфраструктуры, невозможно без тесного сотрудничества муниципалитета и застройщиков.

ГОРОД ПОСТРОИТ ТРИ ШКОЛЫ

И ДВА ДЕТСКИХ САДА

- Город активно застраивается... Возводятся новые микрорайоны, вселяются новые жильцы. Это здорово. Насколько я знаю, в прошлом году в наукограде построено более 130 тысяч квадратных метров жилья. И это самый высокий показатель за все время, что существует город, включая советский период. Это более 2 тысяч квартир.

- Совершенно верно. Я хочу отметить, что благодаря тому, что наш город молодой, он был изначально очень грамотно спроектирован ленинградскими архитекторами, за что мы им признательны. Наукоград развивается по Генеральному плану, который был заложен еще 50 лет назад. Да, такие прозорливые были люди, видели, куда и как Обнинск будет развиваться. Благодаря этому и застройка микрорайона «Заовражье» проводится согласно Генплану. Было понятно, что это будет новый большой жилой район города, который включает в себя несколько микрорайонов, на территории которых построят социальную инфраструктуру - это школы, детские сады. В том числе, выделена территория под строительство поликлиники. На данный момент еще не ясно, кто именно будет этим заниматься, но место зарезервировано. Другими словами, территория будет полностью обеспечена всеми социальными объектами, транспортной и инженерной сетями. В том числе, там есть территория, запланированная под парк. И в настоящий момент есть даже желание у некоторых инвесторов его проектировать.

- Растет приток населения. Это, с одной стороны, плюс, с другой - повышается нагрузка на существующие объекты образования. Может возникнуть проблема с местами в школах и детских садах. В проекте они предусмотрены, а на деле их пока нет. Как решать собираетесь?

- Действительно, потребность в новых современных образовательных учреждениях в Обнинске крайне высока. Более того, скажу, школ у нас не строилось с советских времен. Но и этот вопрос решаем. В 55 микрорайоне началось возведение новой школы на 1100 мест.

- Кто финансирует строительство?

- Компания «ПИК-Запад», застройщик, на свои средства, без федеральных денег. Сначала на 850 мест планировали, потом нормативы поменяли, и мы убедили инвесторов, что нужно построить более вместимую школу.

- Когда новоселье?

- Срок строительства - два года. Надеемся, к 1 сентября 2019 года она примет новых учеников. Хочется отметить, у нас частные инвесторы уже построили детский сад в микрорайоне «Экодолье» для обеспечения жителей микрорайона местами в дошкольных учреждениях. Кроме того, планируются еще две школы в «Заовражье». И два детских сада: один на улице Пирогова, а другой - в Солнечной долине. Это строительство будет вестись согласно инвестиционному соглашению с застройщиками этого микрорайона - компаниями «Новый город» и «Белорусский квартал». Развитие города невозможно без тесного сотрудничества муниципалитета и застройщиков. В этом заключается социальная ответственность бизнеса.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕШЕНЫ

- Готовясь к интервью, я изучила информацию обо всех значимых для города стройках, вот, например, скажите мне, на каком этапе сейчас находится реконструкция другого знакового для первого наукограда объекта - Южного въезда, который в народе очень показательно называют «черным ходом». Приподнимите завесу тайны, расскажите, что же, в конце концов, там построят?

- Реконструкция Южного въезда в город - одна из самых актуальных задач развития транспортной инфраструктуры, в целях решения которой ведется работа по получению технических условий, поскольку вблизи проходит газопровод высокого давления. Для проведения работ требуются согласование ОАО «РЖД», подготовка технического задания на разработку проектной документации и проведение процедуры торгов.

- Впереди лето. А в Обнинске нет ни одного официального пляжа. Что делается в этом направлении?

- Участок реки Протвы в районе городского пляжа раньше был излюбленным местом отдыха горожан. Проблема не в том, что здесь не созданы условия для отдыха: пляж благоустроен, песок насыпан, русло расчищено. Дело в том, что экологическая ситуация на Протве и других реках области не очень благополучная. Отсутствие очистных сооружений выше по Протве делает воду непригодной для купания. То есть умереть не умрешь, но если хлебнешь - придется провести «веселые» деньки в больнице. Но не все так печально. Губернатор подтвердил, что в ближайшее время реконструкция очистных сооружений будет включена в областную программу «Чистая вода». Так что, как только река восстановится, я вас уверяю, найдутся инвесторы, которые займутся дальнейшим обустройством пляжа.

Елена КИСЕЛЕВА

Другие статьи из рубрики «Стройка»