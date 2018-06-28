Невозможное возможно. Даже в инвалидной коляске можно прийти к «золоту»

Завершился очередной учебный год, а вместе с ним и пора выпускных экзаменов. Но вчерашним школьникам расслабляться не приходится, впереди у них поступление в вузы и новый этап в жизни под названием «студенчество».

В этом году аттестаты зрелости получили 669 одиннадцатиклассников наукограда, 31 из которых покинули школьные парты с золотыми медалями. Свои заслуженные награды за отличные успехи в учебе все эти ребята на днях получили лично из рук главы региона Анатолия АРТАМОНОВА. А на днях мы встретились с одним из медалистов, который сумел доказать что его возможности вовсе не ограничены.

«ТОЧНО НЕ ТОЧНЫЕ»

Кирилл СМИРНОВ - инвалид с детства. Получив травму при рождении, мальчик так и не сумел встать на ноги. Его единственным средством передвижения стало инвалидное кресло. Однако это не помешало Кириллу жить полноценной жизнью.

Как и все, в свои семь лет мальчик отправился в первый класс, причем именно отправился. Кирилл поступил в частную школу «ЧаШа», в которой и проучился все 11 лет. При этом мальчик находился не на домашнем обучении, а посещал занятия.

- Мы выбрали это учреждение из-за его доступности, - рассказывает отец Кирилла Игорь СМИРНОВ. - Эта школа одноуровневая и вполне приспособлена для колясочников. А в другие нас попросту не брали из-за отсутствия соответствующих условий.

Единственное, в чем помогали родители Кириллу - это в транспортировке его до школы. Каждый свой учебный день парень проживал самостоятельно. Так он прошел весь общеобразовательный курс и на выходе получил награду - золотую медаль!

- Вы не поверите, за все время его обучения в школе мы ни разу не проверяли, как он выполнил домашнее задание, - вспоминает мама Тамара СМИРНОВА. - Он учился сам, и репетиторов мы тоже никогда для него не нанимали. Единственным помощником была бабушка - преподаватель математики.

- Точные науки у меня точно никогда не были любимыми, - шутит парень. - У меня однозначно гуманитарный склад ума. Я люблю русский язык, историю, а еще больше литературу. Поэтому в математике бабушка, конечно, в свое время мне здорово помогла, поднатаскала. Вообще, у меня особо никогда не было цели - получить золотую медаль. Класса до девятого я не был отличником, стабильно имел три четверки. А потом вдруг я решил, как говорится, поднажать и стал больше заниматься.

- Кирилл, а какое твое самое любимое произведение из школьной программы?

- «Преступление и наказание», пожалуй. В этом романе непростой смысл, отражена тяжелая судьба человека. Вообще, мне очень нравится Достоевский, все его произведения - это очень правильные вещи, - размышляет молодой человек.

СИСТЕМА ЕГЭ ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ?

Затронув школьную программу, мы не смогли не поинтересоваться у нашего героя его отношением к системе образования в целом, а именно к ЕГЭ.

- Я считаю, что ругать Единый государственный экзамен не стоит. Во многом эта система полезна и удобна, особенно при поступлении в вузы. Единственное, как я считаю, ее нужно подкорректировать, усовершенствовать. Лично мне не нравится весь этот излишний контроль во время экзамена - камеры, наблюдатели, металлоискатели... Все это стресс для школьников. А еще это нововведение - распечатывание КИМов прямо во время экзамена. Ученики и так нервничают, а лишние 10 минут заставляют их быстрее «выгорать», - говорит выпускник.

Впереди у Кирилла серьезные планы, он собирается поступать в ИАТЭ на социально-экономический факультет. Причем учиться парень намерен на очном отделении.

Стоит отметить, Кирилл - личность творческая. Сегодня он увлекается компьютерным дизайном, а также пишет электронную музыку. Во всех начинаниях молодого человека поддерживает его большая и дружная семья (у Кирилла есть еще два брата), благодаря которой он никогда не чувствовал, что его возможности в чем-то ограничены.

Дарья ГУМЕРОВА

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