Эх, прокачу! Пассажирам маршруток нередко приходится ехать стоя

В городских маршрутках Обнинска стоящие пассажиры - явление редкое. Зато в пригородных - это обыденная картина, которой уже никто и не удивляется. Водители набивают салон этого общественного транспорта до отказа, чтобы получить с каждой поездки как можно больше денег. И пока что это нарушение им сходит с рук.

ЦЕНА РАСТЕТ, А КАЧЕСТВО ПАДАЕТ

Особенно много людей стоят в маршрутных такси, направляющихся из Обнинска в Жуков и в Малоярославец. При этом в условиях такого жесткого подхода к сбору денег в очень незавидном положении находятся проживающие в населенных пунктах, расположенных по пути следования этих маршруток. Потому что чаще всего на данных остановках общественный транспорт не останавливается из-за нехватки места. Битком набитые пассажирами «Газели» просто проезжают мимо.

Так что качество обслуживания оставляет желать лучшего. Но зато стоимость проезда неизменно растет. В настоящее время, к примеру, поездка из Обнинска в Малоярославец обходится уже в 50 рублей.

И вот какой комментарий по этому поводу дал нам начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Обнинска Анатолий ПЛЕХАНОВ:

- Согласно статье 22 Постановления Правительства РФ от 23 октября 1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» перевозка стоящих пассажиров разрешена в том случае, если технической характеристикой транспортного средства это предусмотрено. Информация о пассажировместимости размещается заводом изготовителем в салоне транспортного средства. Превышение количества пассажиров является нарушением правил дорожного движения. Для привлечения виновника к административной ответственности необходимо обращаться в орган государственного контроля - ГИБДД УМВД России по Калужской области с приложением видеофиксации нарушения и госномера транспортного средства с отображением даты и времени на видео.

То есть, если вы обнаружили нарушение, то нужно его снять, например, на телефон и отправить в ГИБДД. Тогда водителя и накажут.

«НАРУШЕНИЯ ЕСТЬ, НО ИХ НЕМНОГО»

Начальник ОГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ заверил нас, что проверки маршрутных такси на предмет нарушения правил перевозки пассажиров проводятся еженедельно. Причем контролируют полицейские как городские транспортные средства, так и пригородные. Рейды проходят совместно с представителями прокуратуры и администрации города.

Эту информацию подтвердил и начальник отделения дорожной инспекции, организации дорожного движения и технического надзора ОГИБДД по городу Обнинску Алексей СУГОНЯЕВ.

- Проверки проводим регулярно, но подобные нарушения встречаются нечасто, - сказал он.

Как он отметил, жалоб от самих пассажиров по этому поводу нет. Напротив, люди сетуют на то, что водители отказываются их сажать в маршрутку, потому что она переполнена.

При этом штраф за такое нарушение составляет всего-то 500 рублей. Не столь и ощутимый, надо заметить. Поэтому маршрутчики и не боятся рисковать. Если за день он провезет даже 30 лишних человек (а их, конечно же, гораздо больше), то прибыль с учетом стоимости проезда до того же Малого уже составит 1500 рублей. Так что нарушать, получается, выгодно.

КАК СЕЛЕДКИ В БОЧКЕ

Но если в Обнинске стоящих пассажиров в маршрутках встретишь очень редко, то в соседнем Малоярославецком районе эта проблема стоит остро. Не так давно к нам обратились жители нескольких населенных пунктов, расположенных между Малоярославцем и селом Недельное. Как они рассказали, в последнее время частные перевозчики вместо автобуса стали пускать по их маршруту «Газель». И это при том, что количество пассажиров там в среднем достигает 40 человек.

- Очень часто при 15-20 сидячих пассажирах еще столько же человек стоят, - рассказали жители деревни Локонское. - Как-то стояли 18 человек, включая двух маленьких детей. И это в обычной «Газели». Люди буквально лежали друг на друге. А водители в ответ на возмущение пассажиров только плечами пожимают. Говорят, что автобусы часто ломаются. Дескать, это же техника, как вы не понимаете!

Жительница одного из поселков - Юлия ГАЛИЧ - рассказала о том, как отреагировали на ее жалобу в администрации Малоярославецкого района. С ее слов, там посоветовали потерпеть. А проверяющих сотрудников ГИБДД на этом маршруте никто из пассажиров никогда не видел.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Транспорт»