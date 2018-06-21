Огненный шлейф бюрократии

Поджигай - не поджигай, а соцнайм подавай.

Наша газета уже писала о жителях соседнего города Малоярославца, попавших в федеральную программу переселения из аварийного и ветхого жилья. На первый взгляд - повезло гражданам. Как-никак, а им посулили новенькие квартиры в двух домах по улице Московской. Но на деле все оказалось не так-то просто...

ОБЩЕЖИТИЯ ГОРЯТ ОДНО ЗА ДРУГИМ

Напомним, что аварийными были признаны шесть малоярославецких «общаг» по улице Загородной. Только изначально их жильцы очень рассчитывали, что их переселят по договорам социального найма, чтобы в дальнейшем можно было приватизировать предоставленные квартиры и, как говорится, спокойно там проживать до самой старости. Но в городской администрации стали предоставлять квартиры на условиях специализированного найма. Понять, чем одна формулировка отличается от другой, просто: должно было быть жилье постоянное, а получили временное, да и то лишь на год.

Людей такой расклад, понятное дело, не устроил. В соцсетях многие из них писали о том, что по истечению этого года их, вероятнее всего, попросят освободить новые квартиры. Малоярославчане попросту испугались остаться на улице.

Тем не менее, многих чиновники уговорили, и люди переехали. В то время как самые принципиальные по сей день остаются в своих общежитиях и ждут другого решения мэрии. Еще более принципиальные подали на администрацию в суд с целью изменить формулировку в договоре: «специализированное жилье» на «жилье соцнайма».

Самое страшное началось потом - то, чего люди боялись больше всего. Старые дома начали гореть один за другим. Сначала запылал дом по Загородной, 7 «Б». Чуть позже - по Загородной, 7. А на этой неделе - по Загородной, 7 «А».

- Людей еще не переселили, а пожары уже начались, - рассказала нам жительница одной из квартир Анна В. - В доме № 7 «Б» на этот момент проживал мужчина. Все его имущество сгорело. Сам он чудом остался жив.

Было бы просто смешно считать такое число возгораний банальным совпадением. Даже самым сухим скептикам ясно, что это поджоги - считают жители. Но пожарные от комментариев воздерживаются, а представители городской администрации уверяют, что они, так же, как и все остальные люди, заинтересованы в объективном расследовании случившегося.

- Пожары в трех корпусах аварийных общежитий, случившиеся за такое короткое время, вызывают недоумение у всех, и я надеюсь, что компетентные органы и специалисты разберутся в причинах и следствиях этих ЧП, - дал нам комментарий заместитель главы администрации по ЖКХ, имуществу и комплексному развитию Владимир КУЗИН.

ВСЕ ДЕЛО В СТАТУСЕ?

Как нам стало известно, трое из подавших в суд на администрацию жильцов выиграли эти процессы. Мы попросили Владимира Сергеевича разъяснить нам, почему, если суд счел этих граждан правыми, мэрия не пересмотрит свое решение по остальным переселенцам. Владимир Кузин заверил нас, что суд в этом вопросе рассматривает статус, ситуацию и законные права каждого жильца индивидуально.

- Проживающие в данном жилом фонде имеют три типа статусов: собственники, жильцы по договору соцнайма, и жильцы по договору специализированного найма, - отметил Кузин. - Отличие двух последних в том, что договор соцнайма заключается в случаях, когда люди нуждаются в жилье, и это подтверждено документально (перечень документов утвержден на уровне федерации) И здесь в дальнейшем возможна приватизация данной жилой площади. Но спецнайм по своей сути близок к служебному жилью. При переселении типы уже заключенных договоров не менялись. То есть какой договор был, такой в дальнейшем и заключали. Но некоторая часть переселенцев сочла возможным, учитывая ситуацию, заняться шантажом. А именно: эти люди вышли с требованием предоставить им жилье по договору соцнайма, обещая, что в ином случае они переезжать откажутся. На всех уровнях им объяснили, что переезд и тип договора между собой не связаны. Им сказали, что, если они считают себя правыми, то пусть подают в суд. Мы понимаем, что это предложение может устраивать только людей, которые уверены в своих законных притязаниях. Те же, кто таких оснований не имеет, предпочли раскачивать ситуацию и создавать вокруг нее нездоровый ажиотаж.

Одним словом, по словам Кузина, суд выиграли те, кто имел на это законные основания, но такие есть не у всех жильцов.

Обращались жители и к главе администрации города Малоярославца Руслану САИДОВУ. И вот что он ответил:

«С учетом статуса указанных жилых помещений, правовых оснований для заключения договоров социального найма с гражданами, проживающими в указанных жилых помещениях и подлежащими переселению в рамках реализации Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области», у Администрации МО ГП «Город Малоярославец» не имеется».

Жители не могут найти ответа на вопрос: если эти общежития были включены в вышеназванную федеральную программу, то договор соцнайма должны заключить со всеми участниками программы. В противном случае непонятно, на каком основании эти здания вообще попали в нее.

Анна СОКОЛОВА

Другие статьи из рубрики «Общество»