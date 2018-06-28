Поработали в преддверии отпуска

На этой неделе состоялось последнее перед летними депутатскими каникулами заседание Обнинского Горсобрания. Вопросов на повестке дня было много. Каким-то из них народные избранники уделили много времени, но большую часть тем они уже успели обсудить на профильных комитетах.

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ НА ЗАМЕНУ СЕТЕЙ

Вначале председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН поздравил коллег-именинников с прошедшими днями рождения и торжественно объявил, что депутат Юрий ФРАЙ стал обладателем золотого значка ГТО. После этого собравшиеся заслушали доклад директора МП «Теплоснабжение» Юрия ЮРКОВА о взаимодействии данного ресурсоснабжающего предприятия с управляющими компаниями по вопросу работы систем отопления многоквартирных домов города.

Юрий Ильич отметил, что тепловую энергию удается поставлять устойчиво, без каких-либо заметных сбоев. За исключением разве что периода, когда проводится опрессовка. При этом он подчеркнул, что сети изношены на 60%, и 82 километра из них требуют замены в ускоренном темпе. Аварийные сети составляют примерно шесть километров. И их необходимо будет заменить до начала отопительного сезона. Юрков выразил надежду, что это удастся сделать, хотя финансов не хватает.

- К сожалению, в последние три-четыре года нарастает аварийность на магистральных сетях. В этом году по итогам опрессовки мы имеем 124 порыва, в том числе 20 - на магистралях, - уточнил Юрий Ильич.

Также он подчеркнул, что в ходе работ по приведению сетей в порядок МП «Теплоснабжение» старается не оставлять потребителей надолго без горячей воды. В этом году перерыв составил всего три дня. На сегодняшний день горячая вода во все дома подается с хорошей циркуляцией и нормальной температурой. В целом по городу в ремонтных работах задействованы семь подрядных организаций, которые трудятся в 22 точках.

ОБНИНЦАМ ВНОВЬ ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ С КИПЯТКОМ ИЗ КРАНА

Затем Юрков ответил на вопросы народных избранников. В частности, Константин ПАХОМЕНКО поинтересовался, как продвигается решение проблемы отсутствия во многих домах теплорегуляторов жидкости - так называемых ТРЖ, которые охлаждают кипяток и таким образом защищают потребителей от ожогов.

- Кто обязан следить за этим оборудованием и кто несет ответственность за травмы жителей? - спросил Константин Валентинович.

Юрков пояснил, что с регуляторами температуры в самой системе отопления дела обстоят более-менее нормально. За исключением, может быть, отсутствия надлежащей регулировки каждого стояка в отдельности.

- За этим уже обязаны следить те, кто обслуживает внутренние системы теплопотребления каждого дома, - отметил он.

Одним словом, делать это должны управляющие компании. При этом Юрий Ильич подчеркнул, что работа, направленная на решение данной проблемы, его предприятием тоже ведется.

Проверяем дома, пишем акты, передаем их в соответствующие инстанции, и эти документы становятся предметом для рассмотрения на разных уровнях. Меры по установке ТРЖ принимаются, но, к сожалению, медленно, - резюмировал Юрков.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Горсобрание»