Битва за остановки

В Обнинске устали бороться с вандалами.

В прошлом году в нашем городе были обновлены павильоны на некоторых автобусных остановках. Однако уже через короткое время от былой красоты не осталось и следа. Все дело в том, что конструкции попросту заляпывают всевозможными объявлениями. Подрядчики, отвечающие за внешний вид павильонов, и администрация испробовали множество средств в борьбе с вандализмом. Однако победа остается за хулиганами.

ХИМИЯ - НЕ ПАНАЦЕЯ

Объявления или следы от них - именно этим загажены большинство остановочных павильонов Обнинска. И главное, что поймать за руку таких расклейщиков практически невозможно, ведь у каждой конструкции полицейского не поставишь. А значит, дело это абсолютно безнаказанное.

В администрации даже есть своеобразный антирейтинг. Больше всего вандалы орудуют на улице Курчатова. Оно и понятно, в ночное время эта городская артерия немноголюдна.

Можно сколько угодно срывать такие наклейки, но свой след на пластике они все равно оставят. Поэтому в мэрии решили прибегнуть к тяжелой артиллерии - химикатам. К сожалению, это оружие бьет не только по уродствам, но и по самим конструкциям.

- Мы попробовали, и оказалось, что это средство не позволяет привести покрытие в надлежащее состояние. Там и следы остаются, и даже пластик плавится, - комментирует ситуацию специалист отдела городского дизайна и рекламы Татьяна БРАГИНА.

Единственный вариант - менять стекла, но дело это дорогостоящее и сильно бьет по карману бизнесменов, взявших на себя ответственность за павильоны.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТО-ТО СОВРЕМЕННОЕ»

Еще один действенный метод в борьбе с вандалами - пересмотр типа самой конструкции. Например, ухаживать за старыми красными остановками намного проще, закрасил краской, и все готово.

- Но хотелось, чтобы было что-то современное, все-таки в 21 веке живем, - говорит Брагина.

Поэтому, несмотря на дело рук хулиганов, в Обнинске готовятся к обновлению оставшихся старых конструкций. Такие остались на проспектах Ленина и Маркса.

- Проспект Маркса мы пока не трогаем, потому что там должна пройти реконструкция, - рассказывает Татьяна Валентиновна.

Однако в мэрии не исключают, что еще в этом году может быть объявлен конкурс по поиску подрядчика на замену остановочных павильонов. Только вот найдутся ли желающие взяться за такую нелегкую работу, ведь коме поиска рекламодателей, бизнесменам придется на протяжении пяти лет бороться с неугомонными вандалами.

Евгения НИКИТИНА

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