«Конфетки сразу не будет»

На реинкарнацию дома офицеров уйдут годы и миллионы, которых нет?

После того, как Обнинск забрал под свое крыло Дом офицеров (ДОФ), здесь начались первые метаморфозы по его перевоплощению. Правда, происходит это пока очень медленно, поскольку в городском бюджете не хватает средств, которые необходимы на реинкарнацию покрывшегося многолетней плесенью равнодушия учреждения культуры. По мнению экспертов, полной грудью Дом офицеров сможет дышать не раньше, чем через 2-3 года, и то при наличии систематического финансирования. Только вот со стабильностью последнего условия, как показывает практика, дела обстоят пока не самым лучшим образом.

«НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»

Если сравнивать нынешнее состояние Дома офицеров и то, в котором он пребывал еще несколько лет назад, то, безусловно, можно отметить положительную динамику. Но тем не менее этому учреждению до своего «культурного» статуса, как говорится, еще расти и расти.

На откровенный разговор журналисты нашего еженедельника решили вывести Виталия ПИКАЛОВА, директора ГДК, чьим филиалом сегодня и является ДОФ. И, как рассказал Виталий Сергеевич, Дом офицеров нуждается в тотальном преображении. Не так давно здесь была приведена в порядок система теплоснабжения и даже было куплено долгожданное профессиональное световое оборудование, но для того чтобы это учреждение смогло начать полноценную жизнь, а не влачить свое вынужденное существование, как пояснил Виталий Сергеевич, нужно еще немало сил и времени (2-3 года), а главное - средств.

В частности, капитального ремонта сегодня требуют фойе, гардеробная, электрические сети, система пожаротушения и зрительный зал.

- Что касается последнего пункта, то здесь у нас есть два варианта: либо просто отремонтировать зрительный зал, либо же переделать его в многофункциональную площадку, которая могла бы трансформироваться. Но на последний вариант, как я полагаю, потребуются миллионы, а таких денег, понятное дело, нам сейчас никто не даст, - рассказывает Пикалов. - В настоящее же время мы собираемся проводить аукцион среди подрядчиков, готовых воплотить проект по организации противопожарной сигнализации. Сам проект у нас уже готов, на него город нам выделил 100 тысяч рублей. Еще чуть более 400 тысяч из городского бюджета ушло на приобретение светового оборудования.

А это значит, что рассчитывать на кругленькие суммы Дому офицеров в ближайшее время точно не придется. Об этом заявил и мэр Обнинска Владислав ШАПША.

- Никто не обещал «золотой дождь». Изначально наша задача заключалась в том, чтобы сохранить Дом офицеров и подарить ему возможность жить. И мы не собираемся бросать это учреждение, деньги из городского бюджета выделяются частями. Но это не значит, что сразу получится сделать «конфетку», - прокомментировал сити-менеджер.

«КАК БЫ ШТАНЫ НЕ НАДОРВАТЬ»

Между тем Дом офицеров худо-бедно продолжает влачить свое унылое существование. На сегодняшний день все кружки и секции, осуществляющие свою творческую деятельность на площадях «офицерского» дома, перечислять долго не придется. Верой и правдой этому месту продолжает служить театральная студия «Д.Е.М.И.» под руководством своего бессменного режиссера Олега ДЕМИДОВА, не так давно взвалившего на свои плечи еще и бремя директора ДОФа, вокальная кавер-группа «Шейк», цирковая студия, танцевальная группа, ну и еще парочка кружков. Между тем, большая часть помещений Дома офицеров продолжает пустовать и ждать мастеров малярного дела.

- Учреждение существует, там работают кружки, но, безусловно, для полноценной и качественной работы ДОФ еще далеко, - считает начальник отдела молодежной политики Дмитрий КАЗАКОВ. - Город сегодня находится в поисках инвесторов, которые будут готовы оказать финансовую поддержку.

Тем не менее даже в непростом финансовом положении из бюджета продолжают оплачивать коммунальные нужды Дома офицеров.

- Мы как-то хотели организовать на базе ДОФа рок-фестиваль. Но на сегодняшний день это невозможно с точки зрения безопасности. Пол, например, в зрительном зале требует капитального ремонта. Да и система пожаротушения не видела ремонта уже несколько десятков лет, - комментирует Пикалов.

Ну, а что же это за ДК, в котором нельзя провести даже массовое мероприятие, а творческих арендаторов можно перечесть чуть ли не по пальцам одной руки?

- Владислав Валерьевич, может, городу все-таки стоило бы немного «напрячься» и довести до ума это учреждение? - не могли не поинтересоваться у мэра журналисты «ВЫ и МЫ».

Знаете, как бы штаны не надорвать от напряжения, - парировал Шапша. - Говоря серьезно, хочу отметить, что на сегодняшний день у нас есть еще много проблем, в решении которых нужно действительно «напрячься». Взять, хотя бы, тот же самый ремонт существующих дорог и строительство новых, чем сейчас активно занимаемся. Что касается Дома офицеров, то, как я уже говорил, мы его не оставляем один на один со своими проблемами и деньги выделяем, в бюджете они заложены. Просто на все нужно время.

Дарья ГУМЕРОВА

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