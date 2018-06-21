Губернатор помог обнинцу воплотить мечту

Петр Борисов всегда верил в то, что надо мечтать, потому что рано или поздно задуманное сбывается. А еще, как признался Петр Алексеевич, ему всегда везло на хороших людей. И вот соединение двух этих линий помогло обнинцу приобрести автомобиль, который для мужчины, оставшегося без обеих ног, - не роскошь, а спасательный круг, позволяющий вести нормальную жизнь обычного человека.

«СЕМЬЮ КОРМИТЬ НАДО БЫЛО, ПОЭТОМУ КРУТИЛСЯ»

Еще в девятнадцать лет с Петром Борисовым произошла трагедия, которая могла бы поставить крест на его дальнейшей жизни. Ремонтируя оборудование на Байконуре, мужчина повредил ногу, да так, что впоследствии ее пришлось ампутировать.

Однако сила характера не позволила Петру Алексеевичу раскиснуть. Он доказал, что может жить нормальной жизнью, получил высшее образование, а потом долгое время работал в обнинских НИИ - в «Тайфуне» и в «Технологии».

- По словам вице-мэра по «социалке» Татьяны ПОПОВОЙ, жена Петра Борисова говорит, что ни одного дня не жила с инвалидом.

Поскольку травму Петр Алексеевич получил в армии, в советское время по льготам его приравняли к инвалидам войны. Поэтому через Фонд социального страхования ему выдали сначала «Запорожец», а потом с доплатой он поменял его на «Москвич».

- Я всю жизнь работал, «таксовал», мотылем торговал. Семью кормить надо было, поэтому по-всякому крутился, - говорит Борисов.

БЕЗ МАШИНЫ КАК БЕЗ РУК

Однако в прошлом году у него случилось несколько бед сразу - инсульт, после которого парализовало ногу, и ДТП, где Борисов потерял «железного коня».

- Вы понимаете, раньше я ходил на костылях, а после инсульта сел в коляску. Я без машины ни в аптеку, ни в больницу, никуда не могу съездить. Даже хлеба купить,чтобы помочь жене, а на нее и так столько свалилось с моей болезнью, без машины не могу, - сетует обнинец.

Петр Борисов и здесь не раскисал, воспользовавшись возможностями глобальной паутины, и написал письмо на самый верх - в Правительство страны.

- Ответ пришел: «Законодательством не предусмотрено». А я свое письмо начинал с того, что принят абсурдный закон, и просил выйти с инициативой в Госдуму, чтобы депутаты пересмотрели нормы предоставления автомобилей инвалидам, - вспоминает Петр Алексеевич.

ВЛАСТЬ ПРОТЯНУЛА РУКУ ПОМОЩИ

Ведь тем, кто получил травмы на предприятии, льготы сохранили. Со своей бедой Борисов отправился прямиком в администрацию, где ему посоветовали обратиться за помощью к губернатору региона Анатолию АРТАМОНОВУ. И вот 19 марта Петр Борисов через интернет «вышел на прямую линию» с губернатором Калужской области и был услышан.

- Вот конкретно его слова: «Сто тысяч у него есть у самого, столько же выделят из бюджета города, и мы добавим 270 тысяч рублей», - рассказывает Борисов.

При этом мужчина вспоминает, что изначально не шиковал и ориентировался на 470 тысяч рублей. Эта цифра была обозначена не случайно, именно за такие деньги Фонд социального страхования приобретает авто для тех, кто получил травму на производстве.

270 тысяч рублей из резервного Фонда правительства области и 150 тысяч рублей из резервного Фонда главы обнинской администрации было выделено на покупку транспорта для Борисова.

- Еще за счет спонсорских средств приобретен подъемник, чтобы ему было удобно садиться в машину, - рассказывает Татьяна Попова.

Мужчина уже подъезжал к администрации на новеньком авто, чтобы чиновники своими глазами могли увидеть, что деньги были потрачены не впустую. Петр Алексеевич говорит, что жена до сих пор не верит такому счастью.

А он ездит на процедуры и мечтает восстановиться после инсульта, чтобы отбросить коляску и взять в руки костыли. Теперь Петр Алексеевич уверен, что несбыточных мечтаний не бывает. И хочется надеяться, что это его желание обязательно сбудется.

Евгения НИКИТИНА

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