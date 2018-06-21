Возраст пенсии не помеха?

В Госдуме РФ в ближайшее время будет детально обсуждаться проект закона о повышении пенсионного возраста. На бытовом уровне дебаты по этому поводу тоже ведутся горячие. Мы же решили узнать, а что думают о новом законе народные избранники и общественные деятели наукограда.

«ЗАКОН, ВОЗМОЖНО, ИЗМЕНИТСЯ»

Депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР выступает за принятие этого закона, но с учетом определенных условий.

- Я считаю, что пенсионный возраст все равно необходимо будет повышать, - прокомментировал Геннадий Иванович. - Но вопрос: на сколько? Совершенно необязательно его надо повышать в тех цифрах, которые нам сейчас озвучили.

- А в чем вы видите причину его повышения? - спросили мы у депутата.

- Для этого сложились необходимые социально-экономические условия. Проблема назрела. Но ее следует решать очень осторожно. Нужно тщательно обсудить, для чего и на сколько лет повышать пенсионный возраст. На три года или на пять лет. Совершенно необязательно его повышать прямо завтра.

Геннадий Иванович отметил, что в настоящее время данное предложение правительства направлено на рассмотрение депутатов Законодательных Собраний и муниципалитетов. Так что обсуждаться оно будет на всех уровнях власти. Народные избранники внесут в документ свои предложения и поправки.

- Мы ведь еще ни разу не обсуждали данный вопрос. Нам всем предстоит сделать это впервые. Причем предметно, аргументированно. В целом же решение проблемы не заключается только в повышении пенсионного возраста. Оно опирается на проведение масштабной пенсионной реформы, в рамках которой очень важно обсудить и выработать решение по повышению уже существующих пенсий. Следует учесть, что они у нас в стране низкие и несправедливые. И нам нужно, чтобы государство выработало механизм их повышения, - подчеркнул Геннадий Скляр.

Менее многословен был на этот счет депутат Обнинского Горсобрания Анатолий ШАТУХИН.

Этот проект должен пройти еще определенные этапы слушаний, и до его принятия может много что измениться, - сказал Анатолий Ефимович. - У меня нет своей сформировавшейся точки зрения по этому вопросу, потому что досконально изучить это предложение я пока не успел. Конечно, когда мы слышим, что надо увеличить пенсионный возраст, это нам кажется не совсем правильным. Но я не хочу резко высказываться по отношению к данному закону, потому что он еще может претерпеть изменения.

ОППОЗИЦИЯ - КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!

Категорически «против» этого ноу-хау высказался обнинский «справедливоросс» и экс-депутат Заксобрания Калужской области Александр ТРУШКОВ. Как он отметил, такая позиция у всей его партии, и он ее полностью разделяет.

- У нас есть четко сформированная позиция. Она резко отрицательная. И наш лидер Сергей МИРОНОВ неоднократно говорил о том, что на изменение пенсионного возраста необходимо объявить мораторий до 2030 года. Достаточно финансовых резервов для того, чтобы не повышать пенсионный возраст, а увеличить эффективность работы существующей пенсионной системы. Если кто-то с этим не согласен, то необходимо изыскивать другие возможности, которых достаточно много. В том числе проблемы кроются и в неэффективности работы государственного аппарата. А в условиях и без того ощутимого падения уровня жизни мы будем голосовать против этого законопроекта. И уже известно, что нас поддерживают представители КПРФ, ЛДПР и частично «Единой России». К тому же свое веское слово по этому поводу пока не сказал Президент страны. Оно будет окончательным.

Искренне удивилась нашему вопросу экс-депутат Обнинского Горсобрания и правозащитница Татьяна КОТЛЯР.

- А что, неужели кто-то может высказаться за повышение пенсионного возраста? Мнения разные? - спросила она. - Ведь любое решение оценивается с точки зрения, лучше от него будет людям или хуже. От этой инициативы, я считаю, людям будет только хуже. У тех, кто продолжает работать после наступления пенсионного возраста, по крайней мере, улучшается материальное положение. При этом многие пенсионеры не могут найти работу. Уже и после 45 лет человека не хотят брать на работу, а тех, кому за 50, вообще очень часто не принимают. А кто-то уже и по состоянию здоровья не может трудиться в таком возрасте. И получится, что миллионы людей останутся и без работы, и без пенсии. Вообще без средств к существованию. Я считаю, что можно было людей стимулировать, чтобы они позже уходили на пенсию. То есть, уходишь позже, и сумма пенсии увеличивается. Но даже при таком подходе у граждан должен оставаться выбор.

Следует заметить, что среди людей предпенсионного возраста таких разногласий во мнении нет. Все, с кем нам довелось побеседовать, высказались категорически против повышения пенсионного возраста. Услышат ли их? Вот интересный вопрос.

Инна ЕМЕЛИНА

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