Один день из жизни «Ньютона»

Обнинских школьников ведут по пути инноваций.

Летние каникулы в самом разгаре. Однако погружаться в абсолютную атмосферу релакса сегодня, как показывает практика, спешат далеко не все школьники наукограда. Так, пока одни гоняют во дворе мяч (что тоже весьма неплохо), другие самоотверженно трудятся в школьных трудовых лагерях, зарабатывая свою личную «копейку», а третьи и вовсе продолжают грызть гранит науки.

Например, тяга к знаниям всецело поглотила учащихся школы №3, где уже второй год подряд в период летних каникул работает специальный лагерь для одаренных детей «Ньютон». Уникальность этого проекта в инновационном подходе к образовательному процессу. Один день с воспитанниками смены провели и журналисты нашего еженедельника.

ДРУГАЯ НАУКА

Надо отдать должное, что летние лагеря при школах появились еще много лет назад. Сегодня большинство из них - это специализированные площадки. Есть среди них лагеря спортивной направленности, с профессиональным или с трудовым уклоном.

А вот на базе школы №3, к примеру, второй год подряд работает творческий профильный лагерь. Согласитесь, сложно поверить, что найдется такой школьник, который бы в самый разгар летнего заслуженного отдыха познавал науку, причем исключительно по собственному желанию? Тем не менее, такое бывает. В лагерь под говорящим названием «Ньютон» здешние ученики стремятся сами. Ежегодно его воспитанниками становятся около 30 человек - учащиеся с 5-го по 9-й классы. Примечательно то, что здесь ребята продолжают познавать свет учения, но происходит это в нестандартной форме.

На сегодняшний день лагерь работает по четырем основным профилям: русский язык и литература, иностранный язык, математика и эколого-биологическое направление.

- Каждый ребенок выбирает то, что ему ближе и интереснее, - рассказывает директор школы №3 Любовь ИСАЕВА. - Есть дети, которые записываются сразу в несколько отрядов. Поясню, что мы используем весьма нестандартный образовательный подход, более современный. Мы работаем, ориентируясь на три основных аспекта: персонализация, профориентация, социализация.

Лагерь не только помогает детям определиться с будущей профессией (ну или хотя бы присмотреться к ней), но и открыть для себя новую сторону взаимоотношений с преподавателем. Здесь дети имеют возможность раскрыть себя и узнать лучше педагога - осознать, что это не просто учитель, а прежде всего человек, с которым можно поговорить по душам, спросить совета, чем-то поделиться.

К слову, все отряды разновозрастные. В каждой группе обучаются дети из разных классов.

- Такого рода «вертикаль» является неотъемлемой частью правильного развития личности и создания комфортного психологического климата. Ребята общаются, обмениваются опытом, помогают друг другу, а это очень важно, - уверена Любовь Николаевна.

«ПРИХОДИТЕ К НАМ НА РАБОТУ!»

Каждый день воспитанников «Ньютона» начинается с общей зарядки, которая, как правило, проводится в нестандартной форме - очень часто такие мероприятия приобретают форму настоящего флэш-моба. Помимо основных занятий, в рамках которых дети выполняют задания повышенной сложности, а также готовятся к разного рода научным конференциям, для воспитанников лагеря проводятся неформальные занятия. К примеру, в день нашего визита ребята познакомились с таким понятием, как донорство. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню донора.

- Как-то устраивали мы тематическое мероприятие, посвященное Александру ПУШКИНУ, - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе и начальник лагеря «Ньютон» Наталья КУСТОВА. - Каждый отряд раскрывал эту личность по-своему. Например, приверженцы английского готовили доклад на иностранном языке. Некоторые ребята даже провели социальный опрос на улицах нашего города, задавали людям интересные вопросы, связанные с жизнью поэта и его творчеством. И вы знаете, печально то, что далеко не все респонденты смогли дать верные ответы. Для наших учеников это тоже полезная практика.

Кроме этого, учащихся школы №3 регулярно вывозят на различные экскурсии, в том числе знакомят и с предприятиями Обнинска.

- В прошлом году, например, нас очень приветливо встретила компания «Обнинскоргсинтез», где мы увидели самую современную химическую лабораторию, - вспоминает директор. - Кстати, все городские организации очень дружелюбно нас принимают, более того, руководство компаний проявляет большой интерес к нашим ученикам. Где бы мы ни были, всегда слышим фразу - «Получайте образование и приходите работать к нам!» Дружественные отношения сложились с ФЭИ, ИАТЭ, «Городским парком», который способствует в проведении развлекательных мероприятий для нас.

ЗА ОПЫТОМ В МОСКВУ

Сегодня с воспитанниками «Ньютона», помимо педагогов-предметников, работают психолог, социальный педагог и преподаватель музыки.

- Хочу отметить, что в нашем штате сегодня немало молодых учителей, что тоже положительно сказывается на образовательном процессе. Понимаете, это те люди, которые, с одной стороны, уже имеют опыт, а с другой - они еще полны энергии и находятся на одной волне с подрастающим поколением, - комментирует Исаева.

Надо сказать, что планы по развитию этого уникального лагеря у руководства школы очень серьезные. К примеру, в следующем году ребят хотят познакомить с воспитанниками одной из московских гимназий, с которой Любовь Исаева уже успела завязать дружеские отношения.

- Они каждое лето устраивают для своих детей выездные смены. Есть вероятность, что в следующем году мы к ним присоединимся. Это будет хорошим опытом. Но для начала мы хотим показать себя с творческой стороны. Дело в том, что у этой гимназии есть своя собственная театральная студия. И в нашей школе имеется свой театр. Вот мы хотим привести московским коллегам свой спектакль, устроить, так сказать, свой внутренний мини-фестиваль, - делится планами Любовь Николаевна.

Ну, а воспитанники «Ньютона» пока продолжают жить сегодняшним днем и наслаждаться наукой, ведь здесь они узнают ее совершенно с другой стороны.

Понимаете, все дети посещают лагерь по собственному желанию. И ходят ведь, каждый день! Они спешат сюда, потому что здесь им интересно и комфортно. А для нас - это самая главная оценка, - резюмировала начальник лагеря Наталья Кустова.

Дарья ГУМЕРОВА

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