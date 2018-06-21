Обнинцы боятся экологической катастрофы и московских отходов

Вокруг обнинского полигона не смолкают страсти. До сих пор люди сомневаются, не подбрасывают ли туда чужой мусор. Ведь такие факты были, например, два года назад на свалку свозили отходы из соседнего Малоярославца.

А вот тех, у кого дачи близ Тимашево, волнует другой вопрос: когда ликвидируют дурно пахнущие болота вдоль дороги? По мнению жителей, эти водоемы - результат соседства с полигоном.

«НА ТИМАШЕВСКИЙ ПОЛИГОН СВОЗЯТ ЧУЖОЙ МУСОР»

Мусорный коллапс, который накрыл соседнюю Московскую область, отразился и на обнинцах. Люди волнуются, заметив машины со столичными номерами. Ведь Боровский район - пограничная территория, поэтому не исключено, что отходы из первопрестольной везут именно на Тимашевский полигон.

- Живем в «Экодолье» и постоянно наблюдаем огромное количество грузовиков с мусором, едут они не из Обнинска, а с Киевской трассы, со стороны Москвы, - обращается к журналистам нашего издания через соцсети обнинец Андрей П.

Причем, по словам мужчины, через центр соседнего Боровска трафик не менее интенсивный даже в выходные дни.

- Получается, на Тимашевский полигон свозят чужой мусор в огромных количествах и через Обнинск, и через Боровск, - делает логичный вывод обнинец.

За комментариями мы обратились к директору предприятия Дмитрию КОЗАКОВУ, который заверил нас, что въехать на свалку может только транспорт, указанный в списке. А машины со столичными номерами, которые так пугают горожан, сегодня есть и в калужских компаниях, ведь при покупке техники госномер остается прежним.

- У нас установлены видеокамеры, которые фиксируют всех въезжающих и выезжающих. Поэтому, если у людей есть вопросы, они могут обратиться в администрацию. И мы им предоставим видеозаписи, чтобы жители могли сами их просмотреть и проверить, какие машины здесь находятся, - резюмировал Дмитрий Юрьевич.

При этом система принятия отходов на полигоне «умная», у Обнинска и Боровска есть свои годовые лимиты, и если кто-то из перевозчиков начнет резко набирать темп, его тут же поставят на карандаш. Поэтому «левый» мусор отправляют в другие места.

- Даже если кто-то видит машины, не факт, что они едут на полигон. Много мусора везут во всякие карьеры, леса и так далее, - рассказывает Козаков.

КТО ОТВЕТИТ ЗА «ВОНЮЧИЕ БОЛОТА»?

О таких свалках, которые «живут» десятилетиями, не понаслышке знает обнинец Александр МИХАЙЛОВ (Имя изменено. - Прим. авт.). Не улучшил ситуацию даже Год экологии, кучи мусора лежат, как ни в чем не бывало. Однако больше всего мужчину волнуют даже не они, а «вонючие болота», которые не первый год отравляют жизнь дачникам СНТ «Лесное».

- Их, пока полигона не было, тоже не было. А сейчас вся эта грязь с горки, особенно в период таяния снега или после сильных дождей, весь этот мусор стекает и задерживается тут. Дышать порой нечем, - сетует Александр Михайлович.

Однако руководство МП «Полигон», так же как и региональный оператор, который с нового года будет отвечать за весь мусор Калужской области, в один голос уверяют, что ничего о стоках не знают.

- Это не имеет никакого отношения к нам вообще, с полигона ничего к дорогам близ деревни не стекает. Это исключено, я думаю, что это фантазии, - заявил директор «Калужского регионального экологического оператора» Сергей КЛИМЕНКО.

СВАЛКИ ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ

Именно Сергею Владимировичу предстоит «разруливать» мусорные проблемы региона, и он не стал скрывать, что в будущем все маленькие полигоны, к которым относится и Тимашевский, отработав свой срок, будут рекультивированы, и новых свалок больше не появится.

- Обращением с отходами займется «Экотехнопарк-1», который построят на территории Калужской области. Там будут выдержаны основные принципы обращения с ТБО - максимально сократить объем захораниваемого мусора и увеличить извлечение полезных фракций.

По словам Клименко, место под строительство будущего комбината еще не определено, а вот необходимые внутренние деления уже известны:

- Там будет располагаться территория для компостирования, небольшой участок для захоронения неперерабатываемых остатков. Также появится место для сортировки и подготовки топлива для производств, часть площадей будет отдана предприятиям, которые займутся переработкой вторсырья.

Проектирование комплекса может начаться уже в этом году, и со строительством затягивать тоже не намерены. Однако радоваться дачникам рано. Если люди правы, и «вонючие болота» - результат работы Тимашевского полигона, то потерпеть придется еще десять лет. Ведь именно этот срок отвели обновленной обнинской свалке.

Евгения НИКИТИНА

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